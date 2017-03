Ghen dại khi chồng bị gái trẻ "giăng bẫy"

Ảnh minh họa: Cdn.sheknows.com.Về đến nhà, bắt gặp cô hàng xóm trong trang phục mát mẻ đứng cười nói với chồng, chị Thủy mặt nặng như chì, nói đổng: "Hết người hay sao mà đi mồi chài chồng tôi'.



Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm,

Giám đốc Công ty ứng dụng Tâm lý Hồn Việt

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi

Chị Thủy cho biết, cô gái kia gần 30 tuổi, cũng có chút nhan sắc, thuê nhà trọ ngay sát chỗ ở vợ chồng chị. Cô này từ ngày mới đến đã có tiếng chơi bời, thường qua lại với nhiều người đàn ông. Ngày đó, mỗi lần nhìn cô ta lả lơi với người này người kia, vợ chồng chị thường nhìn nhau lắc đầu, bĩu môi. Thế nhưng, gần đây, cô ta lại chuyển sang tấn công chính chồng chị. Cô luôn đợi lúc chị vắng nhà thì sang chơi hoặc kiếm cớ nhờ anh tới phòng mình sửa hộ cái quạt, lắp giúp bóng đèn...Sau nhiều lần biết điều này, chị Thủy tức tối, chửi cô ta là hồ ly tinh rồi cấm chồng không được tiếp xúc với "loại người này" nữa. Cô gái kia cũng lớn tiếng nói chị xúc phạm mình và đòi kiện. Chồng chị Thủy thấy cảnh đôi co thì xấu hổ, quay ra mắng vợ khiến chị Thủy càng giận dữ nên bế con bỏ về nhà mẹ đẻ. Đi mấy hôm chẳng thấy chồng tìm, sợ anh nhân cơ hội vợ vắng nhà đến với cô hàng xóm, chị Thủy lại tự về nhưng từ đó, hai vợ chồng vẫn thường xuyên gây gổ, cãi nhau."Tôi biết ả kia vẫn chưa tha cho chồng tôi, còn anh ấy lại tỏ ra lạnh lùng với vợ. Tôi bỏ đi thì sợ con sẽ mất hẳn cha, mà sống thế này thì ngột ngạt quá", chị Thủy nói.Cũng biết chồng đang bị "giăng bẫy", chị Thuần (Tây Hồ, Hà Nội) lo đến mất ăn mất ngủ.Cách đây ít lâu, nửa đêm, điện thoại của chồng có tin nhắn mà anh đang ngủ say, chị Thuần mở ra đọc thì thấy toàn những lời lẽ giận hờn, nhớ nhung từ một số máy lạ. Tim thắt lại vì giận và lo, chị Thuần dựng anh xã dậy tra hỏi. Nửa tỉnh nửa mê, anh nói đây là tin nhắn của cô thư ký và khẳng định không có ý gì với cô này nhưng cô ta lại bày tỏ rất thích anh và thường xuyên quan tâm, hỏi han. Thấy chồng không có ý định đuổi việc thư ký vì cho là cô này có năng lực, lại chẳng có lý do gì rõ ràng, chị Thuần càng nghi ngờ, khó chịu.Từ hôm đó, chị hay gọi điện tra hỏi chồng hơn, rồi nói mát mỗi lần anh về muộn. Để chắc ăn, chị gọi điện, nhắn tin đe dọa cô thư ký, đồng thời nhờ một nhân viên dưới quyền chồng theo dõi nhất cử nhất động của anh và cô ta.Khi biết những việc này, chồng chị Thuần nổi giận đùng đùng, cho là chị không tin tưởng, làm mất mặt anh. Hai người vì thế mà không còn cơm lành canh ngọt.(quận Phú Nhuận, TP HCM) cho biết, từng có khá nhiều khách hàng nữ than phiền với nhà tư vấn vì không biết xử lý thế nào khi biết chồng bị người phụ nữ khác quyến rũ.Thực tế, chuyện đàn ông có vợ bị các cô gái khác "tấn công" không hiếm. Có thể các cô làm điều này vì bị hấp dẫn bởi sự thành đạt, tự tin và cả kinh nghiệm sống lẫn lối quan tâm ân cần của nam giới đã lập gia đình, hoặc chỉ vì mê tiền, sự nghiệp anh ta có, hay đơn giản là để chứng tỏ sức thu hút của mình.Theo bà Tâm, đây là một tình huống nguy hiểm và có thể tác động nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình người trong cuộc. Thực tế, đàn ông có vợ, tuy đã chai sạn về tình cảm, nhưng vẫn luôn muốn khám phá những cuộc phiêu lưu mới cho cảm xúc thăng hoa. Khi được người khác phái quan tâm săn đón, họ dễ "đổ" ngay, nhẹ thì bị vài cơn choáng do say tình, nặng thì quên hết lối về với gia đình. Có lẽ cũng hiểu được nguy cơ này, nên đa số chị em lo lắng không yên, thậm chí ghen lồng lộn khi biết có kẻ "thả câu" chồng.Tuy nhiên, theo nhà tâm lý, khi gặp tình huống này, người vợ cần xử sự hết sức khéo léo. Việc chị em có thái độ quá mạnh mẽ, ghen tuông um sùm thì càng dễ mất hạnh phúc."Tốt nhất, bạn nên bình tĩnh suy nghĩ, tìm hiểu đối phương cũng như suy nghĩ, tâm tư của chồng rồi tùy cơ ứng biến. Trong tình huống này, sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng tìm hiểu và nói chuyện với nhau trong êm dịu bao giờ cũng hiệu quả hơn 'khởi động chiến tranh'", bà Tâm nói.Chẳng hạn, như chị Thủy và chị Thuần thì nên làm sao đứng cùng phía với bạn đời để tạo thêm sức mạnh cho chồng, bảo vệ anh khỏi cám dỗ, sức hấp dẫn của lạ, nhất là của các cô gái nhiều kinh nghiệm. Nếu bạn lồng lộn ghen tuông khi chưa xác định rõ ai là người châm ngòi thì sẽ gây mâu thuẫn nội bộ, tạo cơ hội tốt cho các cô kia tấn công chồng, và để chứng minh cô ta dễ thương hơn vợ..."Các đấng mày râu khi rơi vào hoàn cảnh bị mồi chài này cũng không được chủ quan. Đừng bao giờ tin vào khả năng kháng cự của mình, cho dù mình có sống đàng hoàng không tình ý gì, bởi cái 'bẫy tình' của mỹ nhân không dễ thoát", nhà tâm lý chia sẻ thêm.Đứng ở góc độ nam giới, chuyên gia tâm lý Mạnh Hưng, Văn phòng tham vấn tâm lý và thám tử Hoàng Nhân (Hà Nội) cho rằng, những người đàn ông rơi vào hoàn cảnh này, ắt trong lòng cũng hấp háy, nhất là các anh đa tình hay đang không hòa hợp với vợ.Theo ông, rõ ràng, tình huống này sẽ gây ra các cảm xúc trái chiều, đa phần là tiêu cực cho người vợ như ghen tuông, uất hận, sợ hãi, ý nghĩ trả thù hoặc sự nhẫn nhịn, ám ảnh dẫn đến stress trường diễn, dễ gây bất hòa trong gia đình. Ông Hưng cho rằng, có hai "chiêu" người vợ có thể sử dụng khi phát hiện chồng bị người khác cố tình quyến rũ: Chiêu ngắn hạn là thể hiện cho đối tác biết ta đang để mắt đến để họ dè chừng và suy nghĩ, đồng thời thay đổi bản thân hòng "quyến rũ" lại bạn đời... Chiêu dài hạn là người vợ phải xác lập được vai trò "không thể thiếu" trong cuộc đời người chồng. Dĩ nhiên người vợ dịu dàng, vị tha và thông minh thường có năng lực giữ chồng.Trong hai trường hợp của chị Thuần, chị Thủy thì người vợ nên nói chuyện nhiều hơn với anh chồng về việc đó, nhưng nói với phong thái của một người vợ yêu chồng yêu con chứ không phải của một người đang ghen và lo sợ... "Điều bạn cần tuyệt đối tránh là sa vào nói xấu chồng và cả gia đình chồng, đánh ghen, làm nhục đối phương, lôi kéo đồng minh đều làm các bên đau khổ... Việc tự dằn vặt mình, nín nhịn, né tránh thực tế cũng không nên vì dễ dẫn đến dồn nén, ức chế, trầm cảm suy nhược...", ông chia sẻ với các bà vợ.Theo Vương Linh (VNE)