Gần lấy chồng, bỗng dưng muốn... tự do

* Bây giờ mọi việc không thể rút lại được. Em cũng thử tìm hiểu xem ba mẹ em có cho em và chồng em ở chung không nhưng ba mẹ em lại không đồng ý. Ba mẹ em nói cưới chồng rồi phải theo nhà chồng. Bên nhà chồng em vô tư lắm, muốn ở chung hay ra riêng cũng được. Chồng tương lai của em có tính hay tự ái sĩ diện, ham chơi game và em cảm thấy chán anh ấy vì điều đó.



Bây giờ em khổ lắm, ngày nào cũng khóc hết nước mắt. Em phải làm sao đây? Thật sự em không muốn cưới nữa! Em chỉ cần sống với ba mẹ thôi. Nhưng ba mẹ hình như không muốn em ở lại.



Em thấy ba mẹ em gần đây hay nhìn em buồn buồn, quan tâm em hơn. Em biết rằng họ thương em lắm nhưng vì đạo lý nên không cho vợ chồng em về ở chung. Dù có thương có yêu em như thế nào thì khi em đã lấy chồng rồi phải sống bên nhà chồng. Giờ em ước thời gian quay lại để em không quyết định vội vàng như thế.



Em phải làm sao đây ạ? Xin Tổng đài trái tim cho em lời khuyên chân thành nhất.





"Gần ngày cưới, tôi chỉ muốn ở bên ba mẹ và được tự do" - Ảnh minh họa: blogspot

Tư vấn của chuyên gia: Hãy chia sẻ thẳng thắn những nỗi lo

Theo Thạc sĩ tâm lý NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG (TTO)



Chào bạn,Đứng về góc nhìn thời đại thì ngày nay 21 tuổi lên xe hoa về nhà chồng là khá sớm, đặc biệt về tâm thế với hôn nhân, tâm thế làm vợ, làm mẹ, tâm thế chịu trách nhiệm với gia đình nhỏ của chính mình. Có thể quyết định hôn nhân được đưa ra trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: vì yêu và muốn được chung sống, vì sự thúc ép của gia đình hoặc vì một lý do nào đó mà sau khi quyết định xong người ta cảm thấy… ân hận vì điều này.Bạn không nói rõ lý do vì sao bạn quyết định đến với hôn nhân của mình, cũng không cho chúng tôi biết về tình cảm của bạn với người chồng sắp cưới đang ở trong tình trạng nào (Yêu nhau bao lâu? Độ hòa hợp thế nào? Anh ấy bao nhiêu tuổi?) để có thể cùng bạn nhìn nhận thấu đáo vấn đề của bạn về cả mặt tình và lý.Đọc những dòng tâm sự của bạn, có thể thấy bản thân bạn đang muốn thoát ly khỏi hôn ước đã được định đoán. Điều này được thể hiện qua chút thông tin ít ỏi mang tính tiêu cực về chồng tương lai của bạn, qua những tâm tư tình cảm bạn hướng về cha mẹ.Có lẽ bạn đang tha thiết mong muốn có ai đó thay mặt bạn hoặc nói giùm bạn mong muốn hủy hôn? Chuyện tình cảm vốn dĩ đã không mang tính lệ thuộc, nó xuất phát từ sự tự nguyện trong một hệ thống làm việc hết sức rắc rối của con tim và khối óc. Hôn nhân phải dựa trên nền móng tình cảm đi kèm sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng về mọi mặt như đã nói.Có lẽ bạn thiếu điều này nên đến giờ phút này bạn cảm thấy có chút lo lắng sợ hãi - một trạng thái khủng hoảng tiền hôn nhân thường thấy nơi các cô gái. Vậy tại sao không chia sẻ thẳng thắn sự lo lắng, sợ hãi này với gia đình bạn, với chồng tương lai như cách những người trưởng thành vẫn làm?Hãy cùng nhau giải quyết vấn đề trước khi nghĩ đến chuyện đặt dấu chấm cho nó. Có thể sau những buổi trò chuyện về sự lo sợ này, được người lớn hướng dẫn, chuẩn bị tâm thế, bạn sẽ tháo được một số nút thắt để cảm thấy thoải mái hơn trước một ngưỡng cửa trọng đại.Cũng có thể sau những sẻ chia này, cả hai phía gia đình bạn và chồng tương lai của bạn sẽ nhận thấy hôn nhân ở thời điểm này là chưa phù hợp và sẽ cho bạn thêm một thời gian để bạn bình tâm và sẵn sàng đón nhận nó hơn.Đừng tự lo lắng, tự suy diễn, tự nhìn nhận và đánh giá suy nghĩ, thái độ của mọi người về hôn nhân đại sự của bạn. Hôn nhân là của bạn - do bạn và bạn nên tiếp cận một trong những nguyên tắc đầu tiên của đời sống vợ chồng, đó là: cùng nhau bàn bạc - thương lượng - thỏa thuận để giải quyết mọi vấn đề phát sinh. Chúc bạn bình tâm trước đại sự cuộc đời!