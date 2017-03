Ham muốn của quý bà hồi xuân

Ở độ tuổi ngoài tứ tuần, chị Nguyệt (Tây Hồ, Hà Nội) trông vẫn cuốn hút với vẻ bề ngoài cân đối, mái tóc uốn xoăn, cách nói chuyện điềm đạm. Chị ly hôn 10 năm trước vì không thể tha thứ chuyện ngoại tình của chồng. Từ đó đến nay, những khát khao đàn bà đôi khi trỗi dậy nhưng chị thường cố kìm nén, quên đi bằng sự bận rộn trong công việc và chăm sóc, nuôi dạy các con.



"Vậy mà không hiểu sao, gần đây, trong lòng tôi rất hay nghĩ tới 'chuyện ấy'. Tôi đã cố gạt đi mà không được. Có lúc, niềm khao khát mạnh tới nỗi, tôi thoáng nghĩ tới việc cặp với một ai đó. Nhưng tôi không thể làm thế. Các con tôi sẽ thế nào nếu phát hiện. Mọi người sẽ nghĩ về tôi ra sao?", chị Nguyệt tâm sự.



Và rồi, trong một lần đi công tác nước ngoài, nhìn thấy những đồ chơi tình dục dành cho phụ nữ trưng bày trong một cửa hàng cho người lớn, chị bỗng thấy tim đập mạnh. Nán lại giây lát, chị quyết định mua một dụng cụ giả.



"Có thể ai đó biết sẽ nghĩ tôi không ra gì, nhưng đó là cách duy nhất giúp tôi lúc này. Tôi không muốn bị dày vò quá nhiều vì cảm giác thiếu thốn, khát khao mà không thể thỏa mãn. Tôi cũng không muốn có chuyện gì đó ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên hiện tại của mình và các con", chị chia sẻ.



Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng phòng khám sản phụ khoa và tư vấn sức khỏe tình dục Trung tâm y khoa Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), trường hợp những phụ nữ ở tuổi trung niên, thậm chí đã bước qua giai đoạn mãn kinh, bỗng lại rạo rực khát khao chuyện chăn gối và nhu cầu được thỏa mãn mãnh liệt là không hiếm. Thực tế, chuyện phụ nữ 50-60 tuổi vẫn còn ham muốn và hoạt động tình dục là chuyện bình thường. Tuy nhiên, do cách nghĩ áp đặt của xã hội rằng phụ nữ tuổi này thì không thể và không nên "yêu" nên nhiều người thường cố át đi.



Theo bác sĩ, một nghiên cứu trên thế giới cho thấy, libido (ham muốn) của phụ nữ và nam giới có sự khác nhau qua từng giai đoạn. Ở độ 18-20 tuổi, nam giới có nhu cầu tình dục cao gấp 3 lần nữ. Nhưng khi 40 tuổi trở lên, nhu cầu này ở nam giới đi xuống trong khi phụ nữ lại cao hơn. Chính vì vậy chuyện hồi xuân ở phụ nữ không phải là huyền thoại.



Theo bác sĩ Kim Dung, từ trước tới nay người ta hay đánh đồng giữa mãn kinh hay tiền mãn kinh với suy giảm ham muốn ở nữ giới. Nhưng hiện tượng mãn kinh thực ra không liên quan đến ham muốn của phụ nữ, đó chỉ là khi lượng nội tiết tố nữ estrogen giảm đi gây ra những hiện tượng như bị khô âm đạo... Chị em khi bị khô hạn mà bạn tình không biết cách khơi gợi, chuyện “yêu” gây đau đớn sẽ khiến họ ám ảnh và ngại làm lại, chứ không phải vì hết ham muốn.



Nhiều khi, vì sự cố kìm nén của người phụ nữ, sự thiếu tâm lý của bạn đời nên nhiều người rơi vào bi kịch khi bước vào giai đoạn hồi xuân.



Trường hợp chị Thoa, trưởng phòng một công ty về may mặc tại Hà Nội là một điển hình.



Sau gần 20 năm kết hôn, cuộc sống vợ chồng chị Thoa đã ít nhiều rơi vào lối mòn nhàm chán và mối quan tâm chung của cả hai chủ yếu là con cái. Các con đều đã lớn nên chị Thoa có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Chị lại thích các cuốn tiểu thuyết lãng mạn như thời 20, thích những bộ đồ đẹp, gợi cảm và quan tâm hơn tới "chuyện ấy". Trong khi đó, chồng chị - vì quá bận rộn trên con đường thăng tiến và sức khỏe suy giảm phần nào, lại không mấy mặn mà với chuyện chăn gối nữa.



Mọi việc cứ trôi qua lặng lẽ nếu như không có lần chị Thoa đi công tác và "sét đánh" với một anh chàng chung đoàn kém mình mấy tuổi. "Tôi như con thiêu thân lao vào cuộc tình với người đàn ông rất biết cách chiều chuộng mình. Anh ta như dòng nước tưới mát cả tâm hồn và thể xác đang khô héo vì bị lãng quên của tôi. Tôi thấy mình tươi trẻ lại", chị Thoa kể.



Nhưng, sự thay đổi này của chị lớn tới mức ai ở gần chị cũng nhận ra, kể cả ông xã. Mối quan hệ ngoài luồng bị phát hiện đi liền với nguy cơ gia đình có thể tan vỡ.



Chuyên gia sức khỏe sinh sản và tình dục Đào Xuân Dũng cho biết, hồi xuân là hiện tượng người phụ nữ ở tuổi mãn kinh như được tiếp thêm sức mạnh mới, ham muốn tình dục bỗng nhiên trỗi dậy và còn mạnh mẽ hơn cả thời trẻ. "Khi đó, họ có thể cảm thấy cuộc sống thảnh thơi hơn, lo toan cho con cái giảm bớt, không lo lắng về việc mang thai ngoài ý muốn, tự tin vì đã có nhiều kinh nghiệm sống...", ông lý giải nguyên do khiến không ít phụ nữ sau tuổi 40 ham muốn cao hơn và dễ thăng hoa hơn.



Bác sĩ Dũng cho biết, hiện tượng hồi xuân được giải thích theo 2 quan điểm sinh học:



Thứ nhất, estrogen có tác dụng trong hưng phấn tình dục nhưng testosterone do tuyến thượng thận tiết ra mới có ảnh hưởng chính đến dục năng. Đến tuổi mãn kinh, nồng độ testosterone cũng giảm nhưng không nhiều như estrogen nên tạo ra sự chênh lệch lớn khiến cho dục năng phụ nữ lại tăng lên sau mãn kinh.



Thứ hai là, tiến trình tiền mãn kinh có một giai đoạn giảm progesterone và tăng estrogen. Sự rối loạn này gây nhiều triệu chứng khó chịu nhưng một số trường hợp tăng estrogen lại tạo cảm giác dễ chịu, tinh thần trẻ trung và điều quan trọng nhất là tăng ham muốn tình dục.



Theo chuyên gia, hồi xuân là một món quà kỳ diệu của tạo hóa dành cho người phụ nữ, nên chị em chớ tìm cách kìm nén hay có cảm giác xấu hổ về nó. Hãy gạt bỏ định kiến coi tuổi trung niên là không cần quan tâm đến tình dục để giữ cho tâm hồn trẻ trung.



Bác sĩ cho rằng, trong giai đoạn này, nếu có dấu hiệu âm đạo khô gây khó khăn cho quan hệ tình dục, chị em càng không nên chấm dứt hoàn toàn chuyện chăn gối vì làm như vậy càng giảm bài tiết dịch nhờn và độ chun giãn. Có thể dùng thuốc bôi trơn có chứa hoóc môn estrogen dạng gel hay dạng viên nang cho mỗi lần giao hợp, để giảm hiện tương khô và teo niêm mạc âm đạo.



Ngoài ra, để tránh sự lệch pha hay những bi kịch không đáng có trong giai đoạn này, vợ chồng cần sự săn sóc nhau và tạo cơ hội khơi dậy cảm xúc tình dục, có khi hơn cả tuổi trẻ. Quan hệ tình dục cần duy trì ở mức độ thích hợp với cả hai người. Sự chia sẻ chân thành về cảm xúc và nhu cầu tình dục còn cần thiết hơn vào tuổi này (vì có thể có sự khác biệt), sự dồn nén về tâm lý (những bực bội hay mong muốn không được nói ra, phải chịu đựng) kéo dài có hại cho sức khỏe.



Nếu ham muốn tăng nhưng lại gặp vấn đề về "khô hạn", chị em có thể sử dụng liệu pháp hoóc môn thay thế dưới sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Và đừng quên chăm sóc sức khỏe bản thân bằng cách có lối sống tích cực, ăn uống hợp lý nhiều rau quả, ít thịt, vận động thường xuyên, giảm stress, tâm trí thanh thản...





Theo Vương Linh (VnExpress)