Giới trẻ ngày càng thoáng với sex?

Từ trang phục



Ngày nay, không những các teen nữ mà ngay đến cả các teen nam cũng có quan điểm về trang phục “càng mỏng càng mốt, càng lộ hàng càng được nhiều sự chú ý”. Nên các bạn cứ tha hồ diện những bộ cánh trong suốt, nhìn thấu nội y với đủ màu sắc gợi cảm, hay quần ngắn cũn cỡn đến nỗi nhiều người nhìn qua nhầm tưởng các bạn trẻ nhà ta mặc áo mà không… mặc quần.



Chỉ cần lượn lờ phố xá khi thời tiết bắt đầu nóng lên, có thể dễ dàng nhận thấy, các bạn trẻ đi trên đường cũng diện những bộ trang phục “nóng” hơn. Họ sẵn sàng khoe các bộ phận trên cơ thể từ ngực, đùi đến mông… nhất là ở các teen nữ. Có những cô nàng da trắng, chân đẹp thì không nói gì. Nhưng nhiều cô nàng da đen, chân không đẹp, thân hình không được gợi cảm cũng “khoe” khiến nhiều lúc trở thành những bức tranh phản cảm.



Không chỉ có các bạn nữ, mà nhiều anh chàng cũng mặc quần áo lòe loẹt hoặc tua rua, đầu tóc xanh đỏ, có khi dựng ngược, có khi để chỏm... trông rất kỳ quái. Thậm chí, nhiều cậu còn bắt trước mốt của các nàng, chạy theo trào lưu quần bó sát chân, cạp trễ... đến độ “trưng” luôn các mác quần sịp, khiến nhiều người phải dán mắt vào vì sexy một cách dị hợm. Họ biện minh “đồ hiệu phải khoe ra cho người ta thấy, không thì ai biết mình đang mặc những đồ đáng giá trên người?”.



Trên các diễn đàn, nhiều bạn còn tự tin khẳng định: Cơ thể người con gái là tuyệt tác của tạo hóa. Nếu đẹp thì phải phô hết, khoe hết, nhất là các đường cong quyến rũ thì mới là sành điệu và cuốn hút chứ.



Đến lối sống thường nhật



Chỉ cần theo dõi báo chí trong thời gian gần đây, đã thấy được tốc độ phát tán nhanh như vũ bão của các clip sex mà chủ nhân của nó chủ yếu là các bạn trẻ. Thế mới dễ dàng nhận thấy, chuyện sống thử, chuyện tình dục đã được một bộ phận các bạn trẻ coi như “chuyện bình thường” số người nổi tiếng cũng lên tiếng gián tiếp hay trực tiếp thừa nhận có chuyện sống thử.



Hệ lụy của nó cũng đã được báo chí nhan nhản đề cập đến, từ việc trở thành osin cho các chàng trai họ Sở, hay nô lệ tình dục… đến việc tự tử vì tình. Có người bị bạn tung hình ảnh, video lên mạng, có người bị chính người yêu của mình, sau khi hết yêu đã thực hiện những hành động tệ hại trên để trả đũa.



Ngày nay, không chỉ sinh viên sống thử, công nhân sống thử mà không ít người nổi tiếng đã xuất hiện trên báo để khẳng định trực tiếp hoặc gián tiếp về việc sống thử trước hôn nhân. Không biết có phải vì định kiến xã hội bây giờ đã quá thoáng hay không mà cái nhìn của người trẻ về sống thử không còn gay gắt như trước nữa.



Trên Facebook, nhiều người có thăm dò về quan điểm: “Có chấp nhận sống thử không?”, những ý kiến trả lời đồng ý chiếm tỉ lệ áp đảo đáng kể. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cảnh báo: “Nếu đủ dũng cảm để chấp nhận hậu quả thì cứ thử!”.



Không ủng hộ việc chung sống trước hôn nhân, song nhiều chuyên gia nghiên cứu về gia đình, văn hóa đều cho rằng phải chấp nhận nó như một điều tất yếu của xã hội hiện đại. Và để giảm thiểu những hậu quả do lối sống này đem lại, bạn trẻ cần được cảnh báo, giúp đỡ.



Chia sẻ trên báo Vnexpress, Tiến sĩ triết học, chuyên gia nghiên cứu gia đình trẻ và trẻ em Nguyễn Linh Khiếu cho rằng không nên dùng từ sống thử, mà phải là chung sống trước hôn nhân. Đối với Việt Nam, hiện tượng này còn mới, nhưng ở phương Tây vào những năm 60-65 của thế kỷ trước, trong cuộc cách mạng giải phóng tình dục thì việc sống chung trước hôn nhân là rất bình thường. Họ gặp, sống với nhau một thời gian rồi chia tay và sống với người khác. "Đấy không phải là sống thử mà là sống thật, sống hết sức nghiêm túc chứ không phải chuyện đùa. Tất cả từ tình cảm, tình dục, chi tiêu là đều thật", ông Khiếu nói.



Phần lớn lý do của các cặp khi sống thử vẫn là lối yêu liều, sống vội và suy nghĩ chưa thực sự trưởng thành. Và trên thực tế, sống thử vẫn còn khác xa rất nhiều so với sống thật. Khi quyết định bước vào một cuộc sống như vậy, các cô gái đang tự hạ thấp dần đi giá trị truyền thống của mình. Họ phải chấp nhận tai tiếng, thiệt thòi, thế nhưng chẳng gì có thể khẳng định được người kia sẽ luôn yêu rồi lấy họ.



Nhiều chàng trai, dù rất yêu bạn gái, nhưng họ vẫn luôn nghĩ và giữ gìn cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất. Những tình yêu như vậy thường bền vững hơn là sau đôi ba tháng say nắng say mưa đã đòi thử làm vợ chồng với nhau.