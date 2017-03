Gây ấn tượng với người đàn ông của bạn

Bữa tối bất thường

Tắm bồn nước nóng

Nói “cảm ơn anh”

Chủ động âu yếm bất ngờ

Gửi bữa trưa cho chàng

Lấp đầy đồ trong tủ lạnh

Cho chàng “khoảng thời gian của đàn ông”

Lên kế hoạch cùng nhau hẹn hò

Theo H.A (DT/ RBM )



Nói đúng hơn, sự bất thường sẽ đến ngay từ lúc bạn chuẩn bị bữa tối. Hãy phục vụ chồng bữa tối trong dáng vẻ sexy nhất. Anh ấy sẽ không thể rời mắt khỏi vòng hông của bạn khi bạn cúi xuống ngăn dưới tủ lạnh lấy đồ hay xoáy mãi vào vòng eo của bạn khi bạn với tay lấy nguyên liệu trên tủ.Lần tới nếu chàng trở về nhà mệt mỏi rã rời sau công việc, bạn hãy mở đầy bồn nước nóng, kéo chàng vào cùng bạn ngâm mình thư giãn. Trong lúc chàng thư giãn, bạn sẽ giúp chàng massage để làm giãn lỏng cơ. Có thể bỏ qua nến và bong bóng xà phòng - chúng dễ hướng đến sex mà lúc này, do mệt mỏi, chàng sẽ sợ nếu phải “chiều” vợ. Một chút nhạc nhẹ là vừa đủ cho chàng một tâm trạng tĩnh lặng, thư thái.Một nghiên cứu mới đây cho thấy sự ghi nhận những “nghĩa cử” cho dù rất nhỏ của đối phương cũng giúp tình cảm hai người thêm bền chặt. Rất hợp lý khi bạn nói lời cảm ơn người đàn ông của mình vì anh ấy đã sửa máy tính cho bạn, giúp bạn thay bóng đèn, đuổi gián, nhện v.v.Một lúc nào đó khi hai người đang ngồi rất gần cạnh nhau, hãy bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán hoặc má anh ấy với đôi mắt bí ẩn, vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. Một nụ hôn bất ngờ như thế sẽ khiến chàng khao khát, gần gũi bạn hơn.Gửi đến cơ quan chồng hộp đồ ăn trưa trong đó chứa toàn những món anh ấy thích, bao gồm từ khai vị, món chính đến tráng miệng. Đừng quên đặt vào đó một mẩu giấy nhắn nhủ những lời yêu thương, hỏi xem “ông xã yêu của em ăn trưa lúc mấy giờ vậy?”, và chàng sẽ cảm thấy mình “sướng như ông vua” vậy!Trước một trận đấu bóng quan trọng mà chàng và các chiến hữu đã hẹn hò sẽ tới nhà hai bạn cùng xem, hãy chuẩn bị đầy đồ ăn chất trong tủ lạnh. Những thứ không thể thiếu là bia, soda, bánh pizza. Như vậy chàng và bè bạn có thể với tay lấy bất cứ lúc nào họ đói hoặc giải lao giữa trận đấu.Khoảng thời gian kết nối với các chiến hữu có ý nghĩa kỳ lạ đối với cánh mày râu. Bạn không can thiệp, cứ để chàng tự do tụ tập bất cứ lúc nào sẽ gây ấn tượng tốt cho chàng đấy, có khi còn khiến chàng muốn nhanh chóng cắt giảm tụ tập để chạy về bên bạn nhanh hơn.Hãy bỏ qua mô tuýp truyền thống là bữa tối và rạp chiếu phim, lần này bạn sẽ gây ngạc nhiên cho chồng bằng chút thay đổi: Hai người đến phòng tập leo núi hoặc tới khu du lịch sinh thái. Đàn ông ưa hoạt động, đôi chút mạo hiểm càng tốt với họ. Những gì hai người cùng trải qua sẽ khiến chàng cảm thấy gắn bó với bạn hơn.