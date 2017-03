Giận chồng, "chém thằng nhỏ"

Trút nhựa đường vào "thằng nhỏ"



Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tâm, trú tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Ông Sáu Tâm vốn là “con sâu rượu”, quá bức xúc khi chồng mê rượu bỏ bê việc nhà, bà Võ Thị Ngọc, vợ ông đã dùng nhựa đường dội vào "của quý" của chồng.

Trước đó, bà Ngọc phân công cho chồng việc nhổ mạ để bà và các con cấy lúa. Tuy nhiên, nghe bạn bè rủ đi uống rượu, ông quên mất lời hứa với vợ nên nhậu đến say bí tỉ mới mò về nhà. Trở về nhà thấy người chồng đang say rượu nằm ngủ giữa nhà, bà Ngọc tức giận lao đến ôm lấy cái thùng dầu hắc dùng để quét xuồng đến hất thẳng vào "của quý" của chồng rồi bỏ ra ruộng nhổ mạ.

Do quá say nên ông Tâm không hề hay biết, đến lúc tỉnh dậy, ông mới hoảng hồn khi nhìn xuống vùng kín của mình. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện huyện điều trị. Hơn một tuần được các bác sĩ điều trị tích cực, vùng kín của ông Tâm mới trở lại "nguyên hình".

Nửa đêm vợ cắt "của quý" của chồng

Cũng lợi dụng lúc chồng đang say ngủ, một người vợ ở Đồng Tháp đã cầm dao Thái Lan bước đến giường cắt thẳng “của quý” của ông này. Tuy nhiên, người đàn ông này nhanh chân bỏ chạy trước khi “của quý” bị đứt lìa.

Những năm gần đây, các vụ việc cắt đứt, gây thương tích cho "của quý" của chồng vì giận hoặc ghen tuông xảy ra không còn hiếm ở các làng quê.

Vào ngày 9/7, nạn nhân N.H.C. (SN 1974, quê Châu Thành, Đồng Tháp) đã phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Anh C. nhập viện trong tình trạng tuột đứt 2/3 da bìu, mất máu nhiều, huyết áp tuột và đặt biệt suýt đứt niệu đạo. Theo lời anh C., lúc đi cắm câu bị con dao rơi trúng vào hạ bộ. Tuy nhiên, sau cùng người đàn ông này cũng thú nhận do mâu thuẫn gia đình nên bị vợ dùng dao cắt. Bị đau, anh C. vùng chạy nên “của quý” chưa bị đứt lìa.

Nghi chồng ngoại tình, vào 12/2009, Nguyễn Đỗ Thị Mùi ở Tiền Hải, Thái Bình cũng đã dùng dao xoẹt một nhát vào "của quý" của chồng trước mặt con cái, khiến anh chồng bị thương tật đến 32%.

Ghen tuông, đổ dầu sôi lên “của quý” của chồng

Nghi chồng có "bồ nhí", một phụ nữ ở Phú Yên đã dùng dầu ăn đun sôi để huỷ hoại bộ phận sinh dục chồng.

Người vợ này là Đỗ Thị Kim Hoa (SN 1972, ở phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Vào lúc 3h ngày 10/8/2009, Đỗ Thị Kim Hoa và chồng là Nguyễn Anh Tuấn xảy ra cãi vã. Anh Tuấn đã đánh vợ 1 bạt tai, sau đó đi ngủ riêng ngoài phòng khách.

Theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM, trong các trường hợp nạn nhân bị cắt đứt lìa dương vật được đưa đến viện thì chỉ có khoảng 1/3 là vì các lý do khác, còn lại chủ yếu do ghen tuông.

Hoa bảo Tuấn vào phòng ngủ nhưng Tuấn không đồng ý. Nghi chồng có quan hệ với phụ nữ khác, Hoa bực tức nên nảy sinh ý định hủy hoại bộ phận sinh dục của Tuấn để không còn đi quan hệ với phụ nữ khác. Hoa đã dùng dầu ăn đổ vào ca inox đun sôi, sau đó tạt vào bộ phận sinh dục của Tuấn... rồi bỏ trốn.

Nguyễn Anh Tuấn được hàng xóm đưa đến bệnh viện tỉnh Phú Yên cấp cứu với tỷ lệ thương tích 28% theo kết luận của Tổ chức giám định pháp y tỉnh Phú Yên. Về hành vi này, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Đỗ Thị Kim Hoa 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, trong các trường hợp nạn nhân bị cắt đứt lìa dương vật được đưa đến viện thì chỉ có khoảng 1/3 là vì các lý do khác, còn lại chủ yếu do ghen tuông, mâu thuẫn trong tình yêu, hôn nhân.

Hậu quả của hành vi tàn nhẫn này là thương tích nặng nề đối với người chồng, hung thủ là người vợ cũng bị xử lý hình sự nhưng đau đớn hơn là con cái của họ. Những đứa trẻ này sẽ phải sống thế nào khi gia đình tan vỡ, mẹ đẻ bị vướng vào vòng lao lý?

