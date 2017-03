Giá như em biết điểm dừng...

“Mình chia tay đi. Tôi không thể nhắm mắt trao thân gửi phận cho một kẻ ngây ngô như anh để rồi chịu nghèo, chịu khổ suốt đời”. An đã tức tưởi thốt lên những lời ấy rồi bỏ đi.

Chẳng khẩn nài níu kéo như những lần người yêu ngúng nguẩy dọa chia tay trước đó, cũng chẳng ngạo nghễ, bất cần. Lòng Hoàng tựa khoảng lặng sau cơn bão...

Bền bỉ theo đuổi mãi mới chinh phục được An, vậy mà khi hạnh phúc tưởng như đã cận kề, đã chắc chắn trong tầm tay thì chính Hoàng lại ngột ngạt, muốn buông xuôi tất cả.

Sau những trải nghiệm, Hoàng hiểu ra rằng để duy trì ngọn lửa tình yêu mãi nồng nàn, thắm thiết, vượt lên trên sự khắc nghiệt của thời gian thì sự vun đắp, nỗ lực từ một phía là chưa đủ...

Vì An, Hoàng đã thay đổi rất nhiều. Hoàng ăn mặc chỉn chu hơn, nói năng thận trọng hơn, không còn là trung tâm gây cười trong những buổi gặp gỡ như bản tính vốn có bởi An muốn một người bạn trai lịch sự, chín chắn, đàng hoàng từ phong thái đến tính cách.

Hoàng ít giao du với bạn bè, đồng nghiệp, dành thời gian học thêm ngoại ngữ, vi tính, nỗ lực phấn đấu công danh, sự nghiệp bởi mẫu người đàn ông hấp dẫn An là giỏi giang, có chí tiến thủ.

Hoàng ấp ủ tham vọng làm giàu bởi không ít lần, hoặc bóng gió, hoặc thẳng thắn, An thổ lộ rằng người phụ nữ xinh đẹp như cô thì đương nhiên phải được hưởng thụ cuộc sống giàu sang, sung túc.

Hoàng đã cố gắng rất nhiều nhằm thỏa mãn niềm mong mỏi của người yêu. Nhưng trò đời, có một lại muốn có hai và còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để biết dừng lại trước ranh giới giữa hoài bão, khát vọng và sự tham lam, ích kỉ. An chỉ biết đòi hỏi mà không biết rằng Hoàng đã mệt nhoài khi cứ phải chạy theo lối sống quá thực dụng của cô.

Hoàng chắt chiu, dành dụm, thậm chí hà tiện với bản thân mới mua được căn hộ chung cư với niềm tin đó sẽ là tổ ấm tràn ngập tiếng cười của cô và anh, là bước ngoặt đánh dấu sự khởi đầu tràn đầy hi vọng. Vậy mà khi vừa đặt chân vào, cô lại thản nhiên thốt lên: “Tưởng anh mua được căn hộ cao cấp, hiện đại lắm mới hãnh diện khoe với em, nào ngờ chỉ là căn hộ cũ này”.

Rồi An thao thao bất tuyệt kể cô bạn nọ, chị đồng nghiệp kia may mắn lấy được chồng giàu, sắm được biệt thự, ô tô, có điều kiện trưng diện váy áo thời trang. Cố nén tiếng thở dài hụt hẫng mà lòng Hoàng như nổi sóng. Anh chợt nhận ra anh và An khác xa nhau nhiều quá...

Hoàng đã quá mệt mỏi, chán chường khi luôn phải nghe những yêu cầu của An. Đôi lúc, cái cảm giác mình đang sống thay cuộc đời người khác, chẳng còn là chính mình nữa cứ đeo bám, ám ảnh Hoàng.

Nghe nhận xét “khác xưa nhiều quá” từ bạn bè, Hoàng thấy tái tê, nhức nhối. Đã có lần, Hoàng đọc ở đâu đó triết lí sống: “Tồi tệ nhất là khi con người không làm chủ được cuộc sống của chính mình, phải khoác trên thân bộ mặt của một kẻ khác”.

Lẽ nào để có được tình yêu đôi lứa thì phải cam chịu, phải phục tùng người yêu? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí Hoàng...

Việc An đưa ra điều kiện Hoàng phải tranh thủ cơ hội họp lớp nhờ cậy cậu bạn đang làm giám đốc một công ty lớn xin chuyển công việc cho An để nhàn hạ hơn, thu nhập cao hơn... thì cô mới chịu làm đám cưới tựa giọt nước tràn ly.

Hoàng đã nhìn thẳng vào mắt An, gay gắt thốt lên: “Em đừng biến anh thành kẻ toan tính, thực dụng với cả người thân và bạn hữu. Suy cho cùng thì sướng hay khổ, thành công hay thất bại không đơn thuần do vật chất mà phụ thuộc vào việc con người có biết nâng niu, trân trọng thành quả lao động, có biết hài lòng với những gì mình đang có trong tầm tay hay không”.

Phản ứng của Hoàng đã dội “gáo nước lạnh” xuống đầu cô gái vốn kiêu hãnh thái quá như An...

Có nhiều lí do đưa người ta đến với nhau song cũng có không ít nguyên nhân đưa họ về hai ngả đường đời riêng biệt. Chia tay là kết cục chẳng ai muốn, nhất là với người đã mơ tưởng về một mái ấm như Hoàng. Giá như An biết điểm dừng...