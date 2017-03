Hôn nhân tuổi mới lớn

Những lời nói của Vinh như lưỡi dao cứa nát gan ruột Lan. Sau trận đòn tơi tả của chồng, gương mặt cô tím bầm, tay chân nhấc lên không nổi vì đau đớn. Nhưng nỗi đau về thể xác không bằng nỗi khổ về tinh thần. Điều làm cô khổ tâm, dày vò nhất chính là sự cay nghiệt, hằn học và lúc nào cũng muốn rửa hận của Vinh. Có lẽ chưa bao giờ Lan cảm thấy ân hận, hối tiếc vì đã không nghe lời cha mẹ như lúc này.



Vinh vốn là người bẻm mép, đã có hai đời vợ, nhưng khi mới gặp Vinh lần đầu, Lan đã bị vẻ đẹp trai, hào hoa của Vinh hớp hồn. Chỉ sau 2 tháng quen biết, cô đưa Vinh về nhà giới thiệu nhưng đã gặp sự phản ứng gay gắt từ phía bố mẹ. Lý do ông bà đưa ra, anh ta không có nghề nghiệp ổn định, lại vừa mới ly thân vợ.



Khi biết bố mẹ Lan ngăn cản không cho con gái yêu mình, mỗi lần đến nhà, không được chào đón mặn mà, Vinh rất cay cú. Bằng những lời ngon ngọt, đường mật, và những cử chỉ rất ga lăng, Vinh tìm cách chinh phục Lan và quyết tâm cưới cô bằng mọi giá.



"Anh sẽ chứng minh cho bố mẹ em thấy tình yêu của anh dành cho em chân thành, mãnh liệt như thế nào? Anh sẽ đem đến cho em một cuộc sống đầy đủ, sung sướng để bố mẹ yên lòng". Khi đã chiếm được lòng tin và tình yêu của Lan, anh ta thuyết phục Lan giấu bố mẹ đi đăng ký kết hôn. Sau đó thành lập một công ty máy tính do Lan đứng tên làm giám đốc. Để có vốn làm ăn, Vinh lấy danh nghĩa của công ty đi vay tiền của các ngân hàng.



Vốn là một cô gái mới lớn lên, trước sự ngon ngọt, xảo trá của Vinh, Lan vẫn vô tư làm theo mà không mảy may nghi ngờ. Mặc cho sự ngăn cản của bố mẹ, cô vẫn dọn về ở chung với Vinh. Khi mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, Vinh mới bắt đầu trở mặt.



Số tiền vay mượn được anh ta chỉ trang bị ở văn phòng cho thuê mấy chiếc máy tính lèo tèo, gọi là có. Còn lại bao nhiêu anh ta cất, tiêu xài một mình. Chỉ sau mấy tháng kinh doanh, công việc chẳng đâu vào đâu, không những chẳng kiếm được đồng nào mà lãi ngân hàng tháng nào cũng phải trả.



Trong khi đó, Vinh suốt ngày cờ bạc, rượu chè, về nhà là đánh đập vợ. Những trận đòn nhừ tử làm khuôn mặt Lan luôn thâm tím. Cô đã không dám về nhà, cũng không dám nói với ai, chỉ âm thầm khóc một mình. Chuyện chỉ vỡ lỡ khi một người bạn thân cho bố mẹ Lan biết chuyện.



Nhìn con gái rũ rượi, tàn tạ, họ đã không thể cầm lòng được. Bố mẹ cô quyết định đưa con gái về nhà, nhưng đã gặp sự phản đối của Vinh. Anh ta ngang nhiên tuyên bố: "Ai dám đưa vợ tôi ra khỏi nhà thì phải bước qua xác tôi".



Trước sự hung hãn, xấc xược của Vinh, một cuộc xung đột đã xảy ra. Ai ngờ ngay sau đó, Vinh đã làm đơn lên công an phường tố cáo có người đến nhà hành hung và phá hoại tài sản công dân. Lúc đó, bố mẹ Lan mới biết con gái mình đã đăng ký kết hôn. Vì thương bố mẹ, Lan đã quỳ xuống van xin chồng đừng làm to chuyện. Được thể Vinh càng làm già.



Phải mất một thời gian dài, cuộc hôn nhân vội vàng với một tình yêu đầy thù hận, kéo theo bao nhiêu rắc rối, khổ ải, hệ lụy cho người thân mới chấm dứt bằng sự phán quyết của tòa án. Nhưng bài học và sự ảm ảnh của nó chắc sẽ phải mất một thời gian dài mới làm cô gái trẻ nguôi ngoai.





Theo TRẦN THỊ HƯƠNG (Hạnh Phúc Gia Đình)