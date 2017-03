Chính vì cái sự “hèn” ấy mà nhiều lúc chị nghĩ đến chuyện rẽ sang một con đường khác.











Theo Ngân Du (PNO)

Ý nghĩ đó càng thôi thúc hơn sau cuộc gặp gỡ giữa chị với Hoa - cô bạn thời đại học. Hoa may mắn lấy được người chồng thành đạt, giỏi giang, tạo cho gia đình một cuộc sống sung túc mà không cần vợ phải bon chen ngoài xã hội. Hoa chỉ việc đi mua sắm, ăn mặc đẹp và nấu những bữa cơm ngon đón đợi chồng về.Từ ngưỡng mộ Hoa giỏi… “bắt chồng”, chị ngầm so sánh mà tủi thân. Chồng chị không có chí tiến thủ. Anh an phận với chân nhân viên nhập liệu - một công việc khó bề thăng tiến, trong khi nhu cầu, vật giá ngày càng tăng, nhất là từ khi bé Bi chào đời, tằn tiện mấy gia đình vẫn thiếu trước hụt sau. Như một sự “bù trừ” của tạo hóa, anh rất yêu chiều vợ, cởi chiếc áo công việc là anh “một đường thẳng” chạy về nhà, chờ vợ sai bảo lặt vặt.Sóng gió thực sự nổi lên vào ngày chị nhận được quyết định thăng chức. Về khoe với chồng, câu trước chị hồ hởi “từ rày, lương em cao lắm”, câu sau đã dấm dẳng chuyện muốn anh nghỉ việc, ở nhà thay chị lo cho con. Anh quyết liệt không chịu từ bỏ công việc. Thương vợ, vì sự nghiệp của vợ, anh định hứa sẽ thu xếp giúp vợ nhiều hơn chuyện cửa nhà, con cái thì bị chị chặn ngang: “Anh làm một tháng đâu bằng em ráng một tuần”. Anh nghe mà nghẹn đắng. Chị không tha, càng cay nghiệt hơn: “Không có em, chỗ làm đó có đủ nuôi sống bản thân anh?”. Anh nhìn chị. Lần đầu tiên, chị thấy mặt anh đỏ bừng vì giận. Cái nư chưa đã, chị tiếp tục hất mặt thách thức. Anh ném mạnh điếu thuốc, bỏ đi.Vẫn giữ lời… tự hứa của mình, anh cố gắng tròn vai người đàn ông của gia đình sau một ngày mệt nhoài ở công ty với nhiệm vụ đưa đón con đi học, cơm nước, bếp núc, giặt giũ… Lắm khi chị về trễ, đã thấy nhà cửa tinh tươm, ngăn nắp. Nhưng chị vẫn không hài lòng. Chị nghĩ, thời buổi này, đàn ông phải biết mang thật nhiều tiền về cho vợ, chứ “bon chen” việc nhà là hèn, là không đáng mặt. Chị coi thường đồng lương ít ỏi của chồng, trở nên khó chịu, hay cằn nhằn và vô cớ trút giận lên anh những chuyện không đâu. Anh chọn cách im lặng, nhịn, đợi vợ nguôi ngoai mới nhẹ nhàng khuyên lơn, phân tích. Thái độ đó của anh càng khiến chị bực dọc, đôi ba lần trách anh nhu nhược, hèn, khác hẳn những đối tác nam đầy quyết đoán, bản lĩnh mà chị được tiếp xúc. Có lần, tỉnh giấc giữa đêm, thấy chồng còn cọc cạch bên máy tính, chị không kìm được, cười khẩy: “Việc ra việc, ngồi cong cả lưng để nhận mấy đồng bạc lẻ, chi mệt vậy! Chồng cái Hoa bạn em, một giờ đồng hồ có thể kiếm bạc triệu, vợ con chỉ lo nghĩ cách tiêu xài sao cho hết thôi”. Tiếng anh quẳng vào bóng đêm: “Em để anh yên”. Chị vu vơ: “Giỏi thì bằng được một góc của người ta đi”. Anh tắt máy tính, bỏ ra sân. Chị nằm trên giường, thấy chán ngán, đầu óc luẩn quẩn ý nghĩ mình còn phải chịu đựng cái sự hèn của chồng đến bao lâu?Sáng ra, chị hẹn gặp cô bạn thân là luật sư để trút bầu tâm sự. Bạn huyên thuyên kể về phiên ly hôn vừa tham gia bào chữa. “Ông chồng tệ quá. Ỷ kiếm tiền giỏi nên không coi vợ ra gì. Vợ xin đi làm thì không cho, còn ở nhà thì cứ say lên là chửi vợ ăn bám”. Bạn nói, cái hèn của ông ta trong tư cách một người đàn ông, một người chồng còn là việc “ổng ngang nhiên đưa người tình về nhà, bắt vợ cơm nước phục dịch như một cô giúp việc, làm không vừa ý là ông ta đánh tả tơi. Tệ hơn, mỗi ngày, ông chỉ phát cho vợ một khoản tiền nhất định để chợ búa, mua sắm. Đàn ông thế có tệ không? May mà tòa cho cô vợ ly hôn, thoát khỏi gã chồng hèn” - bạn kết luận.Ngồi nghe chuyện, chị đặc biệt để ý đến chữ “hèn” của bạn khi nhấn mạnh trách nhiệm, sự tôn trọng, thương yêu, cách ứng xử của người chồng đối với vợ con hơn là nghĩa vụ phải đóng góp kinh tế trong gia đình. Bạn quả quyết: “Ai chịu khó đều có thể kiếm được tiền, nhưng thời buổi này, kiếm được một người chồng đúng nghĩa, biết yêu chiều, quan tâm, chia sẻ với vợ mới là điều khó”…Bần thần suốt cả chặng đường về, chị tự hỏi, chị còn cần gì hơn nữa ở chồng? Vừa lúc điện thoại chị reo báo có tin nhắn, của anh: “Anh nhận thêm việc design cho mấy tạp chí, từ nay không để em lo lắng nữa”, chị bỗng bật khóc ngon lành.