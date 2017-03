Hóa giải những tình huống chia tay… "trời ơi"

Tình huống 1: Cô bạn gái của tớ suốt ngày mặc cảm tất tần tật về mình khi đi với tớ. Cô ấy luôn bảo rằng mình không xinh, không tài năng và nói chuyện khéo như bao cô gái khác. Và quan trọng là cô ấy đã nói chia tay vì lý do là...không xứng với tớ. Trời ạ! Đúng là xung quanh tớ có nhiều vệ tinh thật nhưng trong mắt tớ, cô ấy vẫn là nhất cơ mà?



Chuyện gì đã xảy ra?



Bạn biết không, con gái rất hay so sánh mình với những cô gái khác. Tùy theo đối tượng so sánh mà con gái thấy hãnh diện vì “ta đây hơn người” hoặc cũng có thể ngược lại - con gái sẽ thấy mặc cảm vì vòng eo quá khổ hay một gương mặt đầy đèn pin, một bảng thành tích học tập không...khen vào đâu được của mình. Chính vì thế, khi đứng cạnh một chàng trai thuộc dạng “hot” thì chẳng khác nào âm vô cực và dương vô cực!



Bạn phải làm gì?



Chỉ số tự tin quá thấp của cô ấy đã làm khoảng cách tình yêu của hai bạn ngày càng xa. Nhiệm vụ của bạn là phải giúp cô ấy lấy lại niềm tin từ chính mình. Hãy phớt lờ những khuyết điểm của cô ấy, góp lửa động viên một năng khiếu nhỏ nhoi nào đó mà cô ấy có được. Cảm giác mình không phải là một người vô dụng sẽ khiến cô ấy sống tích cực hơn.



Đồng thời, bạn phải hạ mình xuống khi đi cùng cô ấy, tránh ăn mặc quá nổi trội, đừng nên khoe bảng thành tích những tài năng mà bạn bè đã chứng nhận cho bạn để cô ấy thấy rằng bạn cũng là một người bình thường (nhưng không tầm thường) và xứng đáng với cô ấy.







Sẽ có những lúc nàng đòi chia tay vì những lý do "trời ơi đất hỡi". (ảnh minh họa)



Theo Thẩm Quỳnh Trân (DT/Mực Tím)



Hôm trước, bạn trai nhắn tin, mình bận nên không reply được, sau đó điện thoại của mình hết pin nên tắt máy luôn. Tối về mình mở máy thì thấy tin nhắn của anh ấy đòi chia tay. Mình nghĩ anh ấy giận hờn vu vơ nhưng rồi lại giật mình khi nghe anh ấy nói lý do rằng: “Thấy em không reply tin nhắn, tưởng em đang manh nha một lời chia tay nên anh...nói trước luôn!”Xin thông báo rằng bạn đã kết một đối tượng có lòng kiêu hãnh và sĩ diện cao ngất ngưỡng. Anh chàng này không muốn mình là người bị động, dễ sai khiến và nhất là anh ta sợ cảm giác mình là người bị..."đá"!Anh chàng chỉ muốn người nói chia tay sẽ là mình dù bất cứ lý do gì. Để làm gì bạn biết không? Để khi ngồi với hội bạn, anh ta có thể ngẩng mặt và nói rằng mình mới cho một em ra rìa chứ không phải “Hu hu! Cô ấy đã bỏ tớ rồi!”...Xem ra tình cảm của anh ấy dành cho bạn chưa thật sự nhiều để có thể chiến thắng được sĩ diện của mình. Anh ấy luôn mang trong mình một nỗi sợ hãi rằng bạn sẽ nói lời chia tay bất kỳ lúc nào.Hãy nói với anh ấy là bạn rất yêu và tin tưởng anh ấy, bạn sẽ không bao giờ thốt ra hai chữ đau lòng kia nhưng nếu anh ấy muốn điều đó thì bạn cũng tôn trọng quyết định của anh ấy. Còn nếu anh ta vẫn tiếp tục đem lòng kiêu hãnh lên trên tình yêu thì bạn cũng không nên níu kéo làm gì một chút tình yêu ít ỏi của anh ấy dành cho bạn.Không phủ nhận rằng tớ rất mến cậu ấy, nhưng cảm xúc của tớ thay đổi xoành xoạch từng ngày. Có lúc tớ thấy thật hãnh diện khi đi cùng cậu ấy, nhưng có lúc tớ lại...chao đảo khi nghe bạn bè bảo rằng cậu ấy không đẹp, ù lì, không bằng một góc những anh bạn trai của mấy nhỏ bạn tớ. Thế rồi tớ bỗng thấy cậu ấy tầm thường quá, và có cậu ấy bên cạnh hay không có thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.Còn sao nữa, rõ ràng bạn là người không có chính kiến và rất sợ những “comment” của bạn bè xung quanh. Chỉ cần họ nói bạn và cậu ấy rất xứng đôi thì bạn sẽ sung sướng ngất ngây, còn họ bảo cậu ấy chả xứng với bạn thì bạn cũng...tin chắc điều đó. Rõ ràng, bạn yêu người khác dựa vào những đánh giá xung quanh.Gạt phăng những lời xì xào to nhỏ về cuộc tình của hai bạn đi, bạn yêu chứ có phải người ta yêu đâu mà bạn phải bận tâm. Có những điều tốt đẹp của cậu ấy mà người ngoài không thấy được, nhưng bạn phải cảm nhận được những điều đó chứ. Người yêu không phải là một món đồ trang sức mà bạn đeo lên người để nhận những lời khen chê từ bạn bè. Người yêu đơn giản là người mà bạn...yêu, người bạn luôn quan tâm và muốn chia sẻ những vui buồn cùng nhau. Thế thôi!