Ghen quá hóa... “làm tội” chính mình

Ghen chưa chắc đã là yêu…



Phải đến thời gian gần đây anh Nguyễn K. – một họa sĩ sống khu Đầm Trấu ở Hà Nội mới hiểu tại sao từ ngày anh lấy vợ đám bạn thân cứ lảng tránh dần. Số là anh K. có một đám bạn chơi với nhau rất thân từ thời phổ thông cả nam, cả nữ, rồi từng người trong số đó lập gia đình nhưng những cô dâu, chú rể cũng trở thành bạn chung. Ngày nghỉ mấy gia đình líu ríu đưa trẻ con đi chơi xa với nhau kèm theo mấy cô, chú độc thân là chuyện thường gặp.



Cứ nghĩ mọi sự cứ vui vẻ thế cho đến khi anh K. lấy vợ. Vợ anh K. có học thức, nhan sắc trung bình. Điều đặc biệt nhất là cô nàng rất trẻ, kém anh K hơn 10 tuổi nên được cả chồng và các anh chị bạn chồng cưng chiều như em út trong hội.



Ngày cưới họ bàn nhau tặng cô em một chiếc áo cưới đặt từ Hồng Kông rất đẹp, nhưng hôm đón dâu cả đám té ngửa vì cô dâu không thấy mặc. Sau đó, những lần tụ tập tổ chức sinh nhật cho trẻ con, liên tục thấy vắng mặt vợ chồng anh K., hỏi lý do anh K. cứ ấp úng.









Đừng dại biến mình thành tội phạm vì ghen

Theo Pháp luật Việt Nam

Cho đến một hôm bỗng dưng anh K. mò đến nhà một người bạn trong hội chơi, nói rằng vợ đi vắng và thiểu não cho biết: anh bị vợ cấm giao du với bạn vì cô ấy cho rằng mấy cô bạn gái trong hội (vốn là bạn học của anh K. từ nhỏ và đã có chồng con đàng hoàng) vẫn ngấm ngầm yêu anh. Sau hồi cười nôn ruột, nhận thấy đây là vấn đề khá nghiêm trọng dễ gây sứt mẻ tình bạn, cánh nữ trong hội đã quyết định mời cô em út một chầu ăn và cà phê trưa để hỏi chuyện.Biết ý định của các chị, cô em hùng hồn rằng: “Các chị nói vô ích thôi, em vẫn cứ ghen dù biết rằng các chị chẳng yêu gì chồng em. Vì nếu không ghen chồng em sẽ coi thường em và người đời đánh giá em không yêu chồng”.“Bó tay chấm com” với cô em, các chị bấm nhau ra về. Sau đó những thông tin bay đến kiểu như: vì ghen nên vợ anh K. bắt anh phải sinh hoạt có giờ ăn ngủ đi lại kể cả sáng tác vẽ tranh để dễ bề quản lý, ghi chép, rồi vì ghen mà anh K. phải nghỉ lớp dạy vẽ cho thiếu nhi ở nhà văn hóa vì ở đó hay xuất hiện nhiều gái trẻ theo suy luận của vợ… khiến cho hội bạn hiểu rằng cứ tránh xa là hơn cả.Tiếc rằng, kiểu ghen kỳ quái như vợ anh họa sĩ K. không hề hiếm trong xã hội. Còn trong y học các bác sĩ cho rằng đó là một trong những biểu hiện của… căn bệnh hoang tưởng ghen tuông, mà không ít người ngờ tới.Người viết bài này không thể quên chuyện một người cán bộ tư pháp kể về việc chị đi hòa giải một vụ ly hôn, khi người vợ đơn phương đưa đơn ly hôn do không chịu nổi tính ghen bệnh hoạn của chồng như: vợ đi làm về bắt đứng yên để chồng đi quanh ngửi xem có mùi trai lạ hay không, hay đi tiểu vào ống bơ rồi âm thầm dội lên tư trang đồ đạc của vợ để… “đánh dấu” không cho người khác đến gần vợ…TS.BS Ngô Thanh Hồi, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết, những người ghen thái quá, kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của bạn đời, rất có khả năng bị bệnh hoang tưởng ghen tuông. Chứng bệnh hoang tưởng có nguyên nhân từ việc rối loạn các tế bào não. Đây được xác định là bệnh và bệnh nhân làm quyết liệt tất cả những hành vi như theo dõi, ghi chép, truy vấn... chỉ vì một logic cực kỳ đúng trong suy nghĩ chủ quan của họ, chứ không phải là ác tâm, là hại nhau.Theo BS Hồi, bệnh hoang tưởng ghen tuông có thể chữa bằng thuốc chống loạn thần nhưng khó khăn lớn nhất là thuyết phục người bệnh là họ đang có bệnh. Phần lớn người bị bệnh hoang tưởng ít ai nhận ra mình đang mang bệnh.Giới phóng viên pháp đình đã từng tổng kết một công thức: “Đánh ghen = Thiếu hiểu biết + Làm nhục người khác + Ra tòa” qua rất nhiều vụ án đánh ghen đã được xét xử mà trong đó chỉ vì một phút nóng giận người đáng lẽ ra là đáng thương (vì bị phản bội, ruồng bỏ) lại trở thành đáng ghét vì cư xử vô luân. Thế mới biết ranh giới giữa ước muốn dạy cho tình địch một bài học nhớ đời và tội danh làm nhục người khác trong pháp luật hình sự rất mỏng manh.Điển hình như vụ TAND tỉnh Bình Phước xét xử ngày 29/2/2012 với cả ba chị em ruột Nguyễn Thị Kim Tho, Nguyễn Thị Kim Thoa và Nguyễn Thị Kim Pha ( ở ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Đồng Phú, sau khi phát hiện cha mình là ông Nguyễn Văn Tiến (57 tuổi) có quan hệ tình cảm với bà Hoàng Thị Huyền ở cùng xã cả 3 bàn nhau phải qua nhà bà Huyền đánh ghen hộ mẹ. Trước khi đi đánh ghen, Pha ra sau vườn ngắt nhiều quả ớt, sau đó bóp nát rồi cho vào bao nylon nhằm mục đích… trét ớt vào bộ phận sinh dục bà Huyền.Vụ việc diễn ra, cơ quan pháp y kết luận bà Huyền bị thương tích vĩnh viễn 2%. Xác định hành vi của 3 chị em Tho, Thoa, Pha cấu thành tội “Làm nhục người khác” theo Điều 121 Bộ luật Hình sự (Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm) nên cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú khởi tố vụ án. Pha bị xử 9 tháng tù nhưng hưởng án treo, Tho và Thoa cùng bị cảnh cáo và nộp phạt.Việt Nam và thế giới đã từng chứng kiến rất nhiều vụ vì ghen tuông mà xuống tay xẻo “của quý” của chồng, của bồ. Đây cũng là một hành vi gây thiệt hại sức khỏe, danh dự, nhưng ở Việt Nam chưa vụ nào được xét xử vì chẳng có nạn nhân nào thưa kiện có lẽ do quá xấu hổ, chứ ở Mỹ thì đã có. Điển hình là vụ hồi tháng 1/2012, một người phụ nữ gốc Việt đã bị truy tố trước một bồi thẩm đoàn ở Mỹ vì hành vi cắt “của quý” của chồng. Bà Kieu, 48 tuổi, phải đối mặt với mức án chung thân.