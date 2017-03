Hầu hết phụ nữ "lên giường" không phải vì sex!

Lời thú nhận gây sốc

"Thành thật mà nói, tôi chỉ ngủ với anh ấy theo phép lịch sự thôi". Lời thú nhận của một cô gái hóa ra lại đúng với rất nhiều phụ nữ, khi mà họ đồng ý "lên giường" với bạn đời chủ yếu vì những lý do không hề lãng mạn.

Có lẽ cánh đàn ông sẽ có chút sốc, thậm chí thất vọng với lời thú nhận này. Nhưng họ không nên như vậy. Tất cả chúng ta đều được rao giảng bằng một lý thuyết rằng đàn ông và đàn bà "yêu" nhau vì họ bị cuốn hút thể chất vào nhau, hoặc trong một mối quan hệ lâu dài, là sự ngưỡng mộ.

Bất cứ thiếu nữ đến tuổi trưởng thành nào cũng hiểu rõ sự phi lý của lời đồn này, và cuối cùng, đã có nghiên cứu chứng minh cho điều đó.

Tại sao phụ nữ làm chuyện ấy

Trong cuốn sách Why Women Have Sex (Tại sao phụ nữ làm chuyện ấy), 1.000 cô gái đã được phỏng vấn về những lý do thực sự khiến họ nói "có" với tình dục, trong khi họ có thể nói "không". Hóa ra, đứng đầu danh sách lý do này là: vì buồn tẻ, vì muốn được quý mến và... để xua tan cơn đau đầu.

Tờ Daily Mail cho biết, với hầu hết phụ nữ, cảm giác thèm muốn khát khao bạn tình đứng rất thấp trong danh sách các lý do, đôi khi còn dưới cả việc "để giữ chân anh ấy" hay "để anh ấy ngậm miệng lại" hoặc thậm chí "để vui vẻ".

Nếu được lựa chọn, các cô gái thích những anh chàng cao ráo với đường nét cân xứng và giọng nói trầm. Tuy nhiên, khi các anh chàng thiếu những đặc điểm này, hoặc khi tình cảm dạt dào đã thoái trào, lý do để dẫn đến cuộc "yêu" trở nên thế tục hơn nhiều, hoặc thậm chí có tính hàm lợi, như "vì anh ấy sẽ đi đổ rác" hoặc "vì anh ấy sẽ đưa tôi đi ăn".

Phát hiện quan trọng

Phát hiện quan trọng của cuốn sách là đàn ông, ở mức độ nào đó, bị hấp dẫn về thể chất với hầu hết phụ nữ, tuy nhiên, phụ nữ lại nguội lạnh cảm hứng tình dục với hầu hết đàn ông. Nói cách khác, sự đáp ứng tình dục ở phụ nữ là một tổ hợp của nhiều sự lứa hẹn, nhu cầu và cảm xúc tạp nham.

Có thể trong thủa mới yêu, sự gia tăng các hoóc môn đã khiến các cô gái bị lôi cuốn bởi bạn tình, nhưng khi mối quan hệ đã lâu dài, động lực để các cô gái làm "chuyện ấy" chỉ là để duy trì sợi dây tình cảm.

Theo CAP/ANTĐ