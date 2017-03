Ghê sợ đàn ông vì ám ảnh... “cảnh nóng” của cha mẹ

Ám ảnh tuổi thơ



Rất nhiều những cuộc điện thoại đã gọi đến trung tâm tư vấn tâm lý với tâm trạng hoang mang, cầu cứu của không ít những bạn trẻ, bởi những vết đen đã ám ảnh các em trong suốt những năm tháng tuổi thơ đã đi qua.



Theo lời kể của chuyên viên tư vấn tâm lý Tuyết Anh (Trung tâm tư vấn tâm lý Linh Tâm), có những khách hàng mà cụ thể là cô gái trong cuộc gọi gần đây nhất đã gọi điện đến trung tâm với một tâm lý hết sức hoang mang, hình như cô gái đang muốn nói một điều gì đó rất quan trọng.



Thế nhưng trong suốt cuộc điện thoại, câu chuyện của em với chuyên viên cứ liên tục bị ngắt quãng, và chỉ thực sự được tiết lộ khi em đã được chuyên viên trấn an tinh thần.



Có lẽ, bởi đây là câu chuyện em đã mang theo trong suốt 1 thời gian dài, mà chưa dám nói với ai.



Em kể, hồi chưa lên 10 em hay bị bố mẹ bắt ra ngoài ban công chơi một mình, thế rồi vì tò mò, em bắt đầu ngó nghiêng "xem bố mẹ làm gì", đúng lúc gặp anh hàng xóm mới 13 tuổi cũng đang chơi ngoài ban công.



Cả 2 anh em cùng rủ nhau sang và xem bố mẹ của em làm “chuyện kỳ lạ”, rồi cũng bắt chước làm theo.



Mặc dù việc bắt chước ấy với anh hàng xóm chỉ diễn ra 1, 2 lần nhưng cũng đủ khiến cho em ám ảnh trong suốt 1 thời gian dài, sống thu mình, và rất ít tiếp xúc với mọi người, nhất là các bạn trai.



Đến nay, dù đã 19 tuổi, và là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội, lại đã có bạn trai đến tỏ tình, nhưng em đã phải từ chối thẳng thừng, mặc dù trong lòng không muốn như thế.



Bởi, ký ức từ những ngày bé đã khiến cho em bị ám ảnh về chuyện gần gũi đàn ông, sợ những tiếng rên của mẹ... Và…em sợ chuyện thủa bé chơi trò “người lớn” với anh hàng xóm.



Theo chuyên viên tâm lý Tuyết Anh, còn có những trường hợp khách hàng phải sau 1 năm thường xuyên gọi điện đến đường dây tư vấn, và khi đã trở thành khách hàng quen thuộc mới dám bộc bạch với chuyên gia tâm lý, như trường hợp của một khách hàng ở Hải Phòng.



Em kể, ngày nhỏ mặc dù đã được bố mẹ tách riêng cho 2 chị em nằm trên gác xép, nhưng mỗi đêm em lại bị đánh thức bởi những tiếng "kêu la" của mẹ và những tiếng động mạnh từ phía dưới nhà mỗi lần bố mẹ làm “chuyện người lớn”.



Vì tò mò, em cố ghé mắt qua những khe gỗ để xem, dần dần em bị "nghiện" từ lúc nào không hay. Cứ như vậy, tối nào em cũng thức rất muộn, và chờ xem cho đến hết khi bố mẹ đã làm “chuyện ấy”. Sau này, cả cô em gái kém chị 2 tuổi cũng cùng chị xem "chuyện của bố mẹ" mỗi tối.



Cũng kể từ đó, cả 2 chị em bắt đầu học sa sút trông thấy, cô em thì suốt ngày trốn học đi chơi. 18 tuổi bố em qua đời, rồi sau đó 3 tháng mẹ cũng bỏ cả 2 chị em mà đi theo bố. Cô em gái đã nghỉ học từ lâu cũng lấy chồng khi mới 16 tuổi mà không có đăng ký kết hôn.



Còn đối với em, xuất phát là một học sinh giỏi nhưng cũng chỉ thi đỗ được vào một trường dân lập. Hơn nữa, sự ám ảnh về những ký ức mỗi tối của bố mẹ vẫn luôn theo em trong từng giấc mơ. Nó như một vết đen cứ bám lấy em, bởi cứ nhắm mắt vào là em lại tưởng tượng ra cảnh quan hệ cùng với những tiếng kêu rên của mẹ.



"Đừng cho con thấy “cảnh nóng” của cha mẹ!"



Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Bùi Thị Thanh Hòa, Trưởng phòng Tư vấn của Trung tâm tư vấn tâm lý Linh Tâm:



Ở nước ta, nhiều gia đình cho rằng việc bắt buộc phải cho con ngủ chung 1 giường với bố mẹ là do điều kiện kinh tế, không đủ khả năng để xây phòng riêng cho con. Ngoài ra còn do quan điểm truyền thống của người Việt Nam, khi con còn nhỏ muốn cho ngủ chung với bố mẹ để con cái có cảm giác được gần gũi bố mẹ nhiều hơn, được quan tâm và che chở nhiều hơn.



"Thế nhưng ngày nay, khi thế hệ trẻ bây giờ, tức là những ông bố bà mẹ sau này đã là những người có tư tưởng tiến bộ hơn rất nhiều, thì theo tôi nên cho con mình có được sự độc lập ngay từ bé. Và việc tạo thói quen độc lập cho con ngay từ nhỏ không có nghĩa là bố mẹ sẽ ít quan tâm, gần gũi con hơn" - chuyên gia Thanh Hòa nói.



Cũng theo chuyên gia này, từ trước đến nay, việc để cho con ngủ chung và vô tình chứng kiến cảnh quan hệ của bố mẹ sau đó bị ảnh hưởng tâm lý cho đến khi trưởng thành đã không còn là chuyện quá xa lạ. Nhưng rất nhiều bậc cha mẹ thậm chí còn không coi đó là vấn đề nặng, là nguyên nhân ảnh hưởng đến tâm lý của các em, mà không biết rằng hậu quả của nó là không bình thường chút nào.



Trên đường dây tư vấn của trung tâm, không ít những cuộc điện thoại đã gọi đến với những tâm sự, những ám ảnh mà các em đã phải trải qua trong suốt bao nhiêu năm qua. Có những em phải ngập ngừng và sau 1 năm trời khi đã là khách hàng quen của trung tâm rồi mới nói ra những lo lắng, thậm chí là sự trách móc bố mẹ đã vô tình để các em chứng kiến cảnh quan hệ của bố mẹ khi các em còn rất bé.



Vẫn biết rằng, việc sinh hoạt tình dục trong quan hệ vợ chồng là việc đương nhiên, là nhu cầu sinh lý của mỗi con người, đồng thời cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để duy trì hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, với trẻ nhỏ, đấy là lúc các em chưa thể hiểu và ở độ tuổi đó trẻ chỉ có thể được tiếp cận với những thông tin giáo dục giới tính nhẹ nhàng, chứ không phải những cảnh “yêu đương” của người lớn.



Vậy nhưng, có một điều dễ thấy nhất ở các bậc cha mẹ, đó là khi phát hiện ra con đã chứng kiến cảnh quan hệ của mình thì thường chọn giải pháp lờ đi, vì nghĩ rằng con còn bé và nó sẽ quên ngay khi ngày mai tỉnh dậy. Hoặc đôi khi còn thể hiện sự bực tức vì cho rằng con tò mò.



Họ không biết rằng, điều đó càng khiến cho trẻ cảm thấy khó hiểu, thậm chí là sợ hãi, có thể mang đến sự ám ảnh trong suốt tuổi thơ của trẻ rồi kéo dài cho đến khi trưởng thành.



Bởi vì, có những ký ức của trẻ từ hồi 5, 6 tuổi mà cho đến khi trưởng thành chúng vẫn nhớ như in, đặc biệt là những ký ức mang tính in sâu như vậy. Và những ám ảnh về mặt tâm lý là điều mà không thể chữa khỏi ngay trong một sớm một chiều. Đôi khi, nó cần phải trải qua một quá trình.



Hay một hệ lụy nữa đó là việc chứng kiến cảnh quan hệ của bố mẹ từ khi còn nhỏ sẽ dẫn đến việc các em sớm có những quan niệm về tình dục, và điều đó có thể dẫn tới những hành vi lệch lạc tình dục về sau.



Để giải quyết được vấn đề khi đã phát hiện ra, cha mẹ cần phải khéo léo. Tuy nhiên, việc bố mẹ nói cho con hiểu chuyện này khi đứa trẻ còn quá nhỏ cũng là một điều khó khăn. Vì vậy, bố mẹ có thể đưa con đến gặp các nhà tâm lý để các em được giải toả.





Theo Vũ Lụa ( VNN)