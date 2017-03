Gu đàn ông của phụ nữ qua từng độ tuổi

Theo VNE/ Đẹp



Ở mỗi độ tuổi khác nhau, gu đàn ông của phụ nữ lại khác nhau. Điều này giải thích vì sao không it phụ nữ cảm thấy không còn hứng thú khi gặp lại hình bóng trong mơ của mình một thời.Phụ nữ ở độ tuổi này quan tâm chủ yếu tới việc người đàn ông của họ có "hợp nhãn" bạn bè họ hay không. 47% phụ nữ cho biết thường có hứng thú với những đàn ông được bạn bè họ đánh giá cao."Đây là khoảng thời gian mà phụ nữ dành nhiều cho các mối quan hệ xã hội. Bởi thế, người đàn ông trong giai đoạn này phải hợp với đời sống và các mối quan hệ của nàng", theo tiến sĩ tâm lý học Daren Ruskin. "Mối quan hệ ở thời điểm này thường ít mang tính định hướng tương lai và dựa nhiều trên đánh giá và tác động từ bạn bè - những người có mối quan hệ nhiều tương đối so với gia đình".Ngoài ra, phụ nữ ở độ tuổi này cũng thích hẹn họ với những anh chàng điển trai, thân hình hấp dẫn hơn họ, có cùng các sở thích trong lĩnh vực sách, phim ảnh và âm nhạc.Đây là độ tuổi phụ nữ tập trung nhiều nhất vào sự nghiệp, tuy nhiên sự hấp dẫn về ngoại hình và sự hòa hợp trong "chuyện ấy" vẫn được các nàng đưa lên hàng ưu tiên. Tiêu chí "người đàn ông tham vọng" cũng được đánh giá rất cao. 2/3 phụ nữ được hỏi cho rằng tham vọng và có chí hướng là tiêu chí rất quan trọng.Lý giải có điều này, theo các chuyên gia, 25-34 tuổi vẫn là độ tuổi sung sức của phụ nữ, nên "chuyện ấy" vẫn được chú ý tới nhiều. Thêm nữa, phụ nữ trên 25 tuổi đã bắt đầu nghĩ tới chuyện lập gia đình và sinh con, nên việc người đàn ông có tương lai, có sự nghiệp hay không là không thể thiếu để xây dựng gia đình bền vững và cho lũ trẻ điều kiện phát triển tốt nhất.Ở tuổi 35-44, sự quan tâm của phụ nữ chuyển sang dành cho những đàn ông lớn tuổi. Phụ nữ độc thân ở giai đoạn này thường là những người tự tin, độc lập, và đã có chỗ đứng nhất định trong công việc. Bởi vậy, người đàn ông hoàn hảo trong mắt họ là người chín chắn, ổn định, và thành đạt. Phụ nữ không còn quan tâm nhiều tới các tiêu chí "râu ria" như ngoại hình hấp dẫn, tương lai của mối quan hệ, hay đánh giá của bạn bè.73% phụ nữ ở tuổi này thích đàn ông hơn mình ít nhất 5 tuổi. Ngoài ra tác phong lịch lãm, đứng đắn cũng là điểm cộng rất lớn trong mắt các nàng.Đến tuổi trên 45, người đàn ông hoàn hảo trong mắt phụ nữ phải là người mang đến cho họ cảm giác an toàn. 95% có chung mẫu đàn ông mang tới cho họ chỗ dựa vững chãi về cả tinh thần và vật chất. Phụ nữ ở tuổi này tỏ ra ít kén chọn nhất, nhưng vẫn hướng nhiều đến đàn ông có thu nhập cao, một trong những tiêu chí mà phụ nữ ở tuổi nào cũng thích.Một điểm thú vị là có tới 54% phụ nữ 45-54 tuổi tỏ ra hứng thú với đàn ông kém tuổi.Sự thông minh và tinh tế là điểm cộng lớn nhất trong mắt phụ nữ trên 55. Ở tuổi này, phụ nữ thích những người sâu sắc và có óc hài hước. Phụ nữ trở nên khó tính hơn nhiều, và hầu như khó có cảm tình hay ý muốn sống chung với đàn ông trừ khi đó là người thực sự hoàn hảo với họ.Đàn ông lớn tuổi vẫn có ham muốn tình dục cao, còn phụ nữ sau tuổi mãn kinh thì ham muốn giảm đi rất nhiều. Đó là lý do tiêu chí hòa hợp chăn gối cũng được coi trọng.