Háo hức lên kế hoạch cho Ngày tình yêu

Được bạn bè đồng nghiệp trìu mến đặt biệt danh là "ca sĩ Quang Dũng 2" vì sở hữu giọng hát khá hay, anh Tùng (quận Tân Bình, TP HCM) cho biết, dịp Valentine này anh đã tự sáng tác và hát một ca khúc trữ tình làm quà tặng người yêu. Chàng trai hy vọng đoạn clip dài gần 4 phút với cảnh anh cầm đàn ghi ta hát ca xen vào là những hình ảnh dễ thương của hai người sẽ làm "người yêu bé nhỏ" vui.







Hoa và nến xếp hình trái tim, món quà ý nghĩa cho ngày Valentine. Ảnh: chucmungsinhnhat.vn.

Hoa và nến xếp hình trái tim, món quà ý nghĩa cho ngày Valentine. Ảnh: chucmungsinhnhat.vn.

Theo Thi Trân (VNE)



Phải mất hơn một tuần tự phối nhạc, tìm ý tưởng, chọn địa điểm quay clip cũng như xử lý kỹ thuật, anh Tùng chia sẻ: "Lần đầu tiên làm nên mình lúng túng quá. Cũng may có mấy người bạn tận tình giúp đỡ. Hy vọng cô ấy sẽ vui khi nhận được món quà 'cây nhà lá vườn' của mình".Anh cho biết, hiện giờ mọi công đoạn đã hoàn tất, phần còn lại là nghĩ ra một "bối cảnh" thật lãng mạn để tặng món quà đặc biệt này đến tay người yêu. Sau khi tham khảo trên mạng và nhờ bạn bè tư vấn, Tùng quyết định sẽ giữ bí mật này cho đến phút cuối để nàng bất ngờ. "Hai đứa sẽ đi ăn uống ở đâu đó rồi mình sẽ tặng chiếc đĩa này gói trong hộp quà hoặc trước đó lén cài clip vào máy tính riêng của cô ấy", chàng trai 28 tuổi cười tươi bật mí.Dù còn hơn 10 ngày nữa mới đến lễ tình yêu, song không khí chuẩn bị khá nhộn nhịp với các cặp tình nhân hoặc vợ chồng trẻ. Với những anh chàng "truyền thống" cho biết sẽ tặng một bó hoa hồng hay socola rồi mời người yêu đi ăn đâu đó, trong khi một số chàng "phá cách" lại muốn tạo bất ngờ cho nàng bằng những chiêu trò "không đụng hàng".Cưới vợ được hơn 6 tháng, anh Trường (quận Bình Thạnh) cho biết, thời còn yêu, vào dịp lễ tình nhân hai người thường rủ nhau đi chơi hoặc ăn uống đâu đó. Năm nay anh muốn phá cách một chút để nàng bất ngờ. "Nhưng để bà xã hồi hộp, mình sẽ giả vờ đi công tác đúng vào ngày 14/2. Đến hôm đó khi nàng đi làm về sẽ thấy một trái tim lớn xếp bằng cả trăm đóa hoa hồng trong phòng ngủ...nghĩ tới khuôn mặt nàng lúc đó mình thấy vui vui".Còn anh Hùng (quận 10, TP HCM) cho biết, vì đang trong giai đoạn "tình trong như đã mặt ngoài còn e" với một nữ sinh trường Đại học Kinh tế TP HCM nên anh dự định nhân cơ hội này sẽ tặng nàng một bài hát "thay lời yêu thương" qua tổng đài 1080. "Tối Valentine sẽ mời cô ấy đi uống cà phê ở một quán thật đẹp. Trong lúc đó thì nàng sẽ nhận được bài hát mình tặng từ tổng đài. Hy vọng mọi chuyện đều diễn ra như dự kiến", chàng trai bộc bạch.Từ sau Tết đến nay, trên các diễn đàn, facebook, blog, cư dân mạng cũng xôn xao bàn tán về kế hoạch cho ngày lễ ngọt ngào nhất trong năm đang đến rất gần. Mỗi người một mối quan tâm, ai đã có tình yêu thì tham khảo ý kiến cách làm quà tặng, thiệp hoặc lùng hàng độc ý nghĩa để tặng người yêu, trong khi những thành viên "hội ế" bàn thảo xung quanh buổi offline đón Valentine cùng nhau.Lê Tâm (nick name Meocon), ban điều hành diễn đàn hội độc thân Sài Gòn có trên 7.000 thành viên cho biết, ngày Valentine năm nay trùng với sinh nhật lần thứ 3 của hội nên mọi người đang lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc offline lớn nhất từ trước đến giờ."Các thành viên sẽ cùng nhau thắp nến sinh nhật, tham gia những tiết mục ca múa, dancing sôi động cũng như tham gia các trò chơi ghép đôi vui nhộn. Hôm đó cũng có những cuộc thi, rút thăm may nắm với phần thưởng có giá trị", Lê Tâm cho biết.