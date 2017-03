Hớ hênh trong quan hệ, thiếu nữ bị hại đời

Bị cướp sau khi “quan hệ tập thể”



Trong một lần chat qua mạng, N. (SN 1986, trú tại quận Gò Vấp, nhân viên quán cafe) có quen với một nam thanh niên. Qua những lần trò chuyện, N. đã “phải lòng” chàng thanh niên này dù chưa 1 lần gặp mặt. Họ quyết định gặp nhau vào ngày 29/7/2012 tại một khách sạn nằm trên địa bàn Phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.







Ảnh minh họa.



Đến hẹn, người bạn chát của N. còn đi cùng 1 nam thanh niên khác. Tại đây, N. đồng ý “chơi trò tập thể”, quan hệ tình dục với bạn chát và thanh niên đi cùng. Sau màn “vui vẻ tập thể”, N. đang mặc lại quần áo thì gã thanh niên lạ mặt bất ngờ khống chế cô gái vừa quan hệ tình dục, để cướp 1 điện thoại iPhone 4, máy tính bảng iPad, một triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân của cô gái.



Khi trình báo cơ quan chức năng, N. không biết bất cứ 1 thông tin nào về 2 người lạ mặt vừa “mây mưa” với mình ngoài chi tiết đó là một thanh niên dáng người to béo, còn gã bạn đi cùng lại rất gầy gò. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã điều tra ra hung thủ vụ án là Nguyễn Văn Tình (SN 1990, trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7) và Lý Ngọc Long (SN 1987, trú tại Phường 5, Quận 3).



Long là người chat và làm quen với N. Đến ngày 29/7, Long điện thoại cho Tình rủ: “Có hàng ngon, đi chơi chung”. Sau đó, Long lại bàn với Tình “chơi xong thì cướp luôn, lấy tiền xài”. Trong vụ việc này, dù Long và Tình sẽ phải trả giá về hành vi của mình, nhưng đây cũng là bài học đích đáng cho N., cô gái có quan niệm sống phóng túng, lệch lạc. Chính sự dễ dãi của N. đã khiến cô tự đẩy mình vào sự nguy hiểm trước những đối tượng lạ quen qua internet.



Ảnh minh họa.



Nhận được điện thoại, không chút nghi ngờ chị Q. đã đến điểm hẹn. Tại đây, Q. bị 2 thanh niên dùng dao đe doạ, cướp 1 điện thoại Iphone 3GS, 1 dây chuyền, 2 nhẫn vàng tây và 1 điện thoại di động. Tổng tài sản bị cướp là khoảng 14.750.000 đồng.



Không chỉ dừng lại ở đó, hai đối tượng này còn bắt Q. cởi quần áo, khỏa thân. Sau đó, chúng dùng điện thoại chụp ảnh, rồi ung dung thanh toán tiền phòng bỏ đi. Chính sự nhẹ dạ, cả tin của Q. đã khiến nạn nhân này vừa bị mất của lại bị các đối tượng có những hành vi như trên.



Hiện nay, không ít các thiếu nữ trở thành bị hại, bị mất cả tình lẫn tiền từ những mối quan hệ mập mờ qua mạng internet. Nạn nhân trong vụ án dưới đây là là Đinh Thị N. (SN 1992, trú tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Chỉ mới quen nhau qua trò chơi điện tử, N. đã nhẹ dạ cả tin đi chơi cùng bạn chat của mình mà không hề hay biết đó là tên yêu râu xanh…



Sau khi chat chít, nam thanh niên này rủ N. đi chơi vào tối 28/6. Tại một ngôi biệt thự đang xây dựng, khu đô thị LIDECO, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội, gã đã khống chế ép N. quan hệ tình dục và cướp tài sản. Số tài sản bị cướp gồm một ĐTDĐ hiệu Nokia và 2 chiếc nhẫn vàng. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, gã yêu râu xanh đã phóng xe bỏ trốn.





Theo N. Hiếu (VNN)

