Gánh nặng hôn nhân khiến đàn ông ngoại tình

Và biết được điều này, phụ nữ có thể biết cách phòng ngừa để tránh tình trạng này xảy ra.



Hai người đã quá quen thuộc với nhau



Đã qua rồi cái thời mà đám cưới là mốc thời gian đánh dấu hai con người yêu nhau bắt đầu sống chung trong một mái nhà. Ngày nay có rất nhiều đôi bạn trẻ sống chung với nhau một hoặc nhiều năm trước khi cưới. Và không có gì là lạ khi đến ngày tổ chức hôn lễ một số đôi vợ chồng trẻ không còn cảm thấy nhiều hưng phấn, náo nức với cuộc sống chung.



Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng tỉ lệ ngoại tình của những cặp vợ chồng đã từng sống thử trước khi cưới cao hơn những đôi bắt đầu chung sống sau khi cưới.



Lý do là vì “những cặp sống thử thường không nghiêm túc như những đôi không sống thử” – theo ý kiến của Tiến sĩ David Popenoe, người sáng lập và đồng giám đốc của Dự án Hôn nhân Quốc gia của trường đại học and codirector Rutgers - và đám cưới dường như không có tác động làm thay đổi thái độ đó. Kết quả là một trong hai người sẽ đi tìm niềm vui ở bên ngoài, và người đó thương là nam giới”.



Lời khuyên là không nên lấy cuộc sống chung làm phép thử cho hôn nhân. Nhiều cặp biện minh là cần sống thử để biết hai người có hợp nhau hay không và nếu không hợp thì cả hai người có thể quyết định không tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, suy nghĩ như vậy không phải là một suy nghĩ lành mạnh cần có cho một mối quan hệ bền vững và lâu dài.



Nếu người đàn ông của bạn đã từng có quan hệ với nhiều người con gái khác thì nguy cơ sẽ gia tăng. Sau hàng loạt những mối quan hệ sống thử như vậy, sẽ rất khó khăn cho anh chàng quay trở lại quỹ đạo của một mối quan hệ nghiêm túc khi anh ấy phải chịu trách nhiệm và không thể bỏ chạy. Và nếu anh ấy cảm thấy bị mắc kẹt trong mối quan hệ ấy, ngoại tình dường như là một lối thoát dễ dàng cho anh ấy.



Internet làm cho việc ngoại tình dễ dàng hơn



Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển hiện nay, việc tìm bạn trên mạng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Và những người có mối quan hệ ngoài luồng trên mạng cũng không dễ dàng bị phát hiện vì có thể họ không thể hiện ra những dấu hiệu đáng nghi vấn.



Ngay cả khi mọi người lên mạng không với mục đích tìm bạn tình thì bản chất của mạng internet cũng làm cho việc ngoại tình dễ dàng hơn. Ví dụ như chỉ cần một cú nhấp chuột là mọi người có thể truy cập tới hàng loạt các trang web hoặc các trang kết bạn miễn phí.



Tiếp đó là sự tồn tại của hàng loạt các mạng xã hội như Facebook, Twiter nơi mà bất kể người nào trong số những người yêu cũ, những cuộc tình một đêm trước kia có thể tìm thấy bạn. Một lời hỏi thăm hoặc tán tỉnh trên mạng tưởng như vô hại có thể dẫn tới hậu quả khôn lường chỉ trong một thời gian ngắn.



Có những anh chàng tham gia những câu lạc bộ kết bạn online từ hồi còn độc thân. Sau khi cưới anh ta vẫn giữ thói quen truy cập vào những trang web đó và bắt đầu thiết kế những cuộc hẹn hò ở những địa phương mà anh đến công tác”. Nhận được thư tình của các cô gái từ nhiều miền đất nước trong hộp thư của mình thật là thích thú”, anh ta nói. Và việc ngoại tình cứ thế diễn ra mà không bị ai phát hiện.



Tất nhiên là không phải người đàn ông nào có hộp thư điện tử trên mạng cũng ngoại tình. Vậy làm thế nào để phát hiện ra chồng ngoại tình?



Điều tối kỵ là kiểm tra điện thoại hoặc thư điện tử của chồng. Điều đó chỉ chứng tỏ là bạn không còn tin tưởng vào chồng mình nữa. Bạn hãy nhớ là đàn ông tìm đến mối quan hệ ngoài luồng qua mạng chủ yếu là để thỏa mãn tình dục chứ không phải là mối quan hệ tình cảm.



Vì vậy đừng phá hỏng mọi chuyện khi cố tìm các dấu vết của các trang web đen mà anh ấy truy cập. Thay vào đó, bạn hãy thử cùng chồng truy cập những trang web đó. Hai người sẽ cùng vui thích tìm hiểu và cùng được lôi cuốn vào trò chơi tình ái.



Hôn nhân tác động đến nam giới mạnh hơn



So với thời kỳ tán tỉnh và hò hẹn, hôn nhân là một công việc nghiêm túc hơn rất nhiều, đặc biệt là đối với nam giới. "Tự nhiên họ cảm thấy có trách nhiệm lớn là phải trở thành một người chồng tốt và là người trụ cột trong gia đình – Tiến sĩ Terri Orbuch, giáo sư và nhà trị liệu hôn nhân của Trường Đại học Michigan nói. – Và sự trông đợi quá mức có thể khiến nam giới cảm thấy sức ép và già dặn đi”



Đàn ông thường mong muốn tìm lại cảm xúc họ có trong thời kỳ hẹn hò. Và nếu họ không tìm thấy điều đó ở người bạn đời của mình, họ sẽ đi tìm ở bên ngoài. Trong thời gian đầu của hôn nhân, nam giới dễ bị tổn thương hơn. Vì vậy bạn nên thể hiện tình cảm bằng lời. Hãy nói cho anh ấy biết bạn vẫn đánh giá cao anh ấy như là một người chồng và người yêu tuyệt vời mà bạn đã yêu. Hãy cảm ơn anh ấy mỗi khi anh hoàn thành một nhà, nói với anh ấy là anh ấy rất gợi cảm và thông minh, luôn biết cách làm cho bạn vui vẻ.



Tái tạo ra sự phấn khích mà hai bạn đã từng có sẽ làm tăng sự sản sinh của dopamine và oxytocin, hai hoạt chất của não có tác dụng kích thích tình yêu giữa hai người. Hãy thưởng cho hai vợ chồng những buổi ăn tối lãng mạn ở bên ngoài hay những cuộc giao ban chớp nhoáng để tình cảm của các bạn tiến triển trong hôn nhân chứ không phải ở bên ngoài.



Đời sống tình dục nhàm chán



Không chỉ có tần xuất sinh hoạt tình dục giảm trong những năm đầu tiên của đời sống vợ chồng mà sự say mê cũng suy giảm. Trong khi sự quen thuộc và sự gắn bó làm hai người trở nên gần gũi hơn, nó cũng có thể làm tàn lụi ngọn lửa trong phòng ngủ.



Để tránh tình trạng này, bạn nên coi tình dục là vấn đề ưu tiên và cố gắng dành thời gian sinh hoạt vài lần trong một tuần. Bạn cũng nên cởi mở hơn và thử nghiệm những ý tưởng mới trên giường để tránh nhàm chán. Điều đó không có nghĩa là bạn phải tham khảo sách Kama Sutra hàng ngày.

Nghiên cứu đã cho thấy rằng những nam giới không hài lòng với đời sống tình dục của mình quan tâm nhiều đến số lượng hơn là chất lượng. Đàn ông thường thỏa mãn với việc sinh hoạt tình dục cơ bản vài lần trong một tuần hơn là có một lần lên đỉnh tuyệt vời trong cả tháng.



Hôn nhân không giúp nam giới thay đổi



Nhiều phụ nữ nghĩ rằng hôn nhân sẽ làm nam giới thay đổi. Nhưng điều đó không thường xuyên xảy ra. Những người ngoại tình trong quá khứ thường gặp khó khăn khi phải sống quá gần gũi với một người khác. Nhưng đó chính là điều xảy ra trong những năm đầu trong hôn nhân, khi hai người luôn cùng nhau làm mọi việc, cùng bàn bạc, cùng lập kế hoạch cho tương lai.



Và những người trước đây có vấn đề xây dựng mối quan hệ nghiêm túc sẽ khó quen được với sự gần gũi này, do vậy họ càng có nguy cơ ngoại tình vì họ muốn sử dụng người khác như là bình phong để giữ cho mình khỏi phải gần gũi quá mức với vợ mình.



Bạn phải suy nghĩ rất kỹ khi quyết định gắn bó cuộc đời mình với một anh chàng có tính trăng hoa. Ngoài một số những quan hệ trong quá khứ của anh ấy mà bạn đã biết, bạn có thể nhìn vào một số yếu tố khác như: đời sống tình dục quá mạnh mẽ, có rất nhiều bạn khác giới, có nhiều bạn đồng giới có quan hệ ngoài luồg, hoặc có bố (mẹ) ngoại tình.





Theo Mai Nguyễn

Tạp chí Women’s Health/VTC