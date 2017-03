Gã cha vô nhân tính không hối hận khi đốt con

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Đồng Huy Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) - cho biết thông tin trên.

Theo thông tin điều tra của công an huyện Nông Cống thì gã cha vô nhân tính Vũ Quốc Quang đã từng có một đời vợ và có một con gái ở xã Tế Thắng. Thế nhưng khi con được 3 tháng tuổi, do Quang cứ mải mê rượu chè, cờ bạc nên vợ chồng Quang chia tay nhau.

Các bác sỹ bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang thay băng cho bé Linh trong phòng điều trị đặc biệt trưa 29/4/2011

Sau đó, Quang vào miền Nam làm ăn và gặp chị Lê Thị Hà, quê ở Long Hưng, xã Tế Tân cùng huyện Nông Cống. Chị Hà cũng đã từng có một đời chồng và có một đứa con. Gặp nhau nơi đất khách quê người và nảy sinh tình cảm, 2 người đã đến với nhau thành vợ thành chồng.

Ở miền Nam được một thời gian, vì không thống nhất được chuyện làm ăn nên 2 vợ chồng Quang về quê sinh sống. Mọi chuyện rạn nứt bắt đầu khi Quang lại "ngựa quen đường cũ" chìm đắm vào cờ bạc, rượu chè. Cứ rượu vào là Quang lại đánh vợ. Không chịu nổi người chồng vũ phu, Hà đã bỏ về nhà mẹ đẻ và làm đơn gửi Tòa án nhân dân huyện Nông Cống xin ly dị.

Ảnh cưới của Quang

Trung tá Tuấn cho biết:

"Theo thông tin điều tra của chúng tôi và lời khai ban đầu của Quang thì sáng ngày 27/4/2011, Quang đi xe máy lai bé Linh đến nhà bà ngoại. Lần đầu đến không gặp ai, Quang đưa bé Linh ra quán gần đó uống rượu.

Quang còn nói với mọi người trong quán là sắp có chuyện xảy ra ở nhà bà Nhị và công an sẽ đến. Sau đó Quang mua 1,5 lít xăng đựng vào chiếc can 2 lít. Quay trở lại nhà bà Nhị, Quang dựng xe cho con xuống rồi đổ xăng vào con và châm lửa đốt. Quang đốt xong thì lên xe máy bỏ đi ngay. Nhận được tin báo của người dân, công an huyện Nông Cống đã tổ chức truy bắt ngay tên Quang.

Sau 1 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi đã bắt được Quang khi hắn đang bắt xe khách đi trốn trên địa bàn xã Tế Lợi. Lúc bị bắt Quang rất sợ sệt, người nhũn như con chi chi, hỏi gì cũng không nói. Theo kinh nghiệm của tôi thì lúc đó Quang sợ bị bắt chứ không có biểu hiện gì của sự hối hận. Khi điều tra viên hỏi động cơ đốt bé Linh, Quang bảo: "Điện thoại cho vợ không được nên phải đốt con".

Ngày 29/4/2011, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tam giam và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quốc Quang về tội giết người. Hiện tại Quang đang bị tạm giam tại trại giam Cầu Cao để chờ ngày chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Tối 2/5/2011, chị Lê Thị Hà - mẹ cháu Vũ Quốc Linh - cho biết hiện tại tình trạng sức khỏe của cháu Linh vẫn đang diễn biến rất xấu. Hai ngày nay, dù rất lo lắng nhưng chị Hà vẫn chưa được vào thăm con. Bác ruột của cháu là Lê Thị Hồng cũng vừa cung cấp 350ml máu nhóm B để các bác sĩ tiếp cho Linh. Chị Hà cho biết thêm: "Hôm qua sau khi báo chí đăng tải thông tin thì có một chị tên Hiền ở Hà Nội vào thăm và tặng cho cháu Linh 10 triệu đồng để có thêm kinh phí điều trị. Trước đó, các cơ quan đoàn thể và một số cá nhân hảo tâm cũng đã gửi tặng cho cháu 15 triệu đồng. Trong khi đó, bà nội và những chú bác ruột thịt bên nhà bố Linh thì vẫn chưa một lần vào viện thăm cháu".

Theo Nguyễn Thắng (Dân Việt)