Ít “tinh binh”, khó có con?

Bạn Phương thân mến,



Xin cung cấp một vài con số để bạn có thể hiểu hơn về tình trạng xuất tinh. Theo BS Đào Xuân Dũng, chuyên về sản khoa và là một chuyên gia về tình dục học, bình thường, mỗi lần xuất tinh, lượng tinh dịch ra khoảng một muỗng cà phê, tương đương 3-5 ml, trong đó có 200 triệu - 600 triệu tinh trùng.



Tuy nhiên, do nhiều lý do, lượng tinh dịch và số lượng tinh trùng có thể ít đi mà nguyên nhân thường gặp là thiếu hụt hormon do nguyên nhân ở tinh hoàn hoặc tuyến yên khiến thời gian xuất ngắn và lượng xuất ít đi. Thiếu hụt hormon sẽ được bổ sung hormon, có thể giúp phục hồi lượng tinh dịch và thời gian xuất tinh.



Ngoài ra, xuất ít có thể do ống phóng tinh bị tắc, thường là hậu quả của viêm nhiễm ở niệu đạo sau. Nếu do viêm nhiễm thì điều trị bằng thuốc kháng sinh và chống viêm, đôi khi phải can thiệp ngoại khoa ở chỗ tắc, giải phóng tinh trùng bị “nhốt” lâu ngày tại đấy.



Xuất tinh ít không ảnh hưởng đến dục năng và khả năng có con. Đã có những bệnh nhân thường phàn nàn là xuất tinh yếu và sớm nhưng thực ra dục năng của họ vẫn còn, nồng độ hormon và mạch máu đi tới “cậu nhỏ” vẫn bình thường. Ở nam giới, khả năng có con phụ thuộc vào chất lượng tinh trùng (độ khỏe, hình dáng…) vì chỉ cần một tinh trùng đột nhập được vào trứng là hình thành phôi và phát triển thành thai.





Theo NLĐ