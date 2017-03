Hôn nhân "đói" sex

Anh tâm sự: “Trước tôi còn được ‘hưởng’ 2 lần/tuần nhưng đến nay, may mắn lắm tháng mới được lần. Thậm chí tháng trước còn về ‘mo’ luôn”. Anh nhận thấy vợ mình sức khỏe tốt, gia đình hòa thuận, vợ chồng thương yêu nhau, cô con gái gần 2 tuổi cũng rất ngoan.









Theo Ngọc Bình ( giadinhnet/Mẹ&Bé)

Thế nhưng nhiều lần anh “sấn” tới là bị vợ “phũ phàng” đẩy: “Con dậy bây giờ, anh”. Tức giận, bực bội, tự ái vì bị vợ đối xử “tàn nhẫn” nên đã có lúc, anh Ngọc muốn hét lên: “Em không yêu chồng nữa thì ta chia tay cho rồi” nhưng nghĩ đến con nhỏ, lòng anh lại trùng xuống...Anh Hưng (Đống Đa, Hà Nội) hơi khác một chút. Anh Hưng rất yêu vợ nhưng thời gian gần đây, bỗng dưng nghĩ tới “chuyện đó” là anh... chịu. Vợ anh sầu muộn vì nghĩ đã hết được chồng yêu. Anh kể, thi thoảng anh “nổi hứng” nhưng ngặt nỗi toàn rơi vào lúc đang ở... cơ quan hoặc lúc sáng sớm, khi vợ anh đang ở... chợ. Khi cơn “hám” đi qua, những lúc còn lại, anh chẳng thiết tha gì nữa. Thế nên vợ chồng anh Hưng dửng dưng với nhau suốt.Một nghiên cứu cho thấy, khoảng 20% các cặp vợ chồng đã kết hôn có quan hệ tình dục ít hơn mười lần mỗi năm. Vì thế, chuyện một trong hai (hoặc cả hai bên) có ham muốn thấp không phải là quá hiếm. Ở nam giới, nguyên nhân có thể do giảm testosterone (tinh hoàn bị tổn thương, viêm hay khối u tinh hoàn); rối loạn tuyến giáp (trầm cảm, tiểu đường…). Bên cạnh đó phải kể đến nguyên nhân do lối sống, stress.Ở phụ nữ, nguyên nhân gây suy giảm tình dục có thể do tâm lý, thể chất, bệnh tật. Nhiều chị em gặp phải nỗi phiền toái này sau khi sinh con. Ngoài ra, tuổi tác cũng là một yếu tố gây giảm ham muốn. Để cải thiện, nữ giới nên loại bỏ các nguyên nhân gây căng thẳng như stress, mệt mỏi; thăm khám và chữa bệnh nếu có; hâm nóng tình cảm vợ chồng để gây hứng thú...Nhớ rằng trong cuộc sống vợ chồng nếu tình cảm không được vun vén sẽ dẫn tới cảnh “đóng băng” tình dục. Cách cư xử của vợ dành cho chồng (và ngược lại) hàng ngày cũng rất quan trọng. Nếu bị vợ coi thường, căn vặn, khinh rẻ, mỉa mai... người chồng sẽ bị tổn thương lòng tự trọng. Tức khắc, họ cũng sẽ đóng cửa “tình dục” và đè nén dẫn tới thui chột ham muốn.Nếu vợ (hoặc chồng) bị “đói” thì cần xem xét nguyên nhân (cả ở bản thân và người bạn đời). Đồng thời, nếu chồng (hoặc vợ) thấy bản thân bỗng dưng tụt dốc ham muốn thì phải tìm xem nguyên nhân của mình nằm ở đâu (có thể nhờ tham vấn từ chuyên gia tình dục hay bác sĩ chuyên khoa). Tránh tự tìm thuốc uống hoặc bỏ lửng chuyện đó không thèm tìm cách trị liệu, gây hoang mang, hụt hẫng cho chính mình và người bạn đời. Về lâu dài, có thể ảnh hưởng tích cực đến hôn nhân và khiến tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng.Vợ chồng cần tạo cuộc sống chung vui vẻ, lành mạnh, chế độ dinh dưỡng cân bằng, hợp lý, chia sẻ thẳng thắn những khúc mắc trong lòng để hóa giải hiểu lầm.