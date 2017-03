"Hiểm hoạ " đến từ người cũ

Trong một câu chuyện của mình, tác giả An Yên đã viết những dòng như thế này “Khi tình yêu chết đi. May mắn thì cả 2 bên chết cùng thời điểm nên nỗi buồn chia đôi. Thường thì chỉ có 1 người thấy được tình yêu chết. Người còn lại đương nhiên, chết đứng vì người kia quyết định ra đi. Nên mới sinh ra những bi kịch tình yêu”.

Bởi thế, đôi khi, tình yêu chỉ chết ở một người, và luôn tồn tại bằng sự hi vọng dẫu quá mong manh ở người còn lại. Chính những mỏi mòn trông đợi và rất nhiều níu kéo trong câm lặng ấy đã khiến người còn lại, khi bước vào cuộc tình mới đã gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.

Sự tự tin đáng sợ

Mai Lâm ( ĐH NT) và người yêu của bạn ấy đã phải trải qua một giai đoạn cực kì khó khăn, chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của người cũ. “Người yêu tớ và chị ấy đã chia tay được hơn một năm.

Theo tớ được biết thì lý do “đường ai nấy đi” là vì hai người không hiểu nhau, chẳng thể thông cảm với nhau để chấp nhận những điều khác biệt. Từ khi yêu tớ, anh ấy cũng ít khi nhắc đến chuyện cũ, nhưng tớ vẫn nhận ra rằng anh ấy chưa thực sự quên được chị ấy.

Mối tình đầu thường chẳng dễ để lãng quên. Tớ hiểu nên chẳng dám trách anh ấy. Đợt vừa rồi, hai đứa tớ cãi nhau một trận to, lý do lãng xẹt nhưng chẳng ai chịu ai, nên “tạm thời” chia tay. Thời gian đó, chị kia thường chủ động rủ người yêu tớ đi chơi, đi ăn, mà động cơ chính chẳng thể nằm ngoài bốn chữ “nối lại tình xưa”.

Anh ấy từ chối đi cùng, đến làm lành với tớ, kể cho tớ nghe tất cả những chuyện đó, và nói rằng tớ mới là người yêu của anh ấy. Thế nhưng, niềm vui ấy cũng không kéo dài lâu khi chị kia gọi điện cho tớ và kín đáo “khiêu chiến”.

Không những vậy, chị ấy còn khiến tớ hoang mang đôi chút vì câu nói “ Giờ em là bạn gái của K. Nhưng ngày mai thì chưa có gì là chắc chắn. Rồi những người yêu nhau sẽ trở về với nhau thôi em ạ”.

Khỏi phải nói, sau khi nghe những lời như thế, tớ thấy giận vô cùng. Tại sao chị ta có thể cho mình sự tự tin thái quá đến như vậy, tại sao có thể khẳng định chắc nịch vào sự trở về của anh K đến như thế...”



Cần sự tỉnh táo và tế nhị khi giải quyết với "người cũ". (ảnh minh họa) Cần sự tỉnh táo và tế nhị khi giải quyết với "người cũ". (ảnh minh họa)

Dọa chết đòi tình

Sinh mạng của chúng ta là do bố mẹ mang lại. Đó là sự thật mà ngay từ nhỏ, chúng ta đều đã được dạy bảo. Ấy vậy mà không phải bạn nào cũng có thể “hấp thụ” được nó. Rất nhiều bạn sẵn sàng mang tính mạng của mình ra mạo hiểm để đổi lấy thứ tình yêu, dù biết nó mãi mãi không thuộc về mình.

Hãy cùng lắng nghe Tùng Còi ( ĐH Kinh doanh kĩ thuật công nghiệp) kể về “tình địch to gan” của bạn ấy “Đó là ex của An, bạn gái tớ. An nói rằng anh chàng đó quá trẻ con, hay hờn dỗi đến mức An không thể chịu đựng được.

Tớ cũng chưa thể tưởng tượng được độ “trẻ con” của anh chàng đó nếu không có việc, chàng ta uống thuốc ngủ tự tử để cầu xin sự tha thứ của An. Gia đình anh chàng kia đã rối rít gọi An đến, cô ấy đã phải dành rất nhiều thời gian để chăm sóc anh chàng kia sau khi anh ta may mắn sống sót vì được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Thời gian ấy tớ cũng khổ tâm lắm. Bực anh chàng kia nhưng chẳng biết làm thế nào. An nói cần thời gian để khuyên bảo anh ta. Tớ tin tưởng cô ấy. Dễ đến gần nửa năm sau, câu chuyện giữa hai đứa tớ mới không còn sự xuất hiện của anh chàng kia nữa...”

Bêu xấu người cũ – Chẳng phải kể hay

Ngay cả khi tình yêu kết thúc, điều đầu tiên chúng ta nên làm vẫn là tôn trọng nhau. Bởi đã từng thương yêu nhau hết mực, bởi đã từng thuộc về nhau từng khoảnh khắc, từng cảm giác. Nhiều người đã quên mất tất cả những điều đó, vì chút cay cú đớn đau nhất thời mà lên tiếng nói xấu người cũ, và cũng là tự bêu xấu chính mình.

Phan Hoàng (HVBCVT) là một trong những nhân vật “có tiếng” như thế. Sau khi chia tay, anh chàng này chìm trong uất hận. Mỗi khi online bằng yahoo hay facebook, anh chàng luôn cập nhật những trạng thái gây sốc, như “Cave”, hay “gái rẻ tiền”.

Nếu có ai đó tò mò vào hỏi, anh chàng sẽ hướng sự chú ý của mọi người vào cô bạn người yêu cũ. Chẳng rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng dùng mạng xã hội để nói xấu T (ex của Hoàng) không phải là một biểu hiện của đấng nam nhi.

Dù lý do của hành động đó có là gì đi nữa, thì cũng không thể chấp nhận được. Bạn trai hiện tại của T là một người hiểu chuyện, nên không vặn hỏi nhiều. Nhưng còn rất nhiều người khác. Không lẽ, khoảng thời gian 3 năm yêu nhau chưa đủ để Hoàng bớt chút thời gian để nghĩ cho cảm xúc của T. Lẽ nào, chia rẽ tình cảm mới của T là mục tiêu mới của Hoàng.

Ex xấu xí

Ex không phải lúc nào cũng xấu. Nhưng “một khi” đã xấu, người cũ sẽ có những hành động khiến người khác phải ngỡ ngàng. Hiểm họa đến từ người cũ vì thế cũng thật khó để có thể đề phòng.

Điều quan trọng là chúng ta cần ý thức được điều đó, và luôn nắm tay nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Chúc tình yêu của các bạn sẽ đủ lớn để vượt qua những sóng gió đang chờ ở phía trước.