Hôn nhân không tình dục có... bình thường?

Trong ý thức bình thường của tất cả chúng ta, hôn nhân đồng nghĩa (và bao gồm) tình dục. Làm sao có thể chung sống mà không có tình dục? Vậy thì nguyên nhân nào khiến một số cặp vợ chồng lại sống chung mà không có đời sống gối chăn? Nhà tâm lý học Nga- Vozchikova Marina đã phân tích hiện tượng này trong đời sống gia đình như sau:



Thực tế số lượng các cặp vợ chồng từ chối quan hệ tình dục, nhiều hơn con số mà các nhà xã hội học đưa ra - bà Vozchikova Marina cho biết - không phải tất cả đều có thể nói một cách cởi mở về vấn đề này.



Vậy thì vì sao các cặp vợ chồng lại không muốn có quan hệ tình dục?











Do thiếu các điều kiện sống phù hợp

Ý kiến của chuyên gia tâm lý:

Cãi cọ và xung đột

Ý kiến của chuyên gia tâm lý :

Mất hứng thú ham muốn tình dục với nhau

Ý kiến chuyên gia tâm lý:

Mô hình gia đình “anh trai và em gái”

Ý kiến chuyên gia tâm lý:

Theo Khánh Chi ( DT/ PNO/ missus.ru)

Giả sử cha mẹ buộc phải sống trong cùng một phòng với đứa trẻ, và đứa con đã đủ lớn để chú ý đến những gì cha mẹ ... Ngay cả khi trẻ ngủ, luôn luôn có khả năng bé sẽ thức dậy bất cứ lúc nào... Kết quả là, người lớn cũng bị “áp lực” và cho rằng tốt hơn là đừng quan hệ tình dục, để trẻ không phải thắc mắc.- Vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết được. Các cặp vợ chồng vẫn có thề “gần gũi” nhau vào những ngày cuối tuần, khi giao con cho ông bà nội, ngoại để nghỉ ngơi cùng nhau. Họ cũng có thể tìm cách ngăn phòng, làm một chỗ riêng tư cho trẻ. Vấn đề là hãy cố gắng để có thể duy trì mối giao tiếp tối quan trọng này.Một tình huống điển hình: người vợ giận chồng và từ chối “chuyện ấy” như một sự trừng phạt chồng. Sau đó, cãi cọ được hòa giải, nhưng mối quan hệ thân mật thì không thể trở lại được nữa - cả hai đều cảm thấy ngại ngùng, không muốn nói ra mong muốn của mình.Và tình trạng này có thể kéo dài nhiều năm, nhiều tháng!- Nếu một trong hai bạn không chủ động hòa giải trong vấn đề này, tương lai có thể dẫn đến sự tan vỡ của hôn nhân. Vì vậy, nếu bạn muốn giữ gìn gia đình – hãy bước tới trước! Có những thủ thuật đơn giản: nếu là vợ hãy ăn mặc hấp dẫn và nấu một bữa tối ngon lành, còn người chồng có thể mua một bó hoa hoặc quà dễ thương (không cần lý do gì) tặng vợ... Những lời nói âu yếm, những đụng chạm nhẹ nhàng và dịu dàng cũng là những sự trợ giúp hữu hiệu ... Nói chung, hãy thể hiện mong muốn của mình cho vợ hay chồng biết!Thông thường, điều này xảy ra khi các con đã lớn lên. Trong một vài gia đình, chuyện mẹ sống chung phòng với con gái, bố sống chung phòng với con trai là thực tế. Như thế có nghĩa là chuyện gần gũi rất hiếm, hoặc hoàn toàn không xảy ra. Tuy nhiên, trước mắt mọi người, hai vợ chồng vẫn cư xử như một cặp vợ chồng bình thường. Các mối quan hệ khác thậm chí có vẻ như vẫn tốt đẹp. Nhưng không có sự gần gũi thân mật nào cả.- Tất nhiên, đây là vấn đề riêng của mỗi gia đình, nhưng hiếm có trường hợp nào mà chuyện ấy lại không cần thiết với cả vợ lẫn chồng. Thông thường, sau sự từ chối quan hệ của nửa kia thì nửa còn lại vì tự ái mà sẽ có những quan hệ ngoài luồng. Bên ngoài là quan hệ tình dục, còn trong nhà vẫn là gia đình. Tất nhiên có thể đến một lúc nào đó gia đình sẽ sụp đổ, bởi vì tình dục luôn giữ cho mối quan hệ được mật thiết hơn.Điều gì có thể giúp bạn cải thiện chuyện ấy? Hãy nói chuyện cởi mở với vợ hoặc chồng, cùng nhau đến gặp chuyên gia tư vấn tâm lý hoặc bác sĩ chuyên khoa tình dục, sử dụng các thủ thuật khác nhau để hồi phục sự hứng thú ... Tất nhiên, cách thức với mỗi người mỗi khác.Các cặp vợ chồng kiểu này ngày càng nhiều. Người đàn ông và người phụ nữ ngay từ đầu đã không quan tâm đến tình dục thông thường( nguyên nhân có thể do liệt dương, lãnh cảm, hay một số bệnh lý khác), hoặc muốn giải quyết vấn đề tình dục của mình bằng một cách khác ... Thông thường, họ có thỏa thuận trước với nhau hình thức chung sống “chay” của mình. Đôi khi điều này cũng xuất phát từ một số lý do tôn giáo, xã hội hay tài chính. Có khi đó chỉ là vì họ mong muốn có một người thân có thể chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, nhưng không muốn quan hệ tình dục. Điều đáng ngạc nhiên là những “gia đình” kiểu này có khi lại rất bền chặt- Dù sao, sự thiếu quan hệ tình dục cho thấy cặp đôi này có vấn đề - hoặc về tâm lý hoặc vấn đề khác. Một quan hệ vợ chồng hoàn hảo luôn bao gồm sự hòa hợp trong đời sống thường nhật lẫn đời sống tình dục. Nếu bạn không muốn có quan hệ tình dục với người sống chung lâu dài, hoặc không muốn lập gia đình với người bạn tình của mình thì chắc chắn đó là lý do để nghi ngờ rằng cuộc sống của bạn sẽ suôn sẻ.Theo Marina Vozchikovoy, sự thiếu vắng quan hệ tình dục kéo dài mà không có nguyên nhân “chính đáng” như mang thai hoặc sức khỏe kém của một trong hai người thì đó luôn luôn là những tín hiệu báo hiệu sự không bình thường của mối quan hệ.- Những tình huống có thể khác nhau, nhưng quan hệ tình dục luôn là điều giúp vợ chồng gần gũi nhau hơn - nhà tâm lý học nói - Điều đó đúng cả với người 30, 40 hay 50 tuổi... Vì thế, nếu bạn không muốn làm “chuyện ấy” với vợ hay chồng mình, thì điều đó gần với hiểm họa đổ vỡ hôn nhân, phản ánh mối quan hệ thiếu thân mật của vợ chồng. Và đó chính là nguyên nhân của sự lạc lòng...