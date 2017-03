Đừng sống thử, hãy sống thật

Thời sinh viên tôi cũng đã từng trải qua 2 mối tình, mối tình đầu chỉ kéo dài vẻn vẹn 4 tháng với một người “đàn ông” hơn mình 9 tuổi, cũng nhiều nước mắt nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ vì lí do “không đi quá giới hạn” mà chúng tôi chia tay nhau, nhưng tôi không bao giờ hối hận vì điều đó.









Theo DT/ Eva

Mối tình thứ hai, bắt đầu sau đó vài tháng, với một người “con trai” hơn tôi 7 tuổi. Thật đẹp và lãng mạn, cũng nhiều nghi ngờ và nước mắt. Chúng tôi đã vượt qua giới hạn trong một đêm Giáng sinh lạnh giá cách đây 7 năm. Từ đó chúng tôi bắt đầu sống thử với nhau, một cuộc sống chỉ dành cho những cặp vợ chồng. Hiện tại, tôi đã là vợ anh được hai năm, và chúng tôi đang chờ một quý tử đầu lòng. Nhờ cuộc sống thử trong 5 năm đó, mà trong cuộc sống thật, tôi và anh đã hiểu nhau rất nhiều, chỉ cần tôi hoặc anh nhìn vào mắt nhau, đôi khi không cần nhìn hoặc nói gì, chúng tôi cũng hiểu người kia muốn gì. Vì vậy, cuộc sống chúng tôi đã dễ dàng hơn rất nhiều, không có những bỡ ngỡ của cuộc sống hôn nhân.Mặc dù vậy, các bạn ạ, bản thân tôi không bao giờ ủng hộ việc sống thử. Các bạn hãy dành những giây phút ăn trái cấm ấy cho đêm Tân hôn, và trải nghiệm cuộc sống hôn nhân một cách thực sự.Nếu sinh con gái, tôi sẽ khuyên bảo, giáo dục con mình đừng bao giờ “vượt rào”, đừng bao giờ “sống thử”. Đó là lời khuyên của một bà mẹ muốn dành tất cả những gì tốt đẹp cho đứa con thân yêu của mình.Tôi may mắn được yêu anh và đi tới bước đường cuối cùng là hôn nhân sau hơn 3 năm sống thử. Cuộc sống của tôi không có gì quá khó khăn tính đến thời điểm này nhưng tôi biết, sống thử không đơn giản như các bạn nghĩ.Tôi đã chứng kiến rất nhiều đôi chỉ vì sống thử mà phải chia tay nhau. Những lúc ấy, người con gái được gì khi đã hiến dâng cả cuộc sống của mình cho người yêu? Chưa nói đến việc, các bạn có thể có bầu, rồi bị ruồng bỏ trong giây phút cùng quẫn ấy.Cô gái ấy gần xóm tôi trọ. Khu tôi ở nổi tiếng về tình trạng sống thử và tôi là một trong số ấy nhưng số phận tôi may mắn hơn người đó. Cô ta la khóc vì bị người yêu chửi bới, đánh đập trong đêm. Nhưng cô bạn đó đã van xin người yêu ở lại và đừng bỏ rơi cô ta. Vì lúc này, cô gái ấy đã mang bầu 4 tháng. Cuộc sống thật khắc nghiệt và không có sự công bằng. Tưởng là sẽ được bên người mình yêu thương suốt đời nhưng kết cục thì…Có ai nói trước được điều gì. Hạnh phúc là do mình nắm giữ, đừng gửi gắm cho người khác như việc sống thử này rồi đến lúc hối không kịp… Rồi có thể, các bạn sẽ bị ám ảnh mà sợ hôn nhân, không dám lấy chồng, lấy vợ hoặc không dám đối diện với thực tại nữa. Rồi có thể, các bạn sẽ có cái nhìn bi quan với đời hơn… Vì vậy, việc sống thử không phải chỉ là theo cảm tính, thích là làm.