Hạn chế có thai ở phụ nữ bị động kinh

Tỉ lệ người Việt Nam bị động kinh khoảng 0,5% đến 1%. Có hai loại động kinh: Động kinh cơn lớn là co giật toàn thân, mất ý thức, diễn ra trong vài phút. Động kinh cơn nhỏ thì vô ý thức thoáng qua, đờ người, không co giật. Có hai nguyên nhân dẫn đến động kinh: nguyên phát và thứ phát. Nguyên phát do yếu tố di truyền hoặc cấu tạo của hệ thần kinh, phần lớn xảy ra ở tuổi 7-14. Thứ phát do chấn thương sọ não hoặc các bệnh liên quan đến não, nghiện rượu, ngộ độc. Người động kinh phải uống thuốc kháng động kinh liên tục và vẫn có khả năng học tập, làm việc như người bình thường. Thầy thuốc nhân dân-BS LƯƠNG HỮU THÔNG,

nguyên Phó Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 2