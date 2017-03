Hãi hùng với "rác yêu" trên mạng

Trên những trang nhật ký điện tử (blog) và nhiều diễn đàn online, "tình teen" trong cách nhìn của giới 9X, 10X,đã biến hoá khôn lường. Nhiều teen, thậm chí không ngại ngần quăng "rác yêu" lên mạng.





"Yêu dịch vụ"

Yêu "chơi trội"

Ảnh chụp từ 1 blog ( Theo VNN)



"Chiến tranh" giữa 8X, 9X, 10X về… cách yêu

Theo Sinh Phạm ( VNN)



Ảnh chụp màn hình 1 blog.Một trong những đề tài nóng nhất hiện nay chính là chuyện các "teen girl", "teen boy" đăng tuyển người yêu gấp.Có nhiều chiêu thức “rao tình”, từ việc đăng thông báo tuyển người yêu đến các kiểu đưa ảnh “tự sướng” với mục đích thu hút bạn khác giới.“Chợ tình” càng trở nên sôi động nhộn nhịp vào những dịp lễ đặc biệt như Valentine, Noel, Tết...Biến thái tạm gọi là "yêu dịch vụ" mang tính tạm thời và cực kỳ thần tốc cũng mau chóng xuất hiện.Đây là trích dẫn một trong những thông báo tuyển người yêu được đăng nhan nhản trên mạng:“* Điều kiện:+ Nam, sức khoẻ đầy đủ, không bị khiếm khuyết gì hết á, không nói lắp, nói ngọng (Đẹp trai là một thế mạnh)+ Tuổi: trên 18 (không là dễ bị bóc lịch vì dzụ dzỗ trẻ vị thành niên).Cách đây vài năm, báo chí đề cập tới chuyện hôn trong lớp học và chụp ảnh, quay clip tung lên mạng như một hiện tượng đáng báo động.Đến giờ, việc các cô bé cậu bé vẫn còn quàng khăn đỏ hồn nhiên hôn nhau trong lớp đã không còn là chuyện hiếm.Thậm chí, những chiêu thức bày tỏ tình cảm nơi công cộng đó còn được cổ vũ tán thưởng bằng tiếng vỗ tay rào rào của các học sinh khác.Khi được hỏi, một nữ sinh hồn nhiên chia sẻ, nhiều bạn vẫn thường làm thế trong lớp học. "Đôi nào mà cứ bí rì rì, không dám hôn nhau mới là đối tượng bị soi và trêu chọc", cô bé cho biết.Cá biệt, có teen còn viết tên người yêu lên ngực rồi chụp ảnh khoe lên mạng nhằm tôn vinh bạn trai của mình."Chủ nhân" của nó cho rằng: các kiểu bày tỏ tình cảm thông thường đã được dùng hết, thế nên chiêu thức này trở nên mới lạ, độc đáo và hấp dẫn. Còn chụp hình khoe trên blog chỉ đơn giản là khoe cái chữ để bạn trai được mát mặt với thiên hạ chứ không hề cố tình khoe…ngực!Một kiểu "chơi trội" không mới nhưng hiệu ứng đến nay vẫn... dài dài là khoe chuyện tình trên blog.Nhiều "thiên tình sử" đang được rao ầm ĩ trên mạng. Thế nhưng, mục đích không phải là chia sẻ, tâm sự mà chỉ là chiêu thức “câu view” hết sức thô thiển.Nếu chỉ là nói chuyện cưa cẩm, hay những kỉ niệm vui buồn của các bạn thì không có gì đáng bàn.Đằng này, những chuyện nhạy cảm cũng được đem ra phơi bày, rao bán từng chi tiết. Thậm chí, chuyện "lần đầu tiên làm chuyện đó" cũng được miêu tả tường tận từng li từng từng tí.Dưới câu chuyện được viết trên blog của một "teen girl" 18 tuổi - rất không tiện trích dẫn ra đây - có rất nhiều "comment" (bình luận) trái chiều. Phần lớn là tán thưởng, thích thú, nhưng cũng có người bày tỏ sự bức xúc: “Thậtngu ngốc, không ngờ giới trẻ 9X bây giờ..., thấy ớn lạnh thật".Còn blog củamột anh chàng khác thì đưa "tâm sự của một chàng trai sát gái”, ba hoa về những chiến tích hạ gục các cô nàng 9X.Theo nhìn nhận của anh chàng, "ở nhà, bố mẹ họ cũng hoàn toàn yên tâm về con gái trước sự kèm cặp sát sao của mình, trước sự đúng giờ, trước việc học hành chăm chỉ của con gái mà không thể nào ngờ được con gái của mình lại có thể tìm thú vui trong chốn nhà nghỉ.Anh chàng cũng "bóc mẽ" và tỏ ra hiểu biết khi cho rằng: từ khi loại thuốc phá thai có tên Mife và Misoprostol xuất hiện, đã trở nên phổ biến cho nhiều teen nữ “trót dại”. Và thay vì sống có trách nhiệm hơn với chính mình, họ lại ỉ i rằng “có thuốc phá rồi, sợ gì!” để ngày càng bừa bãi trong quan hệ.Mới đây, trên một số diễn đàn cũng đã xảy ra "chiến tranh" giữa các thế hệ 8x, 9x, thậm chí là... 10x xung quanh chuyện yêu thế nào là đúng, yêu thế nào là hay.Một đại diện của 9X dùng lời lẽ quá tiêu cực, có sắc thái chửi bới, lăng mạ nhiều hơn: "Lúa già bày đặt lên lớp lúa non, thế thì để lúa non dạy dỗ lại cho lúa già".Thậm chí, 9x này còn sử dụng lối so sánh đến mức không thể chấp nhận được: "Các em mới mặc underwear nhãy vui vui thôi thì các chị la làng lên như cái gì to tát lắm, thế các chị cùng các anh iu của các chị trần truồng... trên giường sao lại không nói gì, người ta bảo các anh chị quay clip sex, thế dance sex và have sex... cái nào đẳng cấp hơn?!".Chưa hết, "chiến sự" lại tiếp tục bùng nổ giữa 9x và... 10x. Sau bài "9x dạy dỗ 10x" thì một teen 10x xưng là du học sinh Nhật cũng không chịu kém cạnh khi lên tiếng "9x bị 10x dạy dỗ" với những luận điểm như sau:"Anh chị sinh ra trước tụi em có vài năm, anh chị lại lên mặt, nói tụi em là con nít mà bày đặt yêu đương. Dạ, em xin thưa, tụi em yêu thì rất là ロマンティック đấy, tụi em thích ai là nắm tay rồi hun ngay này, đứa nào dám động vào người yêu là "tẩn" ngay, rồi còn thề non hẹn biển "lớn lên tớ cưới cậu" một cách chắc chắn và đầy trách nhiệm. Chứ ai như mấy anh chị, yêu nhau mà phone này, rồi text message, đi ăn uống, đi club nữa chứ, yêu đương cái kiểu của hồi xữa hồi xưa...Mà các anh chị 9x nói ra mà không biết nhục hay sao ấy, tưởng chửi tụi em vì nghĩ tụi em là con nít con nôi, không biết yêu, nhưng nếu nói toạc ra thì tại vì anh chị 9x ghen + tức vì bị 10x tụi em tự tin đấy. Rồi còn nữa, khi bị thất tình, tui em ăn uống cho đẫy rồi đi ngủ cho khỏe để đỡ phải nhớ về một mối tình, như vậy không phải hay sao? Như thế không đỡ phí hơi hơn anh chị 9x sao? Thế mà bị anh chị 9x kêu là không tỉnh táo đấy. Ai như các anh chị, thất tình gì mà lấy lưỡi lam rạch tay rạch chân cho để lại sẹo".Nhiều người đặt ra nghi vấn rằng đây là bài viết của người lớn, nhưng cũng không ít người khẳng định đây chính xác là tác phẩm của 10X thực thụ.