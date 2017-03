Hơn 26% đàn ông ở Trung Quốc bị “hỏng súng”

Nghiên cứu cho biết khoảng 83% số đàn ông Trung Quốc bị chứng không thể cương cứng không hề tìm tới sự hỗ trợ của y học để kiểm tra nguyên nhân.

Phần lớn trong số họ bị “liệt” là do nguyên nhân tâm lý, chỉ có 7,2% do yếu tố thể lực và 30% do cả hai nguyên nhân.

Ngoài ra, nhiều đàn ông Trung Quốc bị “liệt” là do liên quan tới các chứng bệnh như tiểu đường, huyết áp cao hoặc hút thuốc lá nhiều.

Tháng 12/2009, một người đàn ông Trung Quốc bị chứng liệt dương lâu năm đã giết chết vợ sau khi bị rủa là “đồ vô dụng.” Kết quả điều tra năm 2009 cho thấy Trung Quốc xếp thứ 11/13 quốc gia Châu Á về mức độ thỏa mãn tình dục trong cuộc sống.

