Em chồng tôi có yêu nhầm người đồng tính?

Đừng vội đánh giá bề ngoài

BS Trịnh Tất Thắng, giám đốc bệnh viện Tâm thần TP.HCM

Nếu chỉ với những biểu hiện như mặc áo hoa hoè, kim tuyến, thích chơi với trẻ nam... thì chúng ta không nên vội cho rằng người đó đồng tính. Một số bạn trẻ ngày nay có xu hướng thích giống người khác giới, có thể gọi là một trào lưu, xu hướng bị chệch của giới trẻ hiện tại. Tuy nhiên, khi các em bước qua độ tuổi này, nhận thức cũng sẽ khác, và xu hướng trên cũng sẽ vì thế mà biến mất. Vì vậy, chúng ta đừng vội đánh giá bề ngoài của một vấn đề.

Thật sự, khi biết cơ thể mình có những khác thường so với người cùng giới khác, không ít người và cả người thân của họ hoang mang, lo sợ. Tuy nhiên, những người đồng tính vẫn có thể thực hiện chức năng sinh con như bao người bình thường khác. Nếu là đồng tính do sự thay đổi sinh lý bên trong cơ thể (nội tiết tố nữ trội ở người nam, nội tiết tố nam trội ở người nữ), thì họ vẫn có thể đến nhờ bác sĩ nội tiết điều trị để có con. Còn đồng tính do yếu tố xã hội tác động thì cơ thể họ vẫn bình thường như bao người khác. Vấn đề ở đây là yếu tố tinh thần, tâm lý. Điều này tác động rất nhiều đến cảm xúc gối chăn. Người đồng tính chỉ thật sự có cảm xúc khi họ gần gũi người cùng giới. Đó mới chính là điều khó khăn cho người đồng tính trong quá trình hoà hợp với cộng đồng xung quanh. Vì vậy, họ rất cần ở người thân, bạn bè những sự quan tâm, chia sẻ, động viên, giúp họ vượt qua những tự ti, mặc cảm.

Nên khuyến khích họ bày tỏ sự thật

TS Trần Thị Thu Mai, phó trưởng khoa tâm lý giáo dục, đại học Sư phạm TP.HCM

Đồng tính luyến ái không phải là một giới tính, mà là một trong những định hướng tình dục (sexual orientation) của loài người. Thanh thiếu niên bị cuốn hút bởi những người cùng giới phải trải qua một quá trình chấp nhận định hướng tình dục của bản thân. Khi nhận ra sự khác thường, họ có thể choáng váng, lo sợ người thân xa cách, bạn bè chê cười, giễu cợt. Một số trường hợp cảm thấy bế tắc và có ý định tự tử. Thường, những trường hợp đồng tính không đủ dũng cảm để bộc lộ định hướng tình dục khi chưa quá tuổi 25, và thậm chí cũng có thể không bao giờ thổ lộ về nó. Có người chỉ cho gia đình và bạn bè biết. Số khác lại giấu gia đình, chỉ cho bạn tình và bạn gần gũi nhất biết mà thôi.

Ở trường hợp của bạn đọc trong thư, chị và người thân cần một thời gian nữa mới xác định rõ người con trai ấy có đồng tính hay không. Bởi nếu xác định sai, chúng ta dễ gây tổn thương cho họ. Nếu là người đồng tính, họ sẽ chịu nhiều khổ đau hơn bạn bè cùng trang lứa. Khi biết rõ sự việc, người thân nên giữ bình tĩnh, khuyến khích họ bày tỏ sự thật, ở bên cạnh, sẻ chia. Khi họ đã thú nhận mình là đồng tính, người thân xung quanh cần chấp nhận và nâng đỡ họ, giúp họ phát triển khả năng của bản thân để có thể vững vàng lập nghiệp. Người đồng tính luyến ái là những người bình thường và bình đẳng với tất cả người khác. Cần tạo cho họ sự tự tin và bản thân có ước muốn cung cấp cho mọi người xung quanh thêm thông tin, giúp mọi người hiểu thêm về người đồng tính để họ sống một đời sống có ý nghĩa.

Có thể nhờ người đồng giới tìm hiểu giúp

Đậu Thị Kim Thoa, 28 tuổi, TP.HCM

Cô bạn của tôi sau đám cưới cả năm trời mới phát hiện chồng không có cảm giác với phụ nữ, mà anh ta chỉ thích đàn ông! Anh chồng thực hiện chức năng sinh lý với vợ như một cái máy. Họ thậm chí còn có một cô con gái rất xinh xắn. Khi biết rõ sự việc, bạn tôi vô cùng đau đớn. Ban đầu cô ấy cho rằng vì con, vì gia đình nên im lặng, chịu đựng. Nhưng, càng chịu đựng thì cuộc sống của cô như địa ngục trần gian. Cuối cùng cô quyết định ly hôn mặc cho người chồng van xin.

Ở trường hợp của chị, có lẽ chúng ta cần thêm nhiều chứng cứ nữa mới biết được chú rể tương lai kia có đồng tính hay không. Và người cần nhận diện chính là cô dâu tương lai. Nếu mối nghi ngờ trong chị quá lớn, tốt hơn hết, chị nên tâm sự thẳng thắn với cô dâu. Bắt được những suy nghĩ của chị, chắc chắn cô gái sẽ quan sát, tiếp xúc thường xuyên, kỹ càng và tinh ý hơn với người chồng sắp cưới của cô.

Nếu người con trai kia là người thân trong gia đình, chị nên bày tỏ thẳng thắn những suy nghĩ của mình với anh ấy. Trong trường hợp nếu không chắc chắn với những nghi ngờ trên, những liệu pháp tâm lý cũng có thể nhận ra. Hoặc, chị có thể nhờ một người đồng giới trò chuyện với anh ấy. Theo tôi được biết, những người đồng giới chỉ cần qua cái nhìn cũng biết người ta có “cùng hệ” với mình hay không. Khi đã sáng tỏ những nghi ngờ, việc giải quyết sẽ không khó. Nếu thật sự anh ta là người đồng tính thì đám cưới nên dừng lại. Bởi, người con gái chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu sống với một người không có tình cảm với mình, dù con cái có được sinh ra.