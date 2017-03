Giả điên để... dọa chồng

Chồng Như hỏi: “Em gặp ác mộng hay sao mà la hét kinh thế?”. Như sụt sùi: “Tại hôm nay anh to tiếng với em nên em mới bị áp lực như thế”. Sau đó, cả ngày hôm sau, Như giả vờ thất thần, mệt mỏi, cơm không buồn ăn, chồng hỏi cũng không muốn trả lời. Cô còn “đánh tiếng” với chồng muốn nghỉ làm để đi khám xem tinh thần có bất ổn chỗ nào hay không.





Sau “kế độc”, Như thấy chồng cũng dịu tính đi hẳn. Nếu có cãi cọ, anh xã Như cũng cố gắng tránh làm tổn thương vợ.





Còn Nguyệt (Thanh Xuân Nam, Hà Nội) sau một lần xung đột vợ chồng, bị chồng xô suýt ngã nhào cũng trở nên ức chế. Nguyệt kể, bình thường chồng cô tốt tính, biết sai – biết đúng, ít khi to tiếng với ai. Chuyện xảy ra hôm ấy là do vợ chồng mất bình tĩnh quá. “Mình phải làm quá lên để anh ấy sợ mà không dám đẩy vợ lần thứ 2 nữa” – Nguyệt chia sẻ.





Nguyệt giả bị bệnh như người trầm cảm, không cười, ít nói dù chồng đã nỗ lực làm lành. Đêm ngủ, Nguyệt vờ hay bị giật mình, nói lảm nhảm nhưng cố ý để chồng nghe thấy: “Đừng đánh em, đừng đánh”... Hôm sau, Nguyệt còn “lập mưu” để bà chị gái gọi điện cho chồng mình: “Chú xem hôm nào rảnh thì đưa vợ đi khám, chứ dì ấy gọi điện cho chị, tinh thần hoảng loạn lắm’.





Thấy tình cảnh nguy kịch, chồng Nguyệt bào chữa với vợ: “Anh không cố ý đánh em. Chỉ là lúc ấy đang tức, muốn đi ra ngoài nhưng em đứng ngay giữa đường nên mới đẩy em một cái”. Nguyệt được chồng hứa sẽ không lớn tiếng hay xô, đẩy vợ khi cãi vã nữa.

Sau này có lần, Nguyệt gặp ác mộng thật, tỉnh giấc giữa đêm khóc. Như một thói quen, chồng Nguyệt vùng dậy, hoảng hốt: “Anh có đánh em đâu” khiến hai vợ chồng cùng phải bật cười.

‘Đừng đùa với lửa’

“Giả điên” hay “hành xác” để dọa dẫm người bạn đời không bao giờ là cách hiệu quả lâu dài. Nó còn đẩy đối phương rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi thái quá vì nghĩ đó là thật, trong khi với người vợ, đó chỉ là một trò “dọa dẫm”. Nếu bị phát hiện, người chồng không thấy còn niềm tin với vợ nữa. Anh ấy cũng có thể tỏ ra giận dữ, cay cú vì mình từng bị lừa. Từ đó, vợ chồng căng thẳng với nhau, dễ gây bất hòa gia đình.

Lan Anh (TP Đà Nẵng) cho rằng, cách dọa chồng an toàn, hiệu quả, lại không hại ai là bằng... nước mắt. Chỉ cần thấy chồng hơi to tiếng một chút, Lan Anh đã nước mắt ngắn – nước mắt dài ăn vạ. Nếu chồng quát to hơn một chút thì càng gắng khóc dấm dứt hơn... Lan Anh cũng chia sẻ, chỉ nên ăn vạ bằng khóc, chứ không phải bằng... chửi hay mạt sát chồng. Hãy đẩy cuộc tranh luận, cãi cọ đúng – sai sang một lúc khác. Nếu không, kế hay cũng thành kế hỏng.

Theo Ngọc Bình (Mẹ&Bé)