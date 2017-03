Hoảng loạn vì nhà gái... thách cưới

Choáng vì nhà gái thách cưới



Yêu nhau 3 năm, anh An, chị Phấn bị cả hai bên gia đình giục cưới vì ai cũng sốt ruột lắm rồi. Anh An là con một, bố mẹ lại lớn tuổi nên các cụ mong sớm có cháu bế bồng. Còn chị Phấn đã 27, không còn trẻ trung nữa nên bố mẹ chị muốn “tống khứ” chị đi càng sớm càng tốt.



Trong quá trình chuẩn bị cưới, dù mệt nhưng anh An, chị Phấn vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bố mẹ anh An muốn chị về ở cùng gia đình luôn, đỡ phải thuê nhà. Anh chị còn cầu kỳ chi gần 20 triệu đồng chụp bộ ảnh đặc biệt.



Không chút tiếc nuối, anh An tự hào: “Cả đời mới một lần cưới, không việc gì phải tiết kiệm. Nhìn bộ ảnh quá tuyệt của chúng tôi, không ai không trầm trồ. Đố bạn tìm được cô dâu nào đáng yêu như cô dâu của tôi”.



Đáng tiếc, Phấn chỉ có thể là cô dâu của An trong album ảnh mà thôi chỉ vì một sự cố không đáng có. Sau nhiều lần đi lại và thống nhất cách thức tổ chức đám cưới, bỗng nhiên bố mẹ chị phát biểu một câu khiến hai họ ngỡ ngàng. Gia đình anh An phải bổ sung khoản thách cưới… 50 triệu đồng. Bố mẹ chị giải thích: "ban đầu gia đình không muốn thế nhưng đây cái lệ trong dòng họ, không tuân theo không được".



Anh An và gia đình tím mặt lại vì quá bất ngờ. Nếu bố mẹ chị Phấn thông báo trước, chứ đừng tới ngày ăn hỏi mới tuyên bố thì anh An đã không bị sốc.



Ngày nay, dù tục thách cưới đã mai một dần nhưng vẫn còn đó khá nhiều gia đình “treo giải” con gái rất cao giá.









Bỏ nhau vì thách cưới

Theo DT/TTVN

“Định giá” con gái yêu 100.000 triệu đồng, bố mẹ chị Hạnh Nhi cũng đã khiến gia đình chú rể choáng váng. Khi thấy “đối phương” mặt biến sắc, bố mẹ chị còn bồi thêm: “Con gái tôi ngoan ngoãn, nề nếp, lại có bằng thạc sĩ nên không thể xuề xòa cho qua được."Khi nhận được “trát” thách cưới trị giá 50 triệu đồng, anh An hoảng loạn, rụng rời chân tay. Không phải gia đình anh không lo được số tiền đó nhưng anh thấy đó là số tiền quá vô lý. Bố mẹ anh quá bất ngờ nên xin khất để về bàn bạc lại.Nói là bàn bạc chứ thực ra bố mẹ anh nổi trận lôi đình. Ông bà mắng anh không chịu tìm hiểu trước để nhà trai phải xấu mặt. Nhận lời sao được khi tự dưng ông bà mất 50 triệu vì lý do cực kỳ lãng nhách.Thằng thắn nói chuyện với người yêu về quan điểm của gia đình, anh An không giấu nổi sự thất vọng. Trong khi đó, không thông cảm cho người yêu, chị còn trách móc anh hà tiện. Cưới được vợ mà có 50 triệu đồng cũng không chịu bỏ.Chị Phấn giận dỗi: “Anh tính xem. Bố mẹ em đẻ ra em, nuôi em lớn khôn hơn 20 năm trời. Khi kiếm được tiền, em chưa trợ giúp được gia đình đã lấy anh. Thử hỏi, bố mẹ em được cái gì nào? Vì yêu em, vì có được em, anh không dám bỏ ra 50 triệu hay sao. Tiền nhà anh quý hơn em hay sao?”.Thấy người yêu không hiểu bản chất vấn đề, anh An buồn bã, hai người cãi nhau và đưa đến quyết định: xé giấy đăng ký kết hôn.Chị Hạnh Nhi thì mềm mỏng hơn. Chị về phân tích đúng sai với bố mẹ và nói lên mong muốn của bản thân. Tuy nhiên, bố mẹ chị rất bảo thủ. Ông bà cứ nhất định phải đòi cho bằng được tiền thách cưới. Nếu không thách cưới thì con gái sẽ “mất giá”.Sau nhiều lần đàm phán, chị Hạnh Nhi thuyết phục bố mẹ giảm “giá” thách cưới xuống 20 triệu. Và số tiền đó ông bà sẽ cho vợ chồng chị Hạnh Nhi làm vốn.Chị Hạnh Nhi thở phào sau khi cân bằng được cơn giận của hai bên gia đình: “Các cụ bảo thủ lắm. Tôi phải cố gắng nhiều mới dung hòa được cả hai bên. Nếu không khéo léo, chúng tôi thậm chí có thể không lấy được nhau vì tục thách cưới này”.