"Hư" vì được chiều

“Được đàng chân, lân đàng đầu”

Mất lòng trước, được… cả đời

Theo Tô Diệu Hiền (PNO)

Khi đã hết lòng chăm lo cho bạn đời trong cuộc sống hôn nhân, người vợ hoặc chồng không hề toan tính, chỉ biết chiều chuộng để bạn đời được vui. Vì tình cảm đó, họ sẵn sàng bỏ qua những “lợn cợn” nơi người bạn đời. Tuy nhiên, mối quan hệ vợ chồng là một chuỗi dài tương tác và thích nghi. Hễ bên này nhịn thì nhiều khả năng bên kia sẽ lấn lướt, bên này luôn chu toàn mọi việc thì bên kia sẽ ỷ lại, bên này dễ dãi thì bên kia sẽ dễ ngươi… Tình trạng này kéo dài cũng nguy hiểm không kém một cuộc hôn nhân luôn xảy ra sóng gió. Nuông chiều đến một mức độ nào đó, có khi chỉ cần một lời nói, hành động thiếu kiểm soát cũng có thể khiến “chiếc lò xo” ở người bạn đời bật tung vì đã dồn nén lâu ngày.“Anh Tư Hạnh hiền lành, cưng vợ lắm!” - là câu nói mà người viết bài nhiều lần nghe được khi xác minh vụ đánh vợ của một anh đại lý bán báo ở Q.6, TP.HCM. Bà con, hàng xóm cũng cảm thấy khó thể tin một người hiền như anh Tư lại có ngày đánh vợ, mà lại có những hành động rất thô bạo: đạp vào đùi vợ, đá tung mẻ than đang cháy làm bỏng cánh tay vợ. Chị Tư ôm cái tay băng kín, nấc nghẹn kể: “Hồi đó, chỉ cần em làm cá, vô ý bị ngạnh cá đâm vào tay là anh đã cuống lên chạy đi kiếm bông băng, thuốc đỏ. Sau đó, anh không cho em chặt xương, làm cá hoặc bất cứ chuyện gì hơi nặng nhọc, nguy hiểm. Vậy mà…”.Hỏi nguyên nhân xảy ra vụ việc, chị Tư cho là chồng vô cớ đánh mình. Lúc đó, chị đang ngồi chat với bạn, anh chỉ nhăn mặt, bảo vợ đút cơm cho con, nhưng chị nói chờ chị chat thêm xíu nữa. Hỏi về thời gian “tám”, chị nhẩm tính: bốn tiếng rưỡi. Đoán biết ý của người đối diện, chị tiếp luôn: “Tối nào em cũng chat lâu, chồng em có nói gì đâu”. Trong thời gian vợ mải chơi, anh Tư tất bật, vừa bán báo vừa phải lo việc nhà. Đến đây, nguyên nhân khiến anh Tư nổi khùng rõ dần. Không phải anh bỗng dưng trở tính trở nết, mà do anh chiều vợ quá, vợ lấn đến mức chịu hết nổi nên “vỡ bờ”. Đánh vợ chỉ là phản ứng ngoài ý muốn của ông chồng vốn hiền như cục đất.Nhiều nạn nhân bạo lực đã xin địa chỉ nhà tạm lánh để tìm đến khi người bạn đời bỗng dưng nổi máu vũ phu, mà không hiểu, chính bản thân họ mới cần thay đổi chứ không phải đến nhà tạm lánh để chờ chồng tu tâm dưỡng tính. Khi Minh T. tìm đến nhà tạm lánh, hỏi chuyện mới biết, chồng chị là tài xế taxi, chị T. chỉ ở nhà chăm con. Thế nhưng, chị chìm ngập trong những trò đen đỏ, lấy cả tiền học của con đi đánh bài. Chồng đi làm về, chị không chuẩn bị cơm, còn vặn vẹo: “Sao bữa nay chạy hẻo quá vậy? Hay không lo chạy mà kiếm chỗ nằm ngủ?”. Khi cán bộ Hội tìm đến nhà để hòa giải, chồng chị T. nói gọn lỏn: “Tui chiều quá, vợ được nước làm tới. Giờ nó hư rồi, chịu không nổi. Gặp chị, chị cũng đánh, đừng nói tôi”.Đầu tháng 12, chị Ngọc Minh ôm con về ngoại, để lại tối hậu thư cho chồng: “Anh không bỏ tật dê gái là tôi về nhà mẹ ở luôn”. Thường ngày, thấy chị là người hiểu chuyện, không ghen bóng gió, lại hiền lành, vui tính, anh thường tự nhiên thể hiện cảm xúc đàn ông của mình với những người khác phái. Chở vợ đi trên đường, anh không ngại ngoái nhìn các cô có thân hình bốc lửa. Với khách nữ đến chụp hình ở studio của nhà, anh cứ khen đẹp và tích cực chỉnh dáng, sửa trang phục. Lúc đầu, chị Minh cũng thấy chướng, nhưng nghĩ đó là do chồng xởi lởi, chiều khách. Dần về sau, chị biết anh đúng là có “máu 35”, nhưng chị cũng không muốn nhắc nhở, răn đe chồng chuyện nhỏ ấy, bỏ qua để chồng thoải mái làm việc. Thấy vợ không phản ứng, anh càng làm tới. Mới đây, anh bị một nữ khách hàng mắng có hành vi sàm sỡ, chị muối mặt, chỉ nói được một câu với chồng: “Anh hết thuốc chữa rồi”. Hóa ra, trước nay chị cũng buồn giận, thất vọng về chồng nhưng âm thầm chịu đựng. Anh thấy chị cho qua nên ngày càng đổ đốn hơn.Nhiều người thấy chồng yêu chiều mình, cứ tưởng mình có thế nào thì chồng vẫn mê. Do chủ quan, có những người vợ đã không chú trọng việc “tương kính như tân”: ăn mặc xuề xòa, nói năng tùy tiện, tiêu xài phung phí, đi sớm về khuya, siêng thì nấu ăn, lười thì bỏ bếp… Cứ như thế, người vợ dần đánh mất hình ảnh đẹp và sự hấp dẫn của mình trong mắt chồng. Khi yêu tha thiết, nồng nàn thì dễ xí xóa cho nhau; còn khi trái tim hết hạn “bảo hành”, một chút phiền hà, bất bình cũng khiến mái ấm dậy sóng.Tận tụy, chu toàn với cô vợ tiểu thư nhưng anh Minh Hưng (chủ hiệu cây kiểng ở Q.7, TP.HCM) chẳng hề được vợ đối xử tốt trở lại, còn bị chê là yếu hèn, nhu nhược. Một lần, có chuyện mâu thuẫn giữa vợ và mẹ chồng, biết vợ sai nhưng anh vẫn muốn bênh, đang còn lừng khừng thì bị vợ bóng gió: “Thấy chồng người ta mạnh mẽ, quyết đoán mà thèm”. Mỗi khi vợ đành hanh, coi thường và bất hòa với bên chồng, để chuyện êm thắm, anh Hưng đành mặc cho vợ “dắt mũi”. Chỉ đến sau cơn bệnh thập tử nhất sinh của mẹ anh, anh Hưng thấy cuộc hôn nhân của mình bắt đầu lung lay. Với lý do “mẹ có tới năm người con, bốn dâu, rể”, vợ anh chẳng những không trực tiếp chăm lo cũng chẳng chịu chi tiền. Anh chia sẻ: “Đàn ông chiều vợ cho lắm thì cũng có ngày vợ cưỡi lên đầu lên cổ. Nếu được bắt đầu lại, cái gì vợ đúng tôi mới bênh, sai là nhất quyết không xí xóa thành đúng để lấy lòng nhau. Lấy lòng kiểu đó, cuối cùng cũng dẫn đến mất lòng nhau mãi mãi thôi”.Được bạn đời trân trọng, nâng niu là một diễm phúc, nhưng đó cũng là một “cái bẫy” có thể khiến ta đánh mất bản thân lúc nào không hay.Khi đối phương quá quắt, họ thường chọn giải pháp im lặng. Mà im lặng thì bạn đời sẽ dần lờn mặt. Nói nhiều thành quen mà nhịn nhục riết cũng mòn. Họ không dám góp ý để cải thiện tình hình, sợ người kia khó chịu, tổn thương hoặc thổi bùng mâu thuẫn, nhưng cảm giác bực bội, thất vọng đối với bạn đời thì cứ còn mãi đấy, dồn nén lại theo thời gian. Đến ngưỡng, người giỏi chiều, giỏi nhịn nhất cũng sẽ phản ứng khó lường, khiến người kia “không đỡ kịp” do mất cảnh giác và quá... sốc.Nhiều người thân đã nghĩ, vợ chồng chị Thái Dung (ở Q.5, TP.HCM) rạn nứt hạnh phúc là do mẹ chồng cổ hủ, khắc nghiệt, nhưng có dịp chia sẻ thật lòng, chị đã nhận phần lỗi về mình. Chỉ vì chồng làm nhiều tiền và rộng rãi, chị đã bỏ hẳn công việc tiếp thị mỹ phẩm. Nấu ăn xong, chị chỉ lo làm đẹp, đi mua sắm, chơi thể thao, rồi đầu tư tín dụng đen. Gây nợ nần, chị không dám xin tiền chồng mà âm thầm lấy giấy tờ nhà đi cầm. Chồng phát hiện, đã lớn tiếng quát tháo và dùng biện pháp mạnh: bắt chị cam kết những điều cần thay đổi. Thái độ này chưa hề có ở ông chồng lúc nào cũng cười hề hề của chị. Dịp này, chồng nói hết bao điều từ lâu chất chứa, có cả những việc chị cứ tưởng chồng không để ý hoặc đã quên.Một năm sau khi chồng siết tài chính và hăm dọa ly hôn nếu tái phạm, chị Dung đã thay đổi hẳn. Chị có công việc ổn định, biết tiết kiệm và quan tâm chăm sóc gia đình nhiều hơn. Thực tế, khi đổ chuyện, không phải ai cũng “mạnh tay” được như chồng chị Dung, và không phải ai cũng biết nghe phải quấy để sửa đổi như chị. Thế nên, để tránh chuyện được nước làm tới, người trong cuộc cần quyết liệt ngay từ đầu để loại bỏ “mầm bệnh”.Diễn giả Cao Thành Tâm (diễn giả huấn luyện kỹ năng sống của chương trình Làm chủ cuộc sống) cho rằng, sự yêu chiều bạn đời đôi khi là “cái tội”. Nếu người vợ (chồng) quá được yêu chiều sẽ dễ ỷ lại và không có quyết tâm, cố gắng trong cuộc sống. Chuyện này chẳng khác “chú gà công nghiệp”, được úm cẩn thận quá, đến lúc không còn được úm nữa, gặp chút sương gió đã chịu không nổi. Ở hướng ngược lại, người chiều cũng có lúc mệt mỏi, bực mình vì gặp khó khăn trong cuộc sống, chợt nhận ra từ trước đến giờ mình chiều chuộng bạn đời một cách vô lý và phản ứng dữ dội. Hãy xác định, nếu không hài lòng về bạn đời, trước sau gì cũng phải nói, sao cứ phải đợi đến lúc không còn có thể cứu vãn mới mở lời?