Giải mã ngôn ngữ cơ thể phái đẹp

Khi bạn bước vào một quán bar hoặc rạp xem phim đều cần hệ thống đèn hiệu riêng để chỉ dẫn, giúp chúng ta tìm đúng ghế ngồi của mình. Trong chuyện tình yêu, đàn ông không có được may mắn như vậy vì chẳng có người phụ nữ nào dùng "đèn" để chỉ dẫn cho họ.



Trong chuyện tình cảm, nam giới được khuyên không nên tin hoàn toàn vào lời nói của nàng. Bạn cần phải dựa vào những tín hiệu khác, tinh tế hơn, chẳng hạn như "ngôn ngữ" cơ thể, quần áo và nét mặt của cô ấy.



Cô ấy mỉm cười



Cô ấy đang bật đèn xanh cho bạn! "Nếu cô ấy không mỉm cười với bạn, cô ấy không đánh giá cao về bạn", tiến sĩ tâm lý học Glass chia sẻ. Cánh mày râu được khuyên hãy chú ý đến nụ cười của cô ấy, nếu bạn nhận được nó, đừng rụt rè, nàng đã đón nhận bạn.







Ảnh minh họa: Alarm.



Theo VNE/ Webphunu

Bạn nên tạm biệt và chúc nàng ngủ ngon. Có vẻ cô ấy cảm thấy có điều gì đó không an toàn và bạn không thể tiến xa hơn với cô ấy trong buổi tối hôm nay. Nếu cô gái của bạn có hành động và suy nghĩ này, cô ấy thật sự là một gười phụ nữ luôn suy nghĩ cho bản thân, tự tin, và rất tích cực. Hãy dành thêm thời gian để chinh phục cô ấy, cho đến khi cảm thấy thực sự an toàn khi ở cạnh bạn, cô ấy sẽ dành cả trái tim cho bạn.Trang phục của người phụ nữ sẽ cho bạn biết chính xác cô ấy cảm nhận thế nào về bản thân mình và muốn bạn cảm nhận thế nào về cô ấy. "Nếu cô ấy trông thực sự nóng bỏng và gợi cảm, đó là dấu hiệu của việc cô ấy đang nỗ lực để thu hút một chàng trai, và đó là bạn", theo chuyên gia tâm lý Glass. Điều đó không phụ thuộc vào việc cô ấy mặc một chiếc váy sexy và giày cao gót, hay quần bò rách và áo phông khỏe khoắn. Cứ đẹp và gợi cảm là cô ấy đang muốn bạn chú ý.Nếu tóc của cô được kéo xuống mặt và cô ấy chả buồn động chạm đến nó thì bạn nên hành động một cách thận trọng. Ngược lại, khi một người phụ nữ tung, lật, hoặc cuốn mái tóc thành từng lọn nhỏ, đó là dấu hiệu nàng đang hài lòng, thậm chí đang có ý định tán tỉnh lại bạn nữa đó."Đa phần phụ nữ thường quá tập trung và hay đa nghi, phức tạp, họ liên tưởng ngay điều mà mắt vừa nhìn thấy với rất nhiều điều khác. Vì vậy, nếu nàng đi cùng bạn, tốt nhất bạn không nên di chuyển hoặc hành động nhiều, hãy lịch lãm và nghiêm túc nhất có thể. Nàng nghĩ rằng, hai phụ nữ cùng nhau nhìn và đánh giá sẽ chính xác hơn là một người.Nếu một người phụ nữ cố gắng thẳng lưng, ưỡn ngực và cong mông trước mặt bạn, đó là một dấu hiệu tốt. Bạn thực sự là một người đàn ông may mắn. Điều đó đồng nghĩa với việc nàng đã sẵn sàng cho một mối quan hệ sâu sắc hơn, thậm chí là sex và sự ràng buộc lâu dài. Hãy tinh ý nhận ra dấu hiệu nàng đã sẵn sàng để không làm cô ấy thất vọng nhé!