Hoóc môn dục tính nam khiến nữ ích kỷ

Livescience đưa tin Nicholas Wright, một nhà khoa học của trường University College London tại Anh, cùng các đồng nghiệp tiến hành một thử nghiệm để kiểm tra tác động của testosterone, hoóc môn dục tính nam, đối với suy nghĩ của phụ nữ. Họ tuyển 34 phụ nữ có độ tuổi trung bình 21 rồi chia thành 17 cặp. Nhóm phụ nữ được yêu cầu tham gia một trò chơi trên máy tính. Trong trò chơi đó hai bức ảnh hiện ra và mỗi cặp phụ nữ phải quyết định bức ảnh nào có độ sáng lớn hơn. Nếu hai người bất đồng ý kiến, họ sẽ phải thảo luận để tìm ra tiếng nói chung. Sau đó một người sẽ lưu quyết định chung đó vào máy tính.



Trò chơi diễn ra hai lần đối với tất cả 17 nhóm. Trong lần thứ nhất nhóm nghiên cứu yêu cầu các cô gái uống giả dược, còn trong lần thứ hai mỗi cô uống 80 mg testosterone. Nồng độ testosterone trung bình trong cơ thể nam giới thường ở mức 80 mg, còn nồng độ testosterone trung bình trong cơ thể nữ giới luôn thấp hơn con số đó.



Kết quả cho thấy, sau khi uống testosterone, nhóm phụ nữ khó đạt được sự đồng thuận hơn so với khi họ uống giả dược, Wright cho biết. Đa số phụ nữ chỉ muốn đưa ý kiến của họ vào máy tính thay vì đưa quyết định của người kia. Wright cho rằng đây là một hành vi ích kỷ.



“Những người ích kỷ chỉ đánh giá cao ý kiến của chính bản thân họ. Tính ích kỷ càng lớn thì con người càng hay nghĩ rằng họ đưa ra quyết định đúng trong mọi vấn đề. So với khi uống giả dược, mức độ ích kỷ của các phụ nữ trong nghiên cứu của chúng tôi tăng lên sau khi họ uống testosterone”, Wring nói.



Nhiều nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng những phụ nữ có nồng độ testosterone trong cơ thể cao thường dễ nổi nóng và thực hiện hành vi có hại cho xã hội hơn so với những người khác.





Theo Minh Long (VNE)