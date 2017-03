Gánh hậu quả ngược nếu “yêu” tùy tiện

Một số bệnh đặc biệt cấm “yêu”

Những người bị mắc bệnh nghiêm trọng và được bác sĩ dặn dò là không được làm “chuyện ấy” thì bạn nên tuân thủ. Ví như người bị bệnh lao phổi, bệnh phụ khoa, bệnh lây qua đường tình dục... bởi vì nếu “yêu” không những có hại cho mình mà còn truyền bệnh sang cho người khác.

"Yêu" sau khi uống quá nhiều rượu sẽ làm trở ngại một số thứ. Ảnh mediaplus.vn

Không nên “yêu” khi mệt mỏi

“Chuyện ấy” tiêu hao thể lực và trí lực nhất định. Nếu “yêu” trong tinh thần và cơ thể mệt mỏi thì thường không đạt được “cao trào”, ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai bên. Đặc biệt là sau khi lao động mệt mỏi, nếu làm chuyện ấy, bạn càng bị tổn hại đến sức khỏe.

Tâm trạng không thoải mái không nên “yêu”

Có nhiều cặp vợ chồng miễn cưỡng “yêu” khi một bên vợ hoặc chồng có tâm trạng không thoải mái, như thế không những không đạt được hòa hợp trong “chuyện ấy” mà còn làm cho bên có tâm trạng không thoải mái sinh ra phản cảm. Nếu thường xuyên như thế thì sẽ gây ra trầm cảm ở nữ giới và liệt dương ở nam giới.

Không nên “yêu” sau khi uống nhiều rượu

Một số người có thói quen “yêu” sau khi uống rượu vì có chút rượu, họ thấy hưng phấn, tự tin và sẽ nâng cao chất lượng của cuộc “yêu”.

Thực tế, sau khi uống rượu, đặc biệt là sau khi uống rượu mạnh, sẽ làm cho “chú nhỏ” của nam giới mặc dù “thẳng” được nhưng không “kiên cố”, dễ gây ra xuất binh sớm, làm ảnh hưởng đến sự hòa hợp của vợ chồng trong khi “yêu”.

Ngoài ra, nếu sau khi uống rượu “yêu” và có thai thì sẽ có nguy hại đến thai nhi.

Không nên yêu khi chưa vệ sinh

Nếu khi “yêu” chưa vệ sinh cơ quan sinh dục, sẽ gây ra nguy hại cho bạn đời. Do vậy, tắm rửa sạch sẽ trước khi “khai đao” không những có lợi cho sức khỏe của cả hai mà còn giúp ích cho “chuyện ấy” hài hòa, mỹ mãn.

Không nên “yêu” khi quá no hoặc quá đói

Do quá no làm cho đường ruột, dạ dày xung huyết, lượng máu cung cấp cho não bộ và các bộ phận khác không đủ, vì vậy không nên “yêu” khi vừa ăn no xong.

Ngược lại, khi đói, thể lực cơ thể hạ thấp, sức lực không đầy đủ, lúc này “yêu” thường sẽ có kết quả là “không hài lòng”.

Sau khi sinh không nên “yêu” sớm

Nếu sau khi sinh bạn làm “chuyện ấy” quá sớm sẽ làm cho sự phục hồi của tử cung chậm lại hoặc sẽ gây ra chảy máu tử cung.

Không nên “yêu” vào canh năm

Canh năm là quang thời gian trước bình minh. Nếu “yêu” vào lúc này hai bên sẽ không được nghỉ ngơi, và sẽ làm cho cơ thể mất đi cân băng, giảm thấp sức đề kháng. Ngoài ra, do cơ thể quá mệt mỏi cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc và học tập.

Theo Việt Anh (VTC News)