Giật mình khi thiếu nữ biến thành “fan cuồng”

Ở lứa tuổi mới lớn, chuyện hâm mộ nồng nhiệt một ngôi sao ca nhạc, điện ảnh nào đó là bình thường. Nhưng với nhiều thiếu nữ, lòng hâm mộ đó thái quá đến mức nguy hiểm.Ngọc Hân, con gái anh Khương (Việt Trì, Phú Thọ) rất mê L., chàng ca sĩ miền Nam hát nhạc trữ tình và ôm ấp mộng tình với chàng trai chưa từng giáp mặt đó. Cô nữ sinh lớp 10 tưởng tượng một đêm mùa đông đi xem chàng hát, rồi khi lao lên sân khấu tặng hoa bị vấp ngã, được chàng cảm động đỡ dậy, cầm tay cô bé hát đến hết bài rồi dìu cô ra sau cánh gà hỏi han. Một chuyện tình đẹp như mơ nảy nở…Hân miệt mài viết thư cho thần tượng, bày tỏ hết tình cảm của mình, dù chưa từng nhận được hồi đáp vẫn không nản lòng. Tình yêu của Hân nồng nhiệt đến nỗi không thể giữ kín trong lòng.Một lần nghe con hàn huyên với bạn gái qua điện thoại về chàng ca sĩ nọ, Khương đang lắc đầu cười thì chợt dựng tóc gáy khi cô bé nói: “Tớ yêu anh ấy đến phát điên. Khát vọng lớn nhất đời tớ là có một đứa con với anh ấy”.Một hôm, đã tối muộn mà Hân vẫn đi học chưa về, vợ chồng Khương, đứng ngồi không yên rồi nhờ người đi khắp nơi tìm kiếm, thậm chí đến các bệnh viện nhưng không thấy. Trưa hôm sau, cậu con út mới phát hiện một mảnh giấy Hân để lại: “Ca sĩ L. ra Hà Nội hát, con đi xem rồi về ngay”.Tá hỏa khi nhớ lại “khát vọng” của con gái, Khương hùng hục lao xe máy xuống Hà Nội, tìm hỏi chỗ ca sĩ L. biểu diễn và ở trọ nhưng chẳng thấy tăm hơi con gái đâu. Sau một ngày, vợ anh gọi điện xuống bảo con vừa về và đang suy sụp.Khóc lóc, bỏ ăn vì tuyệt vọng, cô bé bảo không còn thiết sống khi cô dành cả trái tim cho chàng ca sĩ mà anh ta thậm chí không thèm nhìn cô một cái kể cả khi ký vào sổ cho cô. Còn anh Khương thì thở phào, may là anh chàng đó không thèm để ý đến con gái anh.Chuyện hâm mộ của cô thiếu nữ tên Hương ở Vĩnh Long có kết cục rất đau lòng. Cô gái 16 tuổi này rất mê cải lương và có giọng ca mùi mẫn. Yêu cải lương, cô đem lòng say đắm một chàng kép khá nổi tiếng. Hương tính chuyện tốt nghiệp cấp ba sẽ xin học làm diễn viên cải lương, tiếp cận với thần tượng. Ước mơ lớn nhất của cô là được đóng cặp với anh.Khi đoàn cải lương của chàng về quê Hương, suốt mấy đêm liền, cô mê đắm xem chàng biểu diễn. Khi đoàn hát rời đi cũng là lúc Hương biến mất cùng một số tiền khá lớn trộm của bố mẹ. Một tuần sau, Hương mới gửi thư về cho biết đang ở trọ tại TP HCM, tìm thầy học hát, bao giờ sự nghiệp ổn định mới về. Cô không tiết lộ địa chỉ, và thi thoảng vẫn gửi thư nên bố mẹ không đi tìm nữa.Hai năm sau, bố mẹ Hương nhận được thư cầu cứu của con gái, hoảng sợ lên Sài Gòn. Họ òa khóc khi thấy cô thiếu nữ xinh xắn đã trở thành người đàn bà u uất, sống trong khu trọ tồi tàn cùng đứa con gái sài đẹn.Hương kể, lên Sài Gòn, cô tìm cách gặp mặt chàng kép nọ bày tỏ tình cảm, sẵn lòng làm ôsin cho anh miễn là được gần anh và học nghề, nhưng anh một bực bảo cô về quê. Đang khi thất vọng, một người đàn ông tự xưng là cùng đoàn với chàng hứa giúp cô học hát rồi tiếp cận với thần tượng.Chết đuối vớ được cọc, cô trao tiền, rồi chẳng mấy chốc trao luôn đời con gái cho hắn. Hương có bầu, chàng hiệp sĩ biến mất. Cô đến đoàn cải lương tìm nhưng chẳng có ai như thế cả. Không dám về quê, cô gái đi rửa bát thuê, rồi sinh con. Đến khi không thể chịu đựng nổi nữa, cô mới dám liên lạc với bố mẹ.Với đa số thiếu nữ, sự hâm mộ cuồng nhiệt một ngôi sao nào đó không đưa đến kết cục bi đát như Hương, nhưng cũng gây lắm chuyện khôi hài.Hồng Nhung và mấy cô bạn học (lớp 9 một trường trung học ở Hà Nội) yêu mê mệt tài tử Lưu Đức Hoa, trong khi mấy bạn khác thích phát cuồng diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Phe nào cũng cho chàng của mình đẹp trai, quyến rũ hơn, diễn xuất hay hơn.Để giành phần thắng, các cô bé bài xích, chê bai thần tượng của nhau bằng những câu chữ khó nghe. Phe Nhung chê Huỳnh Hiểu Minh “mặt mày nhạt hoét, ánh mắt đĩ thõa”, còn phe kia miệt thị Lưu Đức Hoa là “đồ trai già đú đởn, vẻ mặt sắt seo như kẻ sát nhân”…Trong một cuộc khẩu chiến, các đối thủ của Nhung cười hô hố nhắc lại chuyện hồi hè năm lớp 7, Nhung và các bạn đã khóc nức nở ra sao khi Lưu Đức Hoa thừa nhận đã có vợ: “Tao thấy chúng mày tội quá, bị anh già ấy lừa mà không biết.Hắn thì ôm vợ mà mấy đứa chúng mày thì cứ thế ôm ấp mộng tưởng, ngu quá là ngu”. Bị chạm nọc, phe của Nhung xông vào cấu xé đối thủ, gây một trận hỗn chiến đến nỗi cô nữ sinh nào cũng rách rưới, te tua.Nói về thói cuồng hâm mộ của con gái, mẹ Nhung cười: “Hồi xưa tôi cũng vậy mà, học lớp 11 rồi mà ngày nào cũng cãi nhau ỏm tỏi Lê Khanh với Diễm My ai đẹp hơn, vì chuyện đấy mà hậm hực với nhau suốt”.Theo chị, đó là đặc điểm của lứa tuổi, và vô hại. Nhưng với bố mẹ Ngọc Hân, sự hâm mộ của con gái với chàng ca sĩ L. kia không còn là nét đáng yêu của tuổi dậy thì nữa. Họ đã phải đưa con đến chuyên gia tâm lý một thời gian mới giúp cô bé bình thường trở lại sau nỗi thất vọng vì bị thần tượng hắt hủi. Họ rùng mình khi nhớ lại chuyện cũ, biết rằng có thể họ đã mất con gái do không theo sát tâm tư tình cảm của con khi cô bé lớn lên.