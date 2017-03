Hiểm họa từ “cơn buồn thoáng qua”

Sinh xong... chữa bệnh tâm thần Sau khi sinh, chị MH (quận Bình Thạnh) trở nên cáu gắt, lúc nào cũng buồn rầu và luôn xa lánh con mình. Chị rất mau nước mắt, đụng tí chuyện là khóc, khóc dai dẳng. Tính tình chị thay đổi 180o, từ một người vui vẻ, hoạt bát thành một người cáu bẳn, khó chịu. Do chồng đi lao động ở nước ngoài nên từ lúc mang thai đến khi vượt cạn, chị đều một mình lo toan mà không có chồng bên cạnh. Chị với mẹ chồng lại không hạp tính nhau nên hay xích mích, cãi cọ. Đến khi chị có biểu hiện mất ngủ liên tục 10 ngày liền và hay la hét, đập phá, mẹ ruột mới đưa chị về nhà. Một tuần sau, chị được đưa đến BV Tâm thần điều trị vì hành động bịt mũi rồi đập đầu con vô tường. Khi tôi hỏi chị có nhớ con không, chị TV (quận 7) khẽ gật đầu, nước mắt ròng ròng. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi chị không bị xích tay vào giường và tỉnh táo nói chuyện. Thật đáng thương cho đứa con của chị, mới một tháng tuổi em đã phải sống xa mẹ và phải bú sữa ngoài. Còn chị, hằng ngày vẫn vắt sữa vào bình đưa mẹ mang về cho con nhưng chị đâu biết con chị không được uống sữa của một người mẹ đang uống thuốc điều trị bệnh tâm thần. Do hai vợ chồng khó khăn, áp lực tiền bạc khiến chị luôn căng thẳng, chán nản và phải nhập viện điều trị. Đây là những biểu hiện của chứng rối loạn trầm cảm sau sinh, nếu không điều trị sớm người bệnh sẽ sinh chứng hoang tưởng, rất dễ làm hại đến con. YÊN THẢO . Nếu trầm cảm mà để lâu thì có khả năng xuất hiện thêm triệu chứng loạn thần? + Đúng. Nếu thời gian đầu khi mới xuất hiện các triệu chứng như lo âu, căng thẳng, chán nản… mà không quan tâm giúp đỡ, đưa bệnh nhân đi khám kịp thời thì về sau bệnh nặng thêm, có khả năng xuất hiện thêm triệu chứng loạn thần như ảo giác hay hoang tưởng. Lúc này sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. . Trẻ không được bú sữa mẹ khi người mẹ đang điều trị trầm cảm? + Đúng. Vì đa số thuốc điều trị trầm cảm có thể xuất hiện trong sữa mẹ nên trong những trường hợp này, bác sĩ thường khuyên bệnh nhân cho trẻ bú bình trong thời gian mẹ đang uống thuốc điều trị trầm cảm. . Đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng đến sự phát triển nếu mẹ bị trầm cảm? + Đúng. Sự không quan tâm đến con do bệnh lý trầm cảm ở người mẹ có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển tình cảm, xã hội, ngôn ngữ, nhận thức... ở trẻ, vì một đứa bé ba tháng tuổi đã có thể cảm nhận và đáp ứng lại các biểu hiện tình cảm ở mẹ nó.