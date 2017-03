Giúp bạn gái đối phó với tress

1. Mặc đồ mềm, nhẹ

Chất liệu và độ nặng của loại vải sẽ chạm vào làn da bạn - đặc biệt loại mềm, nhẹ như lụa, sa-tanh, lanh... - có thể có ngay hiệu quả tức thời, giúp bạn không chỉ xua tan nỗi buồn mà còn thấy tâm hồn thư thái, phấn chấn. Đó là kết quả của một loạt nghiên cứu từ ĐH Yale về sự liên quan đến chức năng não và những ve vuốt, đụng chạm.

Chất liệu vải mềm có thể kích thích những sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất trên làn da, gia tăng sự sản sinh hormone oxytocin, một loại hormone làm phấn chấn tinh thần.

Sau một ngày mệt mỏi với nhiều phiền muộn, hãy thử xỏ chân vào một chiếc váy thật nhẹ, thật mềm, chiều chuộng bản thân với vài phút thư giãn bên cửa sổ, tập trung vào sự mơn man của làn gió đang vờn nhẹ trên da.

2. Dùng một chút nước táo

Theo Th.S, nhà tâm thần học Alan Hirsch, tác giả cuốn “Life’s A Smelling Success”, nhấm nháp một chút nước táo ép có thể giảm căng thẳng cho 76% phụ nữ chỉ trong vòng 5 phút. Những quả táo chín có khả năng kích thích vùng thần kinh làm dịu trên não, giúp cho toàn bộ trung tâm hệ thống thần kinh được nghỉ ngơi.

3. Tưởng tượng cách bạn giải quyết thành công khó khăn

Trong một nghiên cứu của người Anh, phụ nữ có thể cải thiện đáng kể tâm trạng mình trong vòng 8 tuần chỉ đơn giản bằng cách mỗi ngày bỏ ra vài phút hình dung ra những cách thức thông minh giúp giải quyết khó khăn, phiền muộn đang vấp phải.

Tự tưởng tượng rằng mình đang bình tĩnh, tự tin đối diện với những nhân tố gây stress như người đồng nghiệp xấu tính, người bà con khó gần... sẽ kích thích sự giải phóng dopamine, một chất hóa học giúp nâng cao tinh thần.

Nếu bạn và người ấy đang có những bất đồng, hãy nhớ lại xem lần trước khi hai người xảy ra xung đột trong chuyện lên kế hoạch đi chơi xa, bạn đã giải thích cảm giác, và quan điểm của mình như thế nào, như thế nếu có xung đột nữa, bạn sẽ biết phải làm sao để mình được lắng nghe và quan điểm của mình được coi trọng.

4. Dọn đồ

Nghiên cứu từ ĐH Harvard đưa ra giả thuyết rằng, dành ra 20 phút dọn dẹp nhà cửa hay văn phòng v.v có thể giúp cơ thể bạn giảm thiểu đến 45% sự sản sinh adrenaline và các chất phá hoại cảm xúc khác. Lần tới nếu bạn stress vì một chuyện gì đó, thử dành thời gian dọn dẹp lại tủ quần áo, lau các bề mặt bàn hay dọn dẹp ngăn kéo xem thế nào nhé!

5. Ăn nhiều hoa quả hơn

Những phụ nữ ăn 2 chén hoa quả mỗi ngày thường lạc quan hơn so với người không đụng đến hoa quả. Theo giải thích của chuyên gia dinh dưỡng Pamela Peeke, tác giả cuốn “Body for Life for Women”: “Hợp chất carbon có trong các loại quả làm gia tăng đến 50% sự sản sinh hormone chống muộn phiền serotonin trong não. Và càng sản sinh nhiều serotonin, tâm trạng bạn càng vững vàng, cảm giác càng vui vẻ”.

Để có kết quả tốt nhất, chị em nên ăn kèm hoa quả vào bữa sáng và bữa trưa, đơn giản vì hấp thu hợp chất carbon trong hoa quả vào nửa đầu của ngày giúp bạn duy trì được tinh thần phấn chấn lâu hơn là ăn vào buổi chiều muộn hay buổi tối.

Theo H.A (DT/ IVi)