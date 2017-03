Giảm béo cho dân công sở

Nguyên nhân gây thừa cân béo phì thường tiềm ẩn trong những thói quen hàng ngày của nhân viên văn phòng. Những nguyên nhân này không gây nên hậu quả tức thời mà tích lũy theo ngày tháng, gây hậu quả nghiêm trọng nếu kéo dài liên tục trên một năm.



Ngồi nhiều - ít vận động thể chất



Trung bình mỗi nhân viên văn phòng dành 5-6 giờ cho việc ngồi trước máy vi tính, trong đó, thời gian ngồi của phụ nữ nhiều hơn nam giới khoảng 30 phút một ngày. Ngồi là hoạt động tiêu hao ít năng lượng hơn so với đứng và đi lại. Chỉ 1-2 kcal được tiêu hao cho mỗi phút ngồi. Trong khi đó, khi đứng và đi, năng lượng được tiêu hao tương ứng gấp 2 và 3 lần. Việc ngồi trong nhiều giờ liền khiến tổng năng lượng tiêu hao trong một ngày rất thấp. Đây là nguyên nhân khiến mỡ hình thành và tích lũy trong cơ thể. Thời gian tích tụ mỡ càng kéo dài càng khiến những lớp mỡ này khó chuyển hóa vì khi đó chúng đã chuyển thành mỡ lâu năm.











Chế độ ăn uống 'ngẫu hứng'

Thực phẩm giàu năng lượng

Giải pháp giảm cân cho nhân viên văn phòng

Năng động trong công việc và tăng cường các hoạt động thể chất

Quản lý tốt các hoạt động ăn uống







Sử dụng biện pháp hỗ trợ từ thực phẩm chức năng giảm cân:

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Lam

Theo VNE



Với đặc tính của môi trường văn phòng, việc ăn uống được xem là một hoạt động tập thể thường xuyên được tổ chức. Có thể đó là một buổi ăn giữa giờ với những món ngon được phục vụ tân nơi (bánh ngọt, gỏi cuốn, trà sữa, nước trái cây..), buổi tiệc sinh nhật một đồng nghiệp với ổ bánh kem, bữa tối thịnh soạn vào ngày cuối tuần tại quán ăn. Đó là chưa kể đến những buổi tiệc tùng, chiêu đãi nhiều món ăn hấp dẫn và các loại thức uống có cồn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc giới công sở khó có thể kiểm soát được chế độ ăn uống của mình.Thời gian nghỉ trưa không nhiều khiến người làm việc văn phòng luôn tranh thủ ăn thật nhanh và sử dụng những thực phẩm giàu năng lượng như thức ăn nhanh và các loại thức uống có gas. Các loại thực phẩm này chủ yếu chứa nhiều năng lượng mà lại ít các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Đây là nguồn cung cấp năng lượng khá cao. Ngoài ra, thói quen ăn nhanh là một nguyên nhân dẫn đến việc ăn nhiều hơn nhu cầu thực tế, vì chúng ta chỉ thực sự cảm thấy no sau khi ăn khoảng 10-15 phút. Do đó, càng ăn nhanh chúng ta càng làm tình trạng dư thừa thức ăn và năng lượng tăng lên.Nguyên tắc để giảm cân đạt hiệu quả là phải đảm bảo tổng năng lượng tiêu hao cao hơn tổng năng lượng cung cấp vào cơ thể mỗi ngày. Điều đó giúp cơ thể không có năng lượng thừa để chuyển thành mỡ mới, đồng thời buộc cơ thể phải chuyển hóa lớp mỡ lâu năm trong cơ thể thành năng lượng cung cấp cho các hoạt động thể chất.Dựa vào đặc điểm riêng của người làm việc trong văn phòng, một số giải pháp giúp nhân viên văn phòng giảm cân hiệu quả như sau:- Tập thói quen rời khỏi ghế cứ mỗi 30 hoặc 60 phút và dành ra từ 5 đến 10 phút để đi loanh quanh làm những công việc lặt vặt như photocopy, chuyển văn bản, gặp và trao đổi công việc trực tiếp với đồng nghiệp hoặc thậm chí là đi lấy một cốc nước.- Ưu tiên sử dụng thang bộ trong hoạt động hàng ngày tại văn phòng, chỉ nên sử dụng thang máy trong các trường hợp cần thiết.- Ngồi thẳng lưng và thực hiện những động tác nhỏ như vươn vai, xoay người… sẽ giúp tiêu hao được nhiều năng lượng hơn và bớt mệt mỏi.- Nên chọn một môn thể thao để tham gia thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe và tiêu hao được nhiều năng lượng.Cùng với việc tăng cường tiêu hao năng lượng thông qua các hoạt động thể chất, quản lý tổng năng lượng hàng ngày cung cấp vào cơ thể cũng là một bước quan trọng trong kế hoạch giảm cân. Một số lời khuyên giúp quản lý tốt năng lượng đầu vào dành cho những người làm việc ở văn phòng:- Khéo léo từ chối những “bữa tiệc” giàu năng lượng tại văn phòng bằng các lý do thuyết phục hoặc tìm đồng minh tại văn phòng trong quá trình quản lý ăn uống cũng sẽ giúp bạn giảm lượng thức ăn không cần thiết dung nạp vào cơ thể.- Uống nhiều nước lọc vừa tốt cho sức khỏe vừa triệt tiêu cơ hội sử dụng những loại thức uống giàu năng lượng vì nước lọc không chứa năng lượng mà còn tạo môi trường giúp quá trình phân hủy mỡ thành năng lượng diễn ra.- Hạn chế thức ăn nhanh và các loại thức uống có gas, nên sử dụng những loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ như rau xanh, trái cây, các loại ngũ cốc nguyên cám và các loại đậu đỗ. Chất xơ giúp mang lại cảm giác no lâu và đặc biệt tốt cho quá trình tiêu hóa.Với sự hạn chế về thời gian cũng như những rào cản khác trong việc chăm sóc gia đình, giới văn phòng thường gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian cho chương trình giảm cân. Sự tiện lợi và hiệu quả của thực phẩm chức năng giảm cân được xem là một hỗ trợ thiết thực trong quá trình giảm cân. Một số lưu ý khi chọn thực phẩm giảm cân:- Nguồn gốc, xuất xứ: các nước như Pháp, Mỹ là những quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong điều trị thừa cân béo phì, do đó, các sản phẩm giảm cân có xuất xứ từ các nước này cũng được đánh giá khá cao về hiệu quả giảm cân, đặc biệt đối với các trường hợp thừa cân lâu năm.- Cơ chế tác động: chọn sản phẩm thực hiện được 2 tác động đồng thời: ngăn tạo mỡ mới - tiêu hủy mỡ tích tụ lâu năm để hiệu quả giảm cân đến nhanh và tích cực hơn.- Thành phần: nên chọn các sản phẩm có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên vì an toàn cho sức khỏe.- Tác dụng phụ: thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn sẽ không gây tác dụng phụ vì đây là thực phẩm bổ sung và hàm lượng của thành phần chứa trong thực phẩm chức năng nằm trong giới hạn cho phép sử dụng nên không gây hại cho sức khỏe. Nếu bị các tác dụng phụ trong quá trình sử dụng gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt bình thường, bạn nên ngưng ngay và xem lại nguồn gốc và các tiêu chuẩn của sản phẩm.