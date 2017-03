Giới trẻ ở Seoul ngại lập gia đình vì lý do tài chính

Một gia đình hạnh phúc là niềm mơ ước của nhiều

người dân Hàn Quốc. (Ảnh: Anh Nguyên/Vietnam+)

Trong nhiều lý do biện minh cho vấn đề này, những khó khăn về tài chính vẫn được nhiều người lựa chọn.Theo số liệu chính quyền thành phố Seoul công bố ngày 17/6, số lượng công dân ở độ tuổi 30 của thành phố này chưa lập gia đình tính đến cuối năm 2010 là 656.814 người, tăng 97% so với cùng thời điểm của năm 2000 khi con số này mới chỉ là 322.473 người. Trong số đó, 7,9% dân số Seoul ở độ tuổi trên 15, tăng hơn 4% so với 10 năm trước đây.Bên cạnh đó, số lượng những người ở độ tuổi từ 30 đến 34 mà vẫn còn độc thân là 431.847 người, tương đương với 425.917 người ở cùng độ tuổi nhưng đã kết hôn hoặc từng kết hôn nhưng sau đó đã ly dị.Trong số những công dân Seoul còn độc thân, nam giới có gần 1,6 triệu người, chiếm gần 54% (số liệu của năm 2010) và giảm so với mức 56% của 10 năm trước đây.Tuy nhiên, số lượng công dân nữ còn độc thân của thành phố này mặc dù chỉ là 1,36 triệu người, chiếm hơn 46% nhưng lại tăng cao so với mức 44% của 10 năm trước.Cũng theo chính quyền thành phố Seoul, số lượng công dân thủ đô đã ly dị năm 2010 là 335.849 người, tăng 91,8% so với 175.148 người cách đây 10 năm về trước. Đặc biệt, số lượng người dân Seoul quyết định ly dị khi đã trên 50 tuổi tăng cao đột ngột ở mức 211% (từ 53.677 người lên thành 166.889 người).Những con số này đã cho thấy “khái niệm ly dị” dường như đã trở nên quá quen thuộc đối với những công dân lớn tuổi ở thủ đô của "xứ sở kim chi".