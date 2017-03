Giải mã bệnh nghiện "khoe hàng" của 9X

Vì sao một bộ phận 9X sa đọa? Do môi trường sống không lành mạnh, do gia đình và nhà trường chưa quan tâm đúng mức tới giáo dục giới tính hay do sự bùng nổ của công nghệ thông tin?

Gia đình, nhà trường chưa chú trọng giáo dục giới tính Vừa mới vào lớp 10, nhưng K.Nhung đã được bố mẹ sắm ngay cho cái laptop Vaio cực sành điệu. Và chỉ cần thêm 1 cái mật khẩu cho máy tính xách tay là cô nàng có thể thỏa sức làm mọi việc mỗi khi ở nhà một mình mà không sợ bị ai phát hiện. Ở lớp, Nhung nghe các bạn nói về “chuyện ấy” nhiều lắm. Nhất là khi ngồi tụm 3, tụm 7 mấy đứa con gái với nhau. Mặc dù rất tò mò, nhưng Nhung vẫn tỏ ra “không thèm để ý tới” để giữ hình ảnh đoan chính, trong sáng cho mình. Thế nhưng, khi vừa về nhà, lựa lúc bố mẹ chưa đi làm về, cô nàng đã liền ngồi ngay vào máy tính hỏi ông “google” để biết thêm chi tiết. Chỉ cần 1 cái kích chuột, là một loạt hình ảnh nhạy cảm hiện ra dù chúng chẳng mấy liên quan tới vấn đề Nhung cần tìm. Và rồi, cô nàng bắt đầu lén lút hóng hớt chuyện “người lớn” từ đấy. Sợ bố mẹ cho là mình hư đốn, bạn bè cười nhạo, nên Nhung giấu tiệt mọi bí mật trong cái laptop nhỏ, xinh của mình. Có lần thấy bên Trung Quốc, Hàn Quốc xuất hiện trào lưu một số bạn trẻ tự xướng, tung ảnh “nude”, bán khỏa thân lên mạng rồi đùng một cái trở thành “hot girl”, Nhung chạnh lòng. Một lần tán gẫu cùng con bé bạn thân, Nhung tâm sự “bọn đấy nhìn xấu òm mà facebook của chúng vài chục nghìn view (lượt xem). Mình không đến nỗi mà facebook cũng chỉ vài trăm người vào là nhiều”. Mạng thông tin bùng nổ khiến trẻ sớm muốn thể hiện mình? Không ngờ con bé bạn thân cũng ngấm ngầm săn ảnh nóng từ lâu. Vậy là hai cô nàng rủ nhau “tự sướng” để được nổi tiếng và cũng để chứng tỏ cho “bọn kia” biết rằng “hàng của bọn tớ còn đẹp hơn nhiều!”. Khác với Nhung, Liễu sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả nhưng có quá nhiều “nguyên tắc”. Bố Liễu rất khắt khe với các con tới nỗi chỉ cần Liễu hỏi câu gì hơi “người lớn” một tý là no đòn. Hàng ngày, cứ đều như cơm bữa, Liễu phải đi, về học đúng giờ. Nhưng càng bị “hãm phanh” thì Liễu lại càng thích “sổng chuồng”, thích quậy sau lưng bố. Mỗi lần đi chơi với lũ bạn hư đốn, là một lần Liễu “mở mang tầm mắt”. Liễu kể “bọn nó cắn cả thuốc lắc nhé. Xong là chao đảo, nhảy múa điên cuồng. Thuốc thì đắt (…). Nhưng mà toàn công tử bột, tiểu thư con nhà giàu thì lo gì. Chuyện ăn mặc mát mẻ giờ xưa như trái đất roy (rồi). Hôm sinh nhật một con bé bạn cùng nhóm toàn con gái với nhau, nó còn đọ hàng với mấy đứa còn lại hẳn hoi cơ”. Những cuộc vui của Liễu không bao giờ kết thúc cả. Lúc đầu Liễu còn e dè thì chỉ dám ăn mặc hơi mát mẻ một chút như áo hai dây, quần đùi. Sau rồi để thoải mái, Liễu cởi hết. Và nếu có “anh, chị nào có máu mặt ngồi đấy mà chụp vài cái ảnh rồi tung lên facebook thì cũng phải chịu kẻo lại bị ăn đòn. Chơi thì phải đẹp. Lúc đầu tớ còn ngại, xin giấu mặt, chỉ lộ hàng. Chứ sau rồi thì…show hết. Vì ai cũng như mình mà”, Liễu kể. Môi trường 9X tiếp xúc hàng ngày Kể cả với một tên “mọt sách” như Tuấn, sinh viên trường Kiến Trúc cũng phải thay đổi “style” (phong cách) sao cho phù hợp với nhóm bạn chơi cùng. Thi đỗ đại học, với Tuấn “thế là đủ. Hết trách nhiệm”. Gia đình của cậu chàng cũng khá khá giả, tiền với Tuấn không phải là vấn đề lớn. Vừa vào trường, được mấy anh hơn tuổi, nhưng học cùng khóa do bị trượt khoa “chỉ bảo”, Tuấn như người vừa tỉnh sau giấc ngủ dài. Nghề của Tuấn sau này là “kiến trúc sư, chuyên vẽ vời, còn vẽ cái gì là tùy từng người. Chuyện một đứa trong nhóm khỏa thân cho mấy thằng bạn còn lại tập vẽ là chuyện bình thường và thay ca liên tục. Mỗi hôm một người cho mới mẻ”, Tuấn chia sẻ. Nếu thường xuyên tiếp xúc với những bậc “đàn anh, đàn chị” quá rành về chuyện ấy, teen nhà mình cũng dễ bị “nhiễm” lắm. Thêm vào đó, môi trường để họ có thể tụ tập qua đêm, bàn tán về “sex” cũng là lỗi lớn ở các bậc làm cha, làm mẹ do quá “thả rông” con cái mình hoặc quá tin tưởng chúng khi mà chúng mới ở ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Xã hội phát triển, các mạng thông tin bùng nổ Ngày nay, ngay đến cả các quảng cáo cũng phải “sexy” thì người ta mới xem nhiều, báo chí cũng phải giật tiêu đề gây sốc độc giả mới ầm ầm vào xem, thậm chí sách vở cũng phải “người lớn” một tý, phim cứ phải là “có cảnh nóng” thì mới “hút khách”, thử hỏi sao teen nhà mình lại không tò mò “quá thể” được cơ chứ? Mỗi ngày, trên các diễn đàn, các mạng xã hội lớn, ở khu vực dành cho teen cũng ồ ạt teen “lộ hàng”, “khoe hàng”, …mà lượt xem cứ ầm ầm tăng, chứ chẳng thấy mấy ai bàn tán về chuyện học tập, phải sống làm sao cho lành mạnh, thử hỏi teen nhà mình có thể miễn nhiễm chuyện của người lớn được không? Để rồi có lần bố Liễu gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm mới tá hỏa con gái mình không “hiền” như họ tưởng. Và lúc đó, quan tâm đúng mức tới giáo dục giới tính liệu đã quá muộn chưa? Rồi ngay đến cả các thần tượng của họ cũng liên tục lộ ảnh nóng, gặp sự cố lộ ngực, lộ ảnh khỏa thân, thậm chí công khai chụp khỏa thân không mục đích. Thử hỏi liệu các 9X nhà mình có thể không bị ảnh hưởng bởi họ? Theo VnMedia