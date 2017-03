Giúp chàng cải thiện thói quen xấu

Chưa từng làm việc nhà Chưa từng làm việc nhà

Cách tốt để giúp chàng cải thiện tính bừa bãi, tự do vứt đồ lung tung là bạn... để chàng thoải mái. Nói với chàng bạn đang có cơ hội thăng chứng hay công việc quan trọng trong một thời gian ngắn, và cần sự giúp đỡ của chàng trong việc dọn dẹp nhà cửa. Rồi bạn sẽ “nhường” lại một ít việc cho chàng làm (chớ nên mang đến quá nhiều việc khiến chàng chán ghét). Sau đó lại tìm những lý do và lý do.

Tiêu tiền như nước

Chàng phóng khoáng và rất thoáng với bạn bè, đồng nghiệp, thường xuyên tranh thanh toán với mọi người. Mỗi khi bạn yêu cầu tiết kiệm đôi chút, chàng đều đồng ý rất nhanh nhưng đâu lại vào đó.

Hai người cần tiến hành trao đổi và tổng kết chi tiêu hàng tháng như cùng thảo luận cắt giảm chi hoặc lên kế hoạch tiết kiệm một khoản cố định cho tương lai.

Thường xuyên về nhà muộn

Bạn phát điên vì mỗi lần chờ đợi mòn mỏi chàng về nhà. Dù đã kết hôn nhưng chàng vẫn duy trì thói quen tụ tập với bạn bè đến đêm khuya.

Thay vì trách móc hãy để chàng cảm động với sự chăm sóc ân cần chu đáo của bạn. Chuẩn bị đồ ăn đêm và đồ vệ sinh cá nhân sẵn cho chàng cùng với dòng nhắn yêu thương. Hoặc bạn không cần nhanh chóng trở về nhà sau giờ tan làm, đàn ông thường không có tính kiên nhẫn như chị em, bạn có thể để chàng nếm thử mùi vị của sự chờ đợi người khác. Hoặc trực tiếp cho chàng biết cảm nhận của bạn như thế nào.

Đam mê máy tính và điện tử

Phần lớn thời gian ở nhà và ngày cuối tuần chàng dành cho việc ngồi trước máy tính hoặc say mê với trò chơi điện tử yêu thích!

Bạn hãy chủ động lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời cùng bạn bè, người thân để chàng năng động hơn. Trong nhà tuyệt đối không nên có hai chiếc máy tính, đề phòng chàng chiếm hữu toàn bộ thời gian mà không có cảm giác tội lỗi với bạn. Nếu thực sự chàng nghiện game, bạn nên tìm đến bác sĩ tâm lý để có lời khuyên tốt nhất.

Theo Hạnh Phúc ( DT/ RL)