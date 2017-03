1. Nhàm chán

Tình yêu nào cũng trải qua những lúc thăng trầm, nhưng sự nhàm chán là “nốt trầm” nguy hiểm nhất sẽ giết chết cảm xúc yêu đương, là dấu hiệu cho thấy những đam mê, háo hức đã không còn. Nếu bạn không thể giữ cho tình cảm hai người luôn tươi mới và hào hứng, rất có thể đã đến lúc rời xa.

2. Cô đơn còn sướng hơn!

Lúc mới yêu hai người luôn muốn được sánh đôi, bện lấy nhau như hình với bóng. Nếu bạn tự nhiên phát hiện bản thân thích ở một mình hơn là quanh quẩn bên cạnh người kia, hãy nghiêm túc “đo” lại nhịp đập con tim hai người nhé!

3. Không biết nửa kia đang làm gì, ở đâu

Hai bạn vẫn còn là một cặp đôi đấy chứ? Trong một tình yêu nghiêm túc, gắn bó, hai người chắc chắn biết phải tìm nhau ở đâu vào bất cứ thời điểm nào, bất kể ngày đêm. Nếu một trong hai bắt đầu lên tiếng đòi hỏi “mảnh trời riêng” theo kiểu khẳng định quyền riêng tư, mong muốn một không gian riêng trong đó không có người kia xuất hiện, đó là dấu hiệu cuộc tình đang đi đến điểm kết thúc.

4. Không muốn nói yêu

Nếu tình yêu của bạn nghiêm túc, nếu trái tim bạn thực sự thuộc về người ấy, không khó để diễn tả những cảm xúc trong tâm hồn. Một người luôn thấy khó hoặc không muốn nói “3 từ đơn giản mà thiêng liêng” tới đối tượng của mình, điều đó có nghĩa anh/cô ta chưa sẵn sàng hoặc không thực lòng muốn trói buộc vào thứ tình cảm bền lâu.

5. Cãi cọ và thù hận

Hai người có thường xuyên cãi cọ và ôm lòng hận đối phương? Những cuộc chiến chẳng đâu vào đâu và cảm giác nặng nề, mệt mỏi chính là dấu hiệu cho thấy tình cảm đang càng lúc càng đi xuống.

6. Đa nghi

Tình yêu không thể tồn tại nếu thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu bạn luôn nghi ngờ mọi hành động của đối phương, có thể phải có một lý do nào đó. Nếu không có lý do, những chất vấn, tra khảo thường xuyên cũng đủ giết chết mối quan hệ hai người. Bạn có 2 lựa chọn: Tìm cho mình lý do thuyết phục để tin, hoặc từ bỏ.

7. Nhớ nhung người cũ

Đừng bắt đầu một mối quan hệ mới khi bạn chưa thể quên bóng hình cũ. Cũng đừng yêu người vẫn còn vương vấn tình xưa. Bạn phải ở tâm thế sẵn sàng khi bước vào một sự khởi đầu mới, điều này đồng nghĩa với không mang những tàn dư của mối tình thất bại trước kia vào mối quan hệ mới chỉ bắt đầu.

8. “Mù tịt” về các mối quan hệ của đối phương

Nếu một người yêu bạn nghiêm túc, họ sẽ rất tự hào được giới thiệu bạn với gia đình, bạn bè. Bạn quen biết những người có ảnh hưởng nhiều nhất tới nửa kia của mình không? Một người quan tâm đến bạn sẽ muốn tìm hiểu về cả những người gần gũi nhất, thân thiết nhất với bạn. Và tất nhiên, họ cũng muốn giới thiệu bạn với những người thân nhất của mình.

