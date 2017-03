Gắn mác du học, cậu ấm, cô chiêu tha hồ phá

Trượt đại học ta đi du học



Đối với phần lớn thí sinh, trượt đại học chẳng khác nào tiếng sét ngang tai nhưng với Nguyễn Văn Đức (TP.HCM), đó lại là tấm vé cho cậu "sổ lồng”.



Gia đình Đức nổi tiếng giàu mấy đời. Thế nên, ngay sau khi Đức trượt đại học (chuyện chẳng nằm ngoài dự đoán), cậu nhanh chóng được bố mẹ lo cho sang Úc du học.



Những chốn ăn chơi ở Sài thành từ lâu đã trở nên nhàm chán với quý tử nhà đại gia này, thế nên xứ sở Kangaroo là miền đất hứa hẹn nhiều thú tiêu khiển hấp dẫn Tuấn. Cậu chẳng hề lo ngại chuyện xa gia đình vì thực ra cậu chỉ xa ba mẹ chứ túi tiền của họ vẫn rót cho cậu đều đều, thậm chí còn nhiều hơn gấp bội so với lúc ở nhà.



Sang Úc mới được 2 tháng, Tuấn "nướng sạch" 100.000 USD vào sòng bài. Không chịu nổi sức phá của cậu ấm, ông bố bay sang Úc lôi cổ Đức về.



Vũ trường, quán bar, sòng bạc là nơi ngốn nhiều tiền nhất

của các quý tử gắn mác du học. (Nguồn internet)



Dính bầu vì...sành điệu

Bị đuổi về nước vì ăn cắp vặt

Theo Sinh Phạm (VNN)



Với quyết tâm được “sổ lồng” lần nữa, Đức không ngớt lời xin lỗi ba mẹ. Sau một thời gian ra vẻ ăn năn, hối lỗi, cậu được cho đi du học ở Nga.Rút kinh nghiệm, lần này Đức lừa tiền của ba mẹ khôn ngoan hơn. Đầu tiên cậu nói với ba mẹ rằng tình hình an ninh, trật tự trong ký túc xá không tốt nên phải thuê riêng căn hộ với mức giá 1.000 USD. Tuy nhiên, trên thực tế cậu lại vẫn ở ký túc cho rẻ. Tiền dư, cậu “đầu tư” cho những vụ ăn chơi, thác loạn ở vũ trường, quán bar.Trầy trật mấy năm ròng, Đức không lấy nổi tấm bằng. Cuối cùng cậu lại bị bố mẹ lôi về nước. Lần này họ giữ luôn cậu ấm ở nhà và tự nhủ: "Dù lêu lỏng loanh quanh đất Sài Gòn cũng còn hơn để cậu ấm ta tung hoành ở ngoại quốc".Nguyễn Hương Giang (Hà Nội) là tiểu thư của một gia đình thương gia giàu có. Học hết năm thứ nhất ĐH Ngoại ngữ, cô được bố mẹ cho sang Anh du học tự túc với lý do "học ở nước ngoài mới oai".Giang thích chơi sang. Cô nàng nhất định không chịu ở ký túc mà đòi bố mẹ thuê riêng cho một căn hộ để ở một mình. Bước chân ra khỏi nhà là Giang leo lên taxi chứ không đời nào cô chịu chen chúc trên những phương tiện công cộng.Cô nàng cũng thể hiện đẳng cấp của mình trong khoản quần áo, giày dép. Giang kể: "Em thấy các bạn sinh viên Việt Nam thường kiếm đồ Tàu để mua cho rẻ. Nhưng em thì ghét hàng Tàu lắm. Em chỉ thích xài hàng hiệu thôi".Giang cho biết, chi phí tằn tiện mỗi tháng của các bạn sinh viên đi du học bằng học bổng Nhà nước khoảng từ 150 đến 200 USD. Với cô, riêng tiền tiêu vặt cũng đã lên tới 500 – 700 USD.Nhờ túi tiền của bố mẹ, cô sớm lọt vào mắt xanh của nhiều anh chàng cũng là du học sinh Việt Nam. Chẳng lâu sau, Giang "vào tròng" của một kẻ đào mỏ. Cô dính bầu khi sự nghiệp học hành vẫn còn dang dở. Vậy là Giang đành phải ngậm ngùi về nước làm đám cưới, rồi sinh con đẻ cái. Chuyện tấm bằng ngoại đành... "để mai tính".Tương tự trường hợp của Giang, học hết năm thứ 2 ở một trường ĐH tại Hà Nội, Mai được bố mẹ chạy điểm cho suất học bổng đi du học Nhật để được bằng bạn bằng bè.Từ trước khi đi, Mai đã nổi tiếng là dân chơi, sành điệu và rất sĩ diện. Thế nên sang đến nước ngoài, việc đầu tiên mà Mai làm là chơi cho đã. Cô đi du lịch khắp nơi, mua sắm ở hầu hết các siêu thị lớn của Nhật Bản.Bỗng một ngày, cả trường xôn xao tin đồn Mai bị trường ĐH bên Nhật đuổi về nước vì tội ăn cắp vặt trong siêu thị. Không ai có thể tin nổi vì với tiềm lực giàu có của gia đình, Mai chẳng có lí do gì để làm chuyện đó.Chỉ đến khi thấy cô về thật thì bạn bè mới ngã ngửa. Hóa ra cũng chỉ vì sĩ diện, muốn sắm nhiều hàng hiệu, lại thấy siêu thị có vẻ “hớ hênh” nên Mai đã cuỗm ít đồ.Nói về phong trào du học tràn lan hiện nay, ông Nguyễn Văn Nguyên, chuyên viên tư vấn của một trung tâm du học trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM) cho rằng, nhiều phụ huynh nghĩ cho con đi du học là một lối thoát tốt khi con cái họ bị trượt đại học trong nước. Thế nhưng, họ cần phải cân nhắc khả năng cũng như tính cách của con mình liệu có thích nghi và trưởng thành được khi xa rời sự quản lý của cha mẹ hay không. Bởi nếu không cẩn thận thì các cậu ấm cô chiêu sẽ “du” nhiều hơn là học.