Ép vợ "quan hệ" đến vô sinh

Chị Huyền lấy chồng đã hơn 3 năm nhưng vợ chồng chị vẫn chưa sinh con. Thời còn con gái, chị Huyền có dáng người gầy nhỏ, xinh xinh. Ngày còn làm công nhân bên Từ Sơn, Huyền có yêu tha thiết một người con trai quê Hưng Yên nhưng gia đình hai bên không đồng ý. Huyền bỏ về quê lấy Vinh (người cùng xã).



Từ ngày lấy chồng, Huyền sống trong địa ngục của hôn nhân. Biết Huyền không còn trinh trắng nên Vinh chồng Huyền ra sức dằn vặt vợ và tìm mọi cách trả thù tình.



Vinh bắt vợ phục vụ mình mọi nơi, mọi lúc. Có những lần, Huyền vừa đi làm về mệt, Vinh kéo vợ vào trong phòng ngủ để “ân ái”. Những lúc đó, nước mắt Huyền chảy ướt đẫm gối. Đau đớn, tủi nhục nhưng Huyền cũng chẳng dám nói với ai.



“Có lần bạn bè đến chơi, anh ấy còn khoe bạn bè mình có thể làm chuyện đó với vợ ngay cả khi đi đường. Nhiều lần em đang ăn cơm, anh ấy cũng lao vào sàm sỡ. Nếu chống cự anh ấy lại ráy rỉa chuyện xưa”.



Đau khổ nhất với Huyền, cô phải chiều người chồng bạo dâm ngay cả trong thời kỳ phụ nữ. Nhiều lần chồng Huyền còn đòi hỏi ngay cả lúc ban ngày, ban mặt. Mỗi lần ra xã khám phụ khoa, các y sĩ trong trạm đều cảnh báo Huyền bị viêm nhiễm. Những lúc đó cô chỉ xin ít thuốc rửa về nhà rửa. Những ngày phải kiêng vì viêm nhiễm, đặt thuốc chồng Huyền cũng chẳng tha cho vợ.



Hơn 3 năm chung sống, vợ chồng Huyền chưa có con. Vinh thường xuyên chửi vợ không biết đẻ. Dành dụm được ít tiền, Huyền một mình lên Hà Nội khám bệnh.



Bác sĩ cho biết Huyền bị vô sinh thứ phát. Cổ tử cung của chị Huyền bị dính, vòi trứng bị tắc.



Quan hệ trong ngày “đèn đỏ” dễ vô sinh



Bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết có rất nhiều người vợ tìm đến bác sĩ xin tư vấn về việc có nên kiêng khem trong những ngày “đèn đỏ”. Nhiều người trong số họ than thở rằng muốn kiêng nhưng chồng đòi hỏi nên đành ngậm ngùi chiều chồng.



Bác sĩ Ánh cho biết nguy cơ viêm nhiễm trong những ngày đèn đỏ là rất lớn. Những ngày đó, chị em nên tránh xa chuyện chăn gối. Vệ sinh không kịp thời gây ngứa, rát.



Trường hợp của chị Huyền do viêm nhiễm lâu ngày, vi trùng tấn công lên cổ tử cung và vòi trứng gây bít tắc vòi trứng khiến tinh trùng không thể vào buồng tử cung gặp trứng và làm tổ.



PGS. TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ, với trường hợp vô sinh thứ phát như chị Huyền đang ngày càng gia tăng. Vô sinh được chia làm hai loại vô sinh thứ phát và vô sinh nguyên phát. Nguyên nhân dẫn đến vô sinh thứ phát như u xơ tử cung, hở eo cổ tử cung, viêm nhiễm phần phụ sau khi nạo, hút thai hoặc không biết cách vệ sinh phần phụ. Phụ nữ có tiền sử viêm nhiễm cổ tử cung, tử cung, ống dẫn trứng.



Trường hợp của bệnh nhân trên có thể tiến hành mổ nội soi để tách dính buồng tử cung. Trong trường hợp người phụ nữ bị tắc nghẽn vòi trứng nếu không thông được phải tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Chi phí để làm một ca thụ tinh trong ống nghiệm rất tốn kém từ 30 đến 50 triệu đồng. Tỷ lệ thành công chiếm khoảng 30 đến 40 %. Khi làm thu tinh trong ống nghiệm, phụ nữ tuổi càng thấp khả năng thành công cao hơn.



Ngoài ra, TS Nguyễn Viết Tiến còn cảnh bảo thêm lượng bệnh nhân là nam giới bị vô sinh thứ phát cũng đang tăng nhanh. Nguyên nhân gây vô sinh thứ phát ở nam giới thường là do rối loạn trong quá trình sinh tinh, trưởng thành của tinh trùng. Suy tuyến sinh dục nguyên phát, thứ phát, nhiễm trùng đường sinh dục, quai bị, dãn tĩnh mạch thừng tinh, tiếp xúc với các hoá chất, tia xạ làm tinh trùng yếu, giảm hoặc không có tinh trùng.





Theo giadinhnet/ Phunutoday