Hãy nhìn chúng tôi như người bình thường!

Ông Nguyễn Đình Thuận, giám đốc một công ty, là MSM cho rằng sự phân biệt, kỳ thị của xã hội đối với người MSM vô tình đã đẩy họ vào bóng đêm, đó là nguyên nhân làm gia tăng nhiễm HIV và một số bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, chưa kể họ thiếu thông tin hỗ trợ về sức khỏe, can thiệp các bệnh tình dục. Ông Thuận kiến nghị xã hội cần nhìn thiện cảm, nhân văn hơn và nhìn vào những đóng góp của các MSM (giới nghệ sĩ, thời trang…) cho xã hội chứ đừng nhìn cách ăn mặc, đi đứng mà đánh giá là phiến diện và thiếu công bằng…

Hầu hết các MSM tham dự hội nghị đồng quan điểm như trên, ngoài ra họ kêu gọi các trung tâm giải trí, quán bar, nhà hàng, khách sạn… hãy xem bao cao su như một cây kẹo “chewing gum”. Đảm bảo 100% những nơi này có đặt bao cao su, gen bôi trơn, tài liệu tuyên truyền HIV. Sự có mặt bao cao su không đồng nghĩa với mại dâm mà là phòng chống các bệnh truyền nhiễm, đảm bảo không lây lan cho cộng đồng. “Tuy nhiên, trước tiên chúng ta phải sống tốt, chấp hành pháp luật và đóng góp cho xã hội, như vậy cộng đồng mới có thể dang tay đón nhận chúng ta như một người bình thường” - một MSM hiện là giảng viên trường ĐH nói.

TS-BS Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống AIDS TP.HCM, cho rằng qua giám sát nhiều năm cho thấy sau người tiêm chích ma túy, gái mại dâm thì MSM đứng hàng thứ ba về nguy cơ nhiễm HIV cao. Sự lây nhiễm HIV trong MSM đang có nguy cơ gia tăng do họ quan hệ không dùng bao sao su, quan hệ với nhiều đối tượng (nam lẫn nữ).

Bà Nguyễn Thị Huệ, Văn phòng Ủy ban Phòng chống AIDS TP.HCM, ước tính tại TP.HCM có gần 20.000 người MSM. Nghiên cứu do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế chủ trì trên bảy tỉnh, thành phố cho thấy có 59% MSM có bán dâm, trong đó 16% MSM bán dâm nhiễm HIV. Tương tự có 27% MSM bán dâm nghiện ma túy.

DUY TÍNH

* MSM ((Men who have Sex with Men) để chỉ những người nam có quan hệ tình dục với người nam khác.