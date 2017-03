Hôn nhân không sex: Bình thường hay bệnh lý?

Trong nhận thức của chúng ta, hôn nhân gắn liền với quan hệ tình dục. Nhưng theo thống kê của các nhà xã hội học, khoảng 30% các cặp vợ chồng làm chuyện ấy không thường xuyên, 15% các cặp từ chối tình yêu xác thịt. Nguyên nhân vì đâu?





Tại sao nhiều cặp vợ chồng không thích “chuyện ấy”? Các chuyên gia đưa ra một số trường hợp như sau:









Không có điều kiện thuận tiện

Lời khuyên của nhà tâm lý:

Сãi nhau và xung đột

Lời khuyên của nhà tâm lý:

Mất đi sự hấp dẫn đối với nhau

Lời khuyên của nhà tâm lý:

Muốn sống “như anh chị em”

Lời khuyên của nhà tâm lý:

Theo Vietnamnet

Hiện nhiều cặp vợ chồng vì khó khăn về nhà cửa vẫn phải sống chung với con cái, chúng lại đủ lớn để hiểu những hoạt động của bố mẹ. Dù ngủ say, chúng có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Thôi thì người lớn đành “nhịn” vậy, để tránh ảnh hưởng đến các con.Vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết. Nhà chật, nhưng bạn không thiếu chỗ để làm “chuyện ấy”. Trong nhà tắm chẳng hạn. Bạn có thể mang một chậu quần áo đầy vật vã tích tụ sau vài ngày, vào nhà tắm rồi gọi “ông xã”: Anh vào giúp em, cùng thanh toán đống quần áo này đi!” hoặc: “Bố vào đây đấm lưng cho mẹ tí!”. Có người sắp xếp gọn lại phòng ăn rồi làm chỗ ngủ để “tiện việc học cho con”. Ngày nghỉ gửi con sang bà nội/ngoại để “bố mẹ dọn dẹp nhà cửa”. Thiếu gì cách, phụ thuộc vào sáng kiến của bạn thôi.Bất đồng là chuyện thường xuyên xảy ra trong đời sống và sau đó vì lòng tự ái cá nhân người xa dần nhau. Тình trạng điển hình: Người vợ làm điều gì đó làm chồng cảm thấy bị xúc phạm hoặc từ chối hay coi thường những tình cảm chân thật chồng dành cho mình. Cuối cùng rồi cũng làm lành được với nhau nhưng tình cảm đã bị sứt mẻ, khó lòng đằm thắm trở lại, mà có một cái gì đó ngăn cách, gượng gạo. Cả hai người không muốn chiều chuộng, “hy sinh” một chút để tái tạo những tình cảm như xưa nữa. Tình trạng ấy kéo dài hàng tháng, hàng năm.Nếu một trong hai người không chủ động cải thiện tình trạng, làm lành trước và thực sự muốn tạo ra bầu không khí hòa hợp, tái tạo những mối quan hệ tình cảm như trước mà cứ để mặc cho tình trạng này kéo dài, thì đến một lúc nào đó, họ sẽ cảm thấy không cần đến nhau nữa và có thể đi đến tan vỡ gia đình lúc nào không hay.Vì vậy, hãy chủ động xóa bỏ tình trạng này đi mà không cần phải nói nhiều. Nếu là phụ nữ, bạn có thể khi ở nhà, kín đáo ăn mặc khêu gợi hơn một chút, lẳng lặng nấu những bữa cơm ngon hợp khẩu vị của chồng, là nam giới, có thể bất chợt mang về nhà một bó hoa đẹp (chẳng cần một ý do gì), thắp một ngọn nến lung linh… Những hành động đó tự chúng là những dấu hiệu hòa giải, xúc tiến cho việc làm lành với nhau. Nói tóm lại, bạn cần có thiện chí. “Chuyện ấy” sẽ tự đến với các bạn ột cách tự nhiên.Điều này thường xảy ra khi con cái đã lớn. Có phải vì hiện nay mẹ ở chung phòng với con gái, và bố với con trai không? Vì thế, “chuyện ấy” ít có điều kiện thực hiện hoặc chẳng bao giờ thực hiện rồi lâu ngày thành thói quen? Mọi quan hệ khác vẫn tốt đẹp, trừ “chuyện ấy” tuyệt nhiên bị lãng quên.Tất nhiên, đó là chuyện cá nhân của mỗi người tuy nhu cầu về “chuyện ấy” là một nhu cầu thực tế của tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Sự đơn điệu, mọi thứ đều quá quen thuộc, cũ kỹ, khiến người ta nhàm chán, không tìm được gì là thú vị nữa. Đối tác trước đây say mê là thế dần dần chỉ còn là “người nhà”, gắn bó với nhau bằng trách nhiệm hơn là tinh cảm, mà tình cảm dường như cũng phai nhạt dần…Với thời gian, nó có thể rơi vào tình trạng sự quan tâm đến nhau ngày càng giảm sút, chỉ còn là những người sống dưới một mái nhà nhưng “góp gạo thổi cơm chung”.Làm thế nào để cải thiện tình hình? Chính sex là cứu tinh của tình trạng ấy. Song khi để tình trạng ấy kéo dài quá lâu thì nối lại mối quan hệ chăn gối quả là không để dàng. Bạn hãy lựa một dịp thuận lợi, khi các con đang có một chuyến đi chơi xa với bạn bè chẳng hạn, cùng ngồi với chồng/vợ rồi nói chuyện với nhau một cách cởi mở, thẳng thắn. Cũng có thể cùng nhau đến một nhà tư vấn tâm lý hoặc một nhà trị liệu tình dục (sexopatholog) để có những lới khuyên thiết thực. Hãy tận dụng mọi cơ hội để khôi phục lại niềm say mê. Nói tóm lại, mỗi người phải nghĩ ra một “đơn thuốc” cho mình.Gần đây, số cặp vợ chồng có cách sống như thế này ngày càng nhiều. Lúc đầu họ lơ là “chuyện ấy” vì chớm xuất hiện một nguyên nhân nào đó ảnh hưởng đến khả năng tình dục nhưng không quan tâm điều trị (ví dụ bất lực, lãnh cảm…) Thường họ dường như có thỏa thuận ngầm với nhau về sự “chay tịnh” trong cuộc sống chung. Đôi khi điều đó có nguyên nhân tôn giáo, xã hội, tài chính khiến sự ly thân xảy ra. Tuy vậy họ vẫn coi nhau như những người bạn tâm giao để chia sẻ niềm vui hoặc nỗi buồn mà không hề có quan hệ tinh dục. Кhông lấy gì làm lạ là nhiều gia đình như vậy vẫn rất hòa thuận, lâu bền.Dù có bất cứ lý do gì để biện minh, vợ chồng mà không làm “chuyện ấy” rõ ràng là có vấn đề về khía cạnh tâm lý. Một đối tác lý tưởng không thể chỉ là người chia sẻ mọi chuyện trên đời mà phải chia sẻ cả chuyện gối chăn. Nếu bạn không có nỗi ham muốn nằm chung giường với người “bạn” khác giới chung sống trong nhà, hoặc nằm chung trên giường mà không hề xúc động, nảy sinh lòng ham muốn thì ít nhất một trong hai người có sự trục trặc về vấn đề tình dục.Sự thiếu vắng sex chỉ có thể xảy ra khi có nguyên nhân “chính đáng” như vợ mang thai, ốm đau… còn không thì rõ ràng là một dấu hiệu bất hạnh trong mối quan hệ. Tình huống có thể khác nhau, nhưng trong bất cứ xã hội nào cuộc sống của mỗi người được xây dựng sao cho sex là một yếu tố cấu thành nên gia đình, làm cho mối quan hệ vợ chồng trở nên rất đặc biệt, gắn bó.Thực hiện “chuyện ấy” phải là hành động diễn ra thường xuyên khi người ta ở lứa tuổi 30, 40, 50 và sau đó nữa. Bất cứ nguyên nhân gì, hôn nhân mà không sex là điều bất bình thường, cần phải điều chỉnh cho phù hợp với quy luật.