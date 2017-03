Khi đó, tôi rất thích được nắm tay các bạn nữ, quan sát cơ thể các bạn và biết phân biệt đẹp xấu... Sau đó, tôi đọc sách, xem phim tươi mát và bắt chước làm theo. Chuyện đó diễn ra liên tục cho đến khi tôi chính thức có người yêu năm 25 tuổi. Tôi và người yêu chưa quan hệ tình dục, một phần vì cô ấy không cho phép, một phần là vì tôi... không dám.

Tuy vậy, không hiểu sao lúc nào tôi cũng nghĩ về đêm tân hôn, nghĩ đến những việc sẽ làm với vợ mình... Những suy nghĩ đó mạnh mẽ đến độ đôi khi làm tôi xao nhãng công việc. Có phải tôi bị bệnh gì không? Việc trước đây tôi... tự sướng có ảnh hưởng gì đến quan hệ với bà xã sau này? Có cách gì làm cho tôi gạt bỏ những suy nghĩ “tiêu cực” ra khỏi đầu hay không? (vanchung...@gmail.com).

Bạn thân mến!

Ham muốn tình dục là sự phát triển tất yếu của con người. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ham muốn tình dục có thể kể đến là: do di truyền, do lượng hóc môn trong cơ thể (hóc môn nam cao thì ham muốn tình dục tăng), do tuổi tác (người trẻ tuổi thường ham muốn mạnh mẽ hơn người nhiều tuổi), do sức khỏe…

Theo các nhà nghiên cứu về tình dục thì có đến hơn 90% nam giới tự giải quyết nhu cầu tình dục của mình mà không cần thông qua bất kỳ đối tác. Nói nôm na, đó là thủ dâm hoặc “tự sướng”. Do vậy, bạn đừng quá băn khoăn rằng việc này có thể gây nên rắc rối cho sinh hoạt vợ chồng về sau, bởi nếu nó thật sự nghiêm trọng thì đó sẽ làm vấn đề của... toàn bộ đàn ông trên thế gian này chứ không phải chỉ riêng cá nhân bạn.

Mặt khác, trước nay tôi hay gặp trường hợp người ta hỏi “làm thế nào để tăng cường, làm thế nào để sung mãn; làm thế nào để khỏe hơn, mạnh hơn...” chứ ít nghe ai hỏi “tôi mạnh quá, làm sao cho yếu đi?”. Tuy vậy, cũng có trường hợp có người bị ham muốn tình dục quyến rũ mạnh quá nên có thể ảnh hưởng đến việc này, việc nọ hoặc người này, người nọ.

Trường hợp của bạn, nếu chỉ tưởng tượng thôi mà chẳng làm gì thì không gây hại cho ai. Tuy nhiên, nếu nó làm ảnh hưởng đến chính bản thân mình thì cũng nên có cách “trị liệu”. Để không bị vấn đề ham muốn tình dục chi phối, bạn nên tập trung suy nghĩ vào những vấn đề khác: đọc sách, xem phim lành mạnh, chơi thể thao hoặc chọn những “thú vui tao nhã” như nhiếp ảnh, hội họa, thơ ca, đánh cờ… Bạn có thể tham gia những lớp yoga, thiền, khí công... Đây là những cách rèn luyện cho tâm hồn tĩnh lặng rất hiệu quả. Người ta cũng khuyên nên ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật để làm “nguội” một số yếu tố “nóng” trong người.

Một điều cần lưu ý là vì bản thân mình có “tật” như vậy nên bạn phải tránh tạo điều kiện cho sự ham muốn đó có cơ hội phát triển như không coi phim mát mẻ, hình ảnh có tính chất gợi dục… Và cuối cùng thì năm hết tết đến rồi, bạn cũng nên tính đến chuyện “đưa nàng dìa dinh” đi thôi. Vấn đề của bạn, cách giải quyết tốt nhất là cần phải có 2 người, trong một tổ ấm.