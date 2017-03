Ghen tuông rợn người của những ông chồng bệnh hoạn

Những câu chuyện dưới đây đã từng xảy ra như cơm bữa với chị M (ở Hà Nội). Cuộc sống của chị M chẳng khác gì địa ngục, nhưng vì một số lý do tế nhị, chúng tôi không nêu tên thật của nạn nhân trong bài này.



Nhật ký ghen tuông bệnh hoạn



Chị M (đang sống và làm việc tại Hà Nội) không phải là trường hợp duy nhất bị chồng bạo hành, nhưng điều đáng ở nói là bất cứ ai đọc được những “dòng nhật ký ghen tuông” của người đàn ông đã từng là chồng của chị H này đều sẽ cảm thấy… lạnh sống lưng.



Ngày 10.11: Thằng Đ đi TQ về tặng 01 quần Jean đen mác TQ, tối cô M mang về để trong túi (anh T phát hiện); nhắn đi 2 tin, nhận 2 tin (không phải của chồng); đến cơ quan 6g38’10’’, đi khỏi cơ quan lúc 3g52’56’’ (Tổng 10g31’56’’); Tài khoản điện thoại 163.491đ (đã gọi hết 9000đ).



Ngày 11.11: Đến cơ quan 6g38’18’’, đi khỏi cơ quan 3g52’56’’; Tài khoản điện thoại 163.491đ, không tin nhắn đi, nhận 1 tin (không phải của chồng).



Ngày 12.11: Đến cơ quan 6g42’28’’, đi khỏi cơ quan lúc 3g55’52’’ (tổng là 10g38’20’’); Tài khoản điện thoại 156.850đ; 2 tin nhắn đến và 2 tin nhắn đi (1 của chồng, 1 tin của ai?).

Ngày 13.11: Đến cơ quan 6g46’6’’, đi khỏi cơ quan 3g57’45’’ (tổng là 10g45’51’’); Tài khoản điện thoại 153.833đ (đã sử dụng 3 nghìn), không tin nhắn đi, 1 tin nhắn đến (không phải của chồng – của ai?).



Ngày 14.11: Đến cơ quan 7g2’33’’, đi khỏi cơ quan 4g0014’’ (tổng là 11g2’47’’); Tài khoản điện thoại 147.294đ (đã sử dụng 6.000đ); 7 tin nhắn đi (nhắn cho chồng 2 tin), 26 tin đến (của chồng 15 tin – 11 tin của ai?).



Ngày 15 và 16 (Thứ 7, chủ nhật - ở nhà).



Ngày 17.11: Đến cơ quan 7g15’39’’, đi khỏi cơ quan 4g7’332’’ (Tổng là 11g23’11’’); Tài khoản điện thoại 134.146đ (đã sử dụng 13.000đ), 1 tin nhắn đi (không phải của chồng), 4 tin đến (không của chồng).



…………..



Xem lại những dòng “nhật ký” bệnh hoạn của ông chồng này còn có những chi tiết đáng ghê tởm:



Ngày 20.8: 37.651km (đi 17km): Đi làm và về nhà 6km + 2km đi chợ Hào Nam = 8km + thêm 1km = 9km; còn 8km chở T đi học nghề ở đường Hai Bà Trưng, không biết có đi đâu không? Tạm chấp nhận, tính sau?



Ngày 21.8: Sáng nhìn cuốn lịch treo tường, thấy có ý định gian trá? 37.660km (đi 9km), về nhà lúc 17g15’. Đi làm (cả đi và về) 6km + 2km đi chợ Hào Nam. 1km đi đâu?



…………….



Ngày 27.8: 37.739km (đi 9km): Đi làm 2 lượt đi và về: 6km + đi chợ Hào Nam 2km. 1km đi đâu?



Ngày 28.8: 37.748km (đi 9km): Đi làm (đi và về) 6km + đi chợ Hào Nam 2km. 1km đi đâu?



Ngày 29.8: 37.756 (đi 8km): Đi làm 2 lượt đi và về 6km, đi chợ Hào Nam 2km: Tốt!



…………..



Ngày 6 Tết: Không đi đâu; bị anh T (tức chồng) đá 3 cái khá đau vào chỗ kín.



Ngày 7 Tết: Không đi đâu, cự tuyệt chồng, có tư tưởng để giành đi chơi với thằng H.



Ngày 10 Tết: 40.203km (đi 9km), tư tưởng nhớ, muốn gặp mặt, lên giường đầu xuân với thằng Đ, Ng, L, Lg, Ln, T.



Gửi vàng hương khủng bố



Nhiều tháng trời, chị M phải sống trong sợ hãi, hầu như đêm nào cũng bị người chồng dày vò. Nếu chị H có phản ứng thì lập tức “đấng ông chồng” này sẽ phịa ra chuyện “chắc để giành đi với bồ…”. Người chồng “bệnh hoạn” của chị M còn dán luôn những tờ lịch theo dõi vợ lên tường, bất chấp sự phản đối của hai đứa con.



Chị M không chỉ bị hành hạ về tinh thần hàng ngày, mà thậm chí còn bị ông chồng này gây sự, đấm, đá (kể cả vào ban đêm), rất nhiều lần chị không kịp trả lời đã bị đánh tới tấp, thâm tím hết hai mắt, phải nghỉ làm vì e ngại ảnh hưởng đến danh dự của gia đình, thậm chí nhiều trận đòn chị H không chịu đựng nổi sự tàn ác của ông chồng nên đã phải nhờ đến sự can thiệp của Công an phường.



“Anh ấy hành động rất bất thường, đánh tôi một trận nhừ tử, xong rồi lại ôm ghì lấy tôi âu yếm cứ như thế chẳng có chuyện gì xảy ra nên tôi rất sợ”, chị M cho hay.



Người chồng này không chỉ kiểm soát tin nhắn, cuộc gọi, kilomet xe máy của vợ… mà ghi chú hàng ngày luôn cả chu kỳ hàng tháng của vợ, bộ đồ vợ mặc hàng ngày (bao gồm luôn cả đồ lót). Một trong những chi tiết ghi trong nhật ký “bệnh hoạn” của ông chồng này là: “M mua 6 quần áo bơi, có 2 mảnh che ở dưới rất hở hang, áo ngực hở hang (2 mảnh), những đồ bơi này không đi với chồng, không đi tắm biển với cơ quan mà đi các hồ bơi Hà Nội với thằng Đ hoặc thằng Lg?” hay “Hôm nay, cô M mặc đồ đẹp, soi gương và hơi mỉm cười, chắc chắn có ý nghĩ đi chơi với thằng nào?”.



Chị M cho hay: “Anh ta nghi ngờ tôi bồ bịch nên thường có những hành động kỳ quặc, trong khi đó chính anh ấy chính là người có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ. Tôi biết chuyện này nhưng muốn yên ấm cửa nhà nên không nói ra. Có hôm, anh ta nghĩ tôi đang ở trong nhà vệ sinh với đàn ông nên đột ngột xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ của cơ quan tôi, miệng hô to ‘Cô M đâu, cô M đâu… thật quá xấu hổ, nhưng cũng rất may là đồng nghiệp thông cảm”.



Sau quá nhiều ngày tháng phải chịu đựng, dù rất thương hai con, chị M vẫn buộc phải đâm đơn ra tòa xin ly hôn. Trong đơn kêu cứu, chị M viết những lời xót xa: “Hàng ngày, anh ta nhắn tin chửi mắng tôi, về nhà lại bôi xấu tôi trước mặt các con, đánh đập, nhục mạ tôi. Trong vài tuần gần đây, anh ta đã đe dọa cắt gân tay, gân chân tôi, đánh gãy chân, gãy tay, thuê người giết tôi. Với tình trạng này, tôi thấy tính mạng tôi đang bị đe dọa và khủng hoảng tinh thần… gia đình tôi ở xa, lại không có bà con thân thích, tại Hà Nội chỉ cô độc một mình…”.



Trong thời gian chị M phải tạm lánh chờ giải quyết ly hôn, người chồng này không chỉ đe dọa mà còn gửi vàng hương đến tận cơ quan khủng bố tinh thần.



Cán bộ tham vấn đã phải đưa ra nhận xét về người chồng của chị M rằng: “…thể hiện là người ghen tuông ích kỷ, hẹp hòi, cố chấp một cách tuyệt vọng, nhỏ nhen và thiếu suy nghĩ, trả thù một cách mù quáng không biết đến hậu quả, nhiều biểu hiện không bình thường, ám ảnh nghi ngờ, suy diễn, áp đặt thô thiển… Các con chị H thực sự bị tổn thương khi buộc phải chứng kiến và buộc phải tham gia vào cuộc chiến giữa hai bố mẹ…”.





Theo Giaoduc.net.vn