Giải mã 10 bí ẩn ở đàn ông (2)

Tán tỉnh người phụ nữ khác ngay trước mặt bạn

Kỹ năng tán tỉnh của anh ấy có thể là điều ghi điểm trước bạn, nhưng việc nhìn thấy chàng làm việc đó ngay trước mặt mình với người phụ nữ khác thực sự khiến bạn giận sôi người... và đúng là như vậy. Hành động bí ẩn này có thể xảy ra do một vài nguyên nhân, tùy thuộc vào chàng và ý định của chàng. Đầu tiên, anh chàng có thể là một người thiếu tôn trọng người khác mà cụ thể là bạn và có ý tìm kiếm người thay thế.

Ảnh minh họa

Nếu không phải lý do này, có thể chàng đang muốn làm bạn ghen. Anh ta muốn cho bạn biết bạn không phải là lựa chọn duy nhất của mình. Hơn nữa, đây có thể là một cách cố tình phá bĩnh với mục đích cho bạn thấy rằng bạn chưa quan tâm đầy đủ đến anh ấy. Cuối cùng, có thể chàng không tán tỉnh ai mà là do bạn bị hoang tưởng. Anh ấy có thể chỉ là một chàng trai thân thiện, và chỉ vì hai bạn mới chỉ trong giai đoạn hẹn hò nên không có nghĩa anh ấy không được thân thiện hơn với ai khác.



Anh ấy không dừng lại hỏi đường



Cả hai đã bị lạc đường khoảng một giờ đồng hồ nhưng chàng của bạn vẫn chắc chắn anh ấy biết đang đi tới đâu. Bất chấp bạn đang rất sốt ruột và khó chịu, anh ấy vẫn từ chối dừng lại để hỏi đường. Đây là một hành động phổ biến ở nam giới, bởi vì, họ không muốn kém ưu thế so với những người đàn ông khác, đặc biệt là xung quanh những người phụ nữ của họ. Nếu anh ta nhờ một người nào khác chỉ đường, bạn có thể thấy anh chàng khác thông minh hơn.

Đàn ông là vậy, nhưng bạn thực sự không thể đổ lỗi cho chàng chỉ vì anh ấy muốn gây ấn tượng với bạn - trái tim anh ấy đã đặt đúng chỗ kể cả khi cái tôi của anh ấy thì chưa.



Không biết nói hay làm gì khi bạn buồn chán, thất vọng

Điều này có thể nhận thấy ở nhiều đàn ông. Khi bạn lấy giấy ăn để lau khô nước mắt và mong nhận được một vài lời an ủi hoặc lời khuyên từ người đàn ông của mình, bạn chỉ được đáp lại bằng một cái nhìn trống rỗng. Anh ấy đã nghe thấy một từ nào trong câu nói của bạn? Liệu có phải anh ấy không nghe, không có gì để nói hoặc không buồn quan tâm. Có thể chàng sợ nói gì đó sai với bạn, và kết quả là bạn càng khó chịu hơn.

Hầu hết các chàng trai thiếu tự tin trong việc thể hiện cảm xúc hoặc đưa ra lời khuyên như phụ nữ thường làm mà là giải quyết vấn đề một cách logic. Điều cuối cùng anh ấy muốn làm khi bạn dễ bị tổn thương là khiến bạn thất vọng bằng cách đưa ra những lời nói sai.



Anh ấy tỏ vẻ thích bạn nhưng không bao giờ mời bạn đi chơi

Tất cả các tín hiệu cho thấy anh ấy thích bạn như khen ngợi bạn, cố gắng ở bên bạn cho dù bạn đang ở đâu, tất cả các bạn bè của bạn đều chắc chắn anh ấy đã thích bạn, nhưng dường như anh ấy vẫn “mắc kẹt” không chịu tiến. Nếu bạn loại trừ khả năng anh ấy đã kết hôn hoặc có hẹn ước với người khác, rất có thể là anh chàng này chỉ là một người yếu đuối. Đơn giản là anh ấy không thể lấy được can đảm mời bạn đi chơi. Có thể anh chàng này thiếu kinh nghiệm với phụ nữ, nhút nhát, sợ hãi bạn, hoặc nghĩ rằng bạn đã có “chốn”.



Anh ấy ngủ ngay sau khi "yêu"



Sau khi “yêu”, bạn muốn ôm ấp, nói chuyện, hay thực hiện “hiệp hai” - làm bất cứ điều gì nhưng khi quay ra, anh chàng đáng yêu của bạn đã ngủ. Cũng đơn giản thôi, khi tạo ra đàn ông, tạo hoá đã có thiếu sót về mặt này. Do nhiều nguyên nhân sinh hóa và tiến hóa khác nhau - cả trực tiếp và gián tiếp - nam giới thực sự không thể kiểm soát tình trạng buồn ngủ sau khi quan hệ tình dục, vì vậy đây không phải là đặc điểm cá nhân. Do đó, bạn nên vui vì anh ta không bị buồn ngủ trong lúc “gần gũi”. Trong một nghiên cứu gần đây, 48% đàn ông thừa nhận từng ngủ trong lúc “yêu” ít nhất một lần.

Theo N.M (vtv.vn/SKS)