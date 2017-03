Hạnh phúc ra đi khi ta hớ hênh không cài cửa

Trần Thị Tâm Nhàn

chuyên gia tâm lý trung tâm tư vấn tâm lý Hồn Việt

Theo SGTT



Vì vậy, việc gìn giữ gia đình hạnh phúc ấm êm là một vấn đề không dễ dàng nếu không có sự cảm thông chia sẻ của chồng.Những năm gần đây, số lượng các cặp vợ chồng có nhu cầu tham vấn về hôn nhân gia đình ngày càng tăng. Điều đó cho thấy, có nhiều bức xúc và khó khăn trong việc làm thế nào để gìn giữ hạnh phúc gia đình.Đây là vấn đề không của riêng các bà các cô, mà các ông cũng hết sức quan tâm. Nhất là trong thời buổi vai trò của người phụ nữ được tôn vinh, thực hiện quyền bình đẳng giới. Vậy gìn giữ hạnh phúc gia đình là trách nhiệm của ai? Người phụ nữ đóng vai trò như thế nào trong việc bảo vệ hạnh phúc đó? Còn đàn ông, họ góp phần thế nào trong vai trò trụ cột của mình?Trong các cuộc tham vấn cho thân chủ – đa số là các bà vợ, tôi bắt gặp rất nhiều luồng suy nghĩ về việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Suy nghĩ thứ nhất cho rằng người vợ phải biết luôn làm mới mình, nhận ra điểm yếu của bản thân để khắc phục và phát huy những điểm mạnh vốn có như việc thay đổi tính cách cho phù hợp với chồng, lịch lãm trong hành xử. Phải biết dung hoà giữa công việc ngoài xã hội và gia đình, thể hiện là một người phụ nữ công dung ngôn hạnh. Nếu người chồng ngoại tình là do người vợ không biết cách chăm sóc, yêu thương… Cách nghĩ này xem ra đòi hỏi người vợ phải hy sinh, luôn tự đặt cho mình yêu cầu cao về bổn phận. Đến một lúc nào đó bản thân họ sẽ cảm thấy mệt mỏi, bất công và dần dẫn đến xung đột đòi sự công bằng, nếu không họ sẽ sống trong sự cam chịu, đầy uất ức, rồi một ngày họ nhận ra toàn bộ sự bất hợp lý trong mối quan hệ vợ chồng, một sự tủi hờn chen lẫn cảm giác muốn nổi loạn… chuyện gì đến sẽ đến.Một nữ thân chủ đã khóc rất nhiều chia sẻ, tôi tốt nghiệp hai bằng đại học ngoại ngữ, lấy chồng sinh hai đứa con thì nghe lời chồng ở nhà chăm sóc chồng con, tôi chu toàn tất cả chuyện chăm sóc dạy dỗ con cái cho anh yên tâm công tác, mười mấy năm cam chịu như thế, một ngày tôi nhận ra sự vô lý của chồng trong đối xử, sự bất công của anh khi ngang nhiên ngoại tình mà không coi tôi ra gì, tôi đau đớn nhận ra rằng: cho dù sự hy sinh của mình có nhiều đến đâu, mà không khẳng định được giá trị và vị thế của mình trong gia đình, ngoài xã hội, thì cũng không được chồng thấu hiểu và thừa nhận. Cảm giác trắng tay khi bị chồng phản bội làm tôi đau đớn đến căm hận.Nhiều người phụ nữ hỏi tôi rằng: có cách nào làm cho chồng ghen ngược vì sợ mất vợ không? nghe có vẻ thách thức đây. Tôi nghĩ phụ nữ hiện đại ngày nay đầy tài năng và trí tuệ, không thua kém nam giới về địa vị xã hội, biết chăm sóc bản thân… Sự quyến rũ của tuổi tác, sức hấp dẫn của trí tuệ và tài năng sẽ làm hình ảnh người phụ nữ lung linh trong mắt đối tác, mối quan hệ rộng ngoài xã hội làm cho người phụ nữ đầy tự tin, vì thế có rất nhiều “cạm bẫy tình” ở bên ngoài gia đình, nếu không vững vàng, người phụ nữ rất dễ sa ngã khi chồng không quan tâm chia sẻ đúng mức.Cái tài tình của người vợ là làm sao xác định ranh giới giữa việc khơi gợi sự ghen tuông ở chồng để anh ấy chú ý đến mình nhiều hơn và anh ấy phải biết gìn giữ gia đình, để không mất vợ – với việc không sa đà vào lối khiêu khích chồng quá đáng. Cách này nếu dùng đúng chỉ định rất có tác dụng, một thân chủ chia sẻ: “Sau nhiều ngày buồn lòng vì chồng thiếu quan tâm, tôi nhắn tin cho chồng rằng: “Người ta thường không biết mình có gì quý giá cho đến khi mất nó…” sau tin nhắn là cuộc gọi ngay lập tức của chồng với tất cả sự ấm áp pha lẫn cuống cuồng hốt hoảng, và từ đó chồng luôn nhớ rằng mình có một người vợ, cũng nhạy cảm, lãng mạn cần yêu thương chia sẻ.Vậy giữ gìn hạnh phúc gia đình không chỉ là vấn đề của riêng vợ hoặc chồng, “ai phải giữ ai” mà phải xuất phát từ cả hai phía. Không ai giữ ta tốt hơn ta giữ gìn chính mình, điều này liên quan đến hệ thống giá trị của mỗi cá nhân, tuỳ theo quan niệm sống, ý thức giá trị và phẩm hạnh của mỗi người, vấn đề danh dự và lòng tự trọng, sự giáo dục và truyền thống gia đình làm nên nhân cách mỗi cá nhân, cái điều mà vì nó người ta không dám làm điều xấu, sự dữ, không thoả hiệp với sự trái đạo lý, những vấn đề của lương tâm và trách nhiệm đạo đức… không “nhúng chàm” để bôi nhọ chính mình. Cả hai phải hiểu rõ trách nhiệm, bổn phận của mình đối với gia đình mà mình xây dựng. Biết được giới hạn, điểm dừng để không xảy ra điều đáng tiếc.Hơn hết, mỗi thành viên đều phải biết giá trị của bản thân và của người phối ngẫu. Biết yêu cầu và thoả mãn nhu cầu của người bạn đời. Biết lắng nghe và chia sẻ. Muốn vậy, bản thân của hai người phải có sự thay đổi nhận thức về giới. Đả phá quan niệm trọng nam khinh nữ, người phụ nữ chỉ biết hy sinh, xem đó như là một bổn phận. Còn nam giới thì xem thường phụ nữ, không biết chia sẻ tâm tư, cảm xúc của người bạn đời.Tôi nhớ hoài câu chuyện của một nữ doanh nhân, chị chia sẻ lòng biết ơn của chị với chồng, khi chị do nhiệm vụ công tác phải làm việc xa nhà hơn 200km, trong khi hai con nhỏ chỉ mới vào lớp một, mẹ chồng già yếu, chồng chị vẫn động viên, gánh vác để chị hoàn thành nhiệm vụ suốt hai năm xa nhà, chị kể nỗi đoạn trường mỗi cuối tuần, 9g tối vẫn còn vật vờ ở bến phà chờ qua sông, có khi 12g giờ đêm thứ bảy mới về đến nhà, để khuya 3g sáng chủ nhật phải bươn bả trở lại nơi làm việc, vậy mà vợ chồng họ vẫn tình nghĩa gắn bó, vẫn hạnh phúc mặn nồng, vì tận sâu đáy lòng, họ đang sống cho nhau vì nhau và tự giữ thân mình. Tôi nghĩ trong hoàn cảnh đó có quá nhiều thời gian và cơ hội để mỗi người họ sa ngã, nhưng họ vẫn bên nhau cho đến tận bây giờ. Vậy phải chăng vấn đề là do con người, những ý thức giá trị và danh dự bản thân giúp giữ chính họ trước cám dỗ của bản năng?Trong thời hiện đại, người phụ nữ ngoài việc gia đình, còn phải tham gia vào công việc ngoài xã hội. Vì vậy, việc gìn giữ gia đình hạnh phúc ấm êm là một vấn đề không dễ dàng nếu không có sự cảm thông chia sẻ của chồng.Có một nghiên cứu mới của đại học California về vấn đề cấu trúc não bộ của đàn ông và đàn bà, làm cho chúng ta tự nhận thức lại vấn đề ngoại tình của đàn ông, phải chăng đàn ông ngoại tình là do yếu tố bản năng? việc ham thích cái mới lạ là một khao khát bản năng của giống đực?Nghiên cứu cho rằng 99% cấu tạo não bộ của nam và nữ giống nhau, chỉ 1% khác nhau. Sự khác biệt này quyết định sự nói nhiều ở phụ nữ và háo sắc ở nam giới.Nữ nói khoảng 20.000 từ/ngày, gấp ba lần nam, khi nói sẽ kích thích não tiết ra một chất hoá học khiến người phụ nữ khi nói cảm thấy vui.Nam ít nói hơn phụ nữ do trong bụng mẹ, chịu ảnh hưởng của quá trình hình thành tinh hoàn, tế bào phụ trách giao tiếp và biểu đạt tình cảm hình thành ít hơn so với thai nhi nữ. Vùng phụ trách ý thức tình dục trong não bộ của nam lớn gấp hai lần phụ nữ.Trung bình đàn ông 52 giây nghĩ đến tình dục một lần, nữ chỉ nghĩ đến tình dục một lần/ngày.Nếu nghiên cứu này chứng minh bản chất của giống đực, thì việc tìm hiểu nguy cơ hạnh phúc đổ vỡ sẽ vô cùng dễ hiểu, mà cũng thật khó khăn để xác định rõ lỗi do ai? Nếu chỉ biết chấp nhận như là một sự tất nhiên thì quả là một cuộc sống bất hạnh cho người phụ nữ. Mà điều đó cho thấy rằng hiểu biết nó để cả hai cùng nhận thức đúng, kiểm soát bản thân, tự giữ mình trước những cám dỗ thường tình.Tóm lại, giữ gìn hạnh phúc gia đình không là trách nhiệm của riêng chồng hoặc vợ, mà bản thân mỗi người phải có ý thức gìn giữ. Đó cũng là một bước mới trong suy nghĩ về vai trò của người phụ nữ trong gia đình: từ nhẫn nhục hy sinh, cam chịu thiệt thòi đến khẳng định vị thế và giá trị được tôn trọng, bình đẳng trong quan hệ hôn nhân.Hạnh phúc sẽ đến, đi vào lúc nào ta khó thể biết được, nó sẽ ra đi với những ai hớ hênh không cài cửa. Đừng tạo cơ hội để đánh mất hạnh phúc của chính mình.