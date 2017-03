Học “hội thoại” về chuyện ấy

Ở đây, để đạt được tối đa sự thoả mãn, cả hai vợ chồng đều cần biết biểu lộ những khát khao, ham muốn thầm kín chính đáng.



Từ lâu, con người vẫn rất ngại khi nói về chốn phòng the, bắt nguồn từ sự ngượng ngùng về thân thể và những cấm kỵ trong xã hội. Tuy nhiên, cuộc hội thoại ân ái chính là liều thuốc kích thích mạnh trí tưởng tượng, giúp bạn cảm nhận mãnh liệt hơn cuộc giao hoan, thậm chí đỉnh điểm của bạn cũng cao hơn, ấn tượng hơn. Những câu tán gẫu trong phòng ngủ còn có thể xoá tan ngượng ngập ban đầu, làm mất dần sự nhàm chán của những đôi đã ở bên nhau quá lâu và tạo nên chất keo kết dính giữa 2 người.



Đối thoại hay độc thoại?



Bất cứ ngôn ngữ nào cũng rất giàu từ vựng về chuyện phòng the. Song nếu các bạn không muốn "dùng lại" những từ của người khác, hãy tự đặt tên cho những bộ phận thầm kín, những tư thế và cách thể hiện trong màn ân ái của riêng các bạn. Cần nhớ rằng trong tình yêu, quan trọng là đối thoại chứ không phải độc thoại.



Người này cần quan tâm đến ý kiến của người kia. Nếu chàng thích gọi biểu tượng đàn ông của mình là "cá voi", thì chớ có dại mà cự nự rằng nó giống "cá heo" hơn. Chàng có thể bị phật ý. Tốt nhất là nên hoán đổi những từ vựng của nhau, sẽ không ai cảm thấy bị lép vế. Ngôn ngữ phòng the càng phong phú càng tốt.



Những cao thủ về vấn đề này thường có từ khoá của riêng mình mà người ngoài không thể hiểu được. Ví dụ, nếu các bạn đã từng làm "chuyện ấy" ở trên thuyền, thì một bức thông điệp tuyệt vời sẽ có dạng: "Anh muốn đi bơi thuyền quá". Có thể trong một lần sơn nhà, các bạn đã bị cơn sóng tình cuốn đi? Vậy thì chỉ cần một trong 2 người nói: "Chúng ta phải sơn lại nhà thôi", là các bạn hiểu ngay rằng cần phải rút lui và lao thẳng vào phòng ngủ. Những bí mật nho nhỏ, dễ thương ấy không chỉ làm tăng nhiệt huyết, mà còn dệt nối sợi chỉ vô hình của sự đồng cảm giữa 2 vợ chồng.



Có nên nói thẳng?



Những câu chuyện nam - nữ là con đường dễ nhất để nhận biết sở thích ân ái của mỗi người. Nếu không phát tín hiệu rõ ràng về nhu cầu bản thân, người phụ nữ sẽ có nguy cơ nhận điểm tối thiểu trong trò chơi ân ái.



Nhưng những chỉ dẫn quá mức sẽ khiến người con gái giống như một cảnh sát điều khiển giao thông, điều này lại không khuyến khích nam giới biểu lộ tình cảm. Song nếu cánh đàn ông có xu hướng chỉ đạo, có thể điều trị chứng này rất đơn giản. Chỉ cần bạn đưa ra câu hỏi trước khi chàng kịp tuôn ra những mệnh lệnh: "Em làm thế này anh có thích không?, hay "Em ôm anh chặt quá à?"... Nhờ đó mà bạn không bị biến thành một binh nhì chỉ biết thi hành các mệnh lệnh, đồng thời bạn có cơ hội bắn trúng điểm mười trên tấm bia tình ái của chồng.



Đừng sợ nói thẳng về tình dục. Trong nhiều trường hợp, ngôn từ trong cuốn từ điển tình ái của các bạn phải cần cụ thể. Cách trình bày e thẹn và vòng vo kiểu "hãy chạm lần nữa vào chỗ ấy" dễ dẫn đến hiểu nhầm. Không phải ai cũng được tạo hoá ban tặng cho giác quan thứ sáu, nên thay vì bắt chồng phải đoán mò, hãy dùng những từ ngữ chính xác. Song độ tự do của lời nói còn phụ thuộc vào độ nhạy cảm chung, mức độ thân thiết của 2 người. Cả hai lần làm sao để chúng không vượt quá giới hạn của một thẩm mỹ lành mạnh. Bởi trong trường hợp ngược lại, gia vị quá mặn, thay vì làm tăng sự thèm ăn, lại khiến thực khách sợ không dám đụng đũa.



Hóm hỉnh mang lại sự tuyệt vời



Cho dù phòng ngủ không phải là chốn vui chơi, nhưng sự hóm hỉnh có tác dụng tuyệt vời làm giảm căng thẳng. Cho nên các bạn hãy đùa nghịch, hài hước.



Những câu bông phèng, cuộc đưa đẩy mơn trớn của từ ngữ có thể thay thế thành công cho khúc dạo đầu. Không có gì dở hơn là hai kẻ lụi cụi thực hiện những "động tác thể dục " trên giường. Hãy để cho trí tưởng tượng được bay bổng. Những mộng tưởng ái tình nhiều khi gây cảm hứng bất ngờ. Việc hiện thực hoá chúng khiến cho quãng thời gian ở trên giường trở nên giàu có và phong phú thêm. Cần phải chân thật, song dù gì đi nữa cũng nên đưa những giấc mơ của bạn qua tấm lọc của một lý trí sáng suốt. Bởi rất có thể việc tham dự vào những giấc mơ đó sẽ trở thành nguyên nhân của những thất vọng, hơn là khám phá được khả năng chưa biết tới của chồng.



"Phê bình" đúng lúc



Trong phòng ngủ, người ta chỉ nói những lời dễ thương, gây hưng phấn. Nếu bạn bắt buộc phải "nhắc nhở" chồng, hãy áp dụng nguyên tắc "bánh kẹp", tức là chèn lời phê bình vào giữa 2 lời khen, ví dụ: "Anh hôn em tuyệt quá. Anh có thể hôn nữa được không?". Một lời khen thông minh đem lại cho bạn nhiều hơn một câu chê không khéo. Ví dụ nếu bạn muốn chàng vuốt ve lâu hơn nữa, hãy nói: "Em như bị mê đi khi anh chạm vào người em". Còn những nhắc nhở kiểu: "Anh kết thúc khúc dạo đầu quá nhanh", chỉ khiến cho cái tôi đàn ông của chàng bị tổn thương, làm tổn thương chồng trên giường ngủ, đó là bi kịch của mỗi người vợ.



Do đó, hãy nói về những khát khao chưa được thoả mãn trong những bối cảnh trung tính, chẳng hạn như trong buổi đi dạo, hay bữa tối bên ánh đèn dịu, hoặc chuyến đi nghỉ cuối tuần.



Những tình huống như vậy giúp các bạn không chỉ sửa chữa sai lầm, mà còn giúp dệt nên những tưởng tượng chung, nhắc lại các cảm xúc ân ái, chia sẻ với nhau những khát khao thầm kín. Ngôn ngữ phòng the trước hết phải kích thích và củng cố mối quan hệ của 2 người, chứ không phải là nguồn gốc của những xích mích và cãi lộn.





Theo Huy Văn (Giadinhnet)